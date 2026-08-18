Le Philadelphia Union monte en puissance au moment idéal. Après un début lent dans la campagne MLS 2026, l’équipe de Bradley Carnell reste sur quatre victoires de suite, dont un succès renversant contre le New York City FC, et voilà maintenant le plus grand rendez-vous de sa saison jusqu’ici.

Lionel Messi et l’Inter Miami se rendent à Subaru Park le mercredi 19 août, quelques jours seulement après le retour de l’Argentin de la finale de la Coupe du monde, pour ce qui est très clairement le billet le plus recherché de l’année à Chester. Au-delà de cela, il reste encore huit matches à domicile alors que les tenants du Supporters' Shield visent un nouveau long parcours en play-offs.

La demande sera énorme pour les grandes affiches, alors GOAL vous explique comment réserver vos places pour les prochains matches du Philadelphia Union, notamment où les acheter et combien elles coûteront.

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Quels sont les prochains matches du Philadelphia Union ?

Retrouvez ci-dessous les matches restants du Philadelphia Union en saison régulière de MLS 2026 :

Date Match Lieu Billets mer. 19 août, 19 h 30 ET Philadelphia Union vs Inter Miami Subaru Park, Chester Billets dim. 23 août, 20 h 30 ET Austin FC vs Philadelphia Union Q2 Stadium, Austin Billets sam. 29 août, 19 h 30 ET New York Red Bulls vs Philadelphia Union Sports Illustrated Stadium, Harrison Billets sam. 5 septembre, 19 h 30 ET Philadelphia Union vs CF Montreal Subaru Park, Chester Billets mer. 9 septembre, 19 h 30 ET Philadelphia Union vs FC Cincinnati Subaru Park, Chester Billets lun. 14 septembre, 21 h ET San Diego FC vs Philadelphia Union Snapdragon Stadium, San Diego Billets dim. 20 septembre, 20 h 30 ET Sporting Kansas City vs Philadelphia Union Children's Mercy Park, Kansas City Billets sam. 26 septembre, 19 h 30 ET Philadelphia Union vs Orlando City Subaru Park, Chester Billets sam. 10 octobre, 19 h 30 ET Philadelphia Union vs Real Salt Lake Subaru Park, Chester Billets jeu. 15 octobre, 20 h 30 ET Chicago Fire vs Philadelphia Union Soldier Field, Chicago Billets sam. 17 octobre, 14 h 30 ET Philadelphia Union vs Charlotte FC Subaru Park, Chester Billets sam. 24 octobre, 19 h 30 ET Philadelphia Union vs New England Revolution Subaru Park, Chester Billets jeu. 29 octobre, 20 h 30 ET Nashville SC vs Philadelphia Union Geodis Park, Nashville Billets sam. 31 octobre, 14 h ET FC Cincinnati vs Philadelphia Union TQL Stadium, Cincinnati Billets sam. 7 novembre, 17 h ET Philadelphia Union vs Toronto FC Subaru Park, Chester Billets

Comment acheter des billets pour le Philadelphia Union

Le moyen le plus simple et le plus fiable d’acheter des billets pour le Philadelphia Union est de passer par StubHub, où des billets vérifiés sont disponibles pour tous les matches restants, à domicile comme à l’extérieur, où les prix sont mis à jour en direct et où vous pouvez comparer les places dans tout le stade avant d’acheter.

Que vous recherchiez une place pour un match en semaine plus discret ou des billets de dernière minute pour les plus grandes affiches de la saison, StubHub propose des options dans toutes les gammes de prix. Pour les rencontres à très forte demande comme la venue de l’Inter Miami, acheter le plus tôt possible vous offre le plus grand choix de sections et les meilleurs prix avant que l’offre ne se resserre.

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Combien coûtent les billets du Philadelphia Union ?

Pour les matches classiques de saison régulière à Subaru Park, les billets du Philadelphia Union coûtent généralement entre 40 et 80 USD, avec des prix variables selon l’adversaire, le jour de la semaine et l’emplacement assis ou debout dans le stade.

Les grandes affiches, c’est une autre histoire. Les billets pour la venue de l’Inter Miami atteignent une prime significative, comme partout où Messi joue, donc attendez-vous à des prix nettement supérieurs à la fourchette habituelle pour ce match-là. Sur StubHub, les prix des rencontres restantes fluctuent selon la demande, et les places les moins chères pour les plus grandes soirées disparaissent en premier, ce qui fait d’un achat anticipé l’option la plus judicieuse.

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Que peut-on attendre du Philadelphia Union en 2026 ?

Le Union aborde cette période en tant que tenant du Supporters' Shield, après avoir terminé en tête de la saison régulière 2025 avec 66 points et le plus petit nombre de buts encaissés en MLS sous la direction de Bradley Carnell. La campagne 2026 a commencé lentement, mais la formule qui lui a permis de remporter le Shield, une défense organisée, des attaques verticales rapides et un public infatigable à domicile, a retrouvé son efficacité avec quatre victoires consécutives avant le choc face à Miami.

Le calendrier restant offre plusieurs rendez-vous à entourer pour les supporters. La soirée Messi du 19 août est évidemment l’affiche principale, mais la fin de saison comprend aussi deux matches contre le poids lourd de la Conférence Est, le FC Cincinnati, un déplacement de rivalité chez les New York Red Bulls, et une dernière date à domicile contre Toronto le 7 novembre qui pourrait avoir des implications pour le classement en vue des play-offs.

À Subaru Park, attendez-vous à voir le River End donner de la voix. Le groupe de supporters Sons of Ben transforme chaque match à domicile en événement, et quand Doop retentit après un but du Union, il y a peu de meilleures ambiances en MLS.

Histoire de Subaru Park

Subaru Park est un stade spécifique au soccer de 18 500 places à Chester, en Pennsylvanie, situé à côté du Commodore Barry Bridge sur le front de mer le long du fleuve Delaware. L’enceinte est le stade du Philadelphia Union depuis son ouverture en 2010.

La conception compacte du stade permet à chaque siège d’être proche du terrain, ce qui explique en grande partie pourquoi il est considéré comme l’un des meilleurs endroits pour regarder du soccer en Amérique. En dehors du football, Subaru Park a accueilli de nombreux matches de rugby à XV, y compris des rencontres universitaires, une affiche de Premiership anglaise entre les Newcastle Falcons et les Saracens, ainsi qu’un match international entre les États-Unis et les Maori All Blacks.