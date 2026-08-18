Comment acheter des billets pour l'AFC Bournemouth en 2026-2027 : calendrier, prix et plus encore

Bournemouth aborde la saison la plus excitante de son histoire. Les Cherries ont terminé sixièmes en 2025/26, le meilleur classement du club en championnat, et ont décroché pour la toute première fois une qualification européenne après une remarquable série d'invincibilité lors de la seconde moitié de la campagne.

Ce succès a entraîné du changement. Andoni Iraola est parti à Liverpool après trois saisons transformatrices sur la côte sud, et Marco Rose est arrivé pour prendre les rênes d'un effectif qui doit désormais jongler entre la Premier League et la Ligue Europa. Ajoutez à cela l'agrandissement en cours du Vitality Stadium, et il n'y a jamais eu de meilleur moment pour être à Dean Court.

Avec une demande à un niveau record et un Vitality qui reste l'un des plus petits stades de Premier League, les billets sont plus difficiles à obtenir que jamais. Laissez GOAL vous guider dans le processus pour assister à un match de Bournemouth cette saison.

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Quels sont les prochains matches d'AFC Bournemouth ?

Vous trouverez ci-dessous les prochains matches de Premier League de Bournemouth pour la saison 2026/27 :

Date Match Stade Billets dim. 23 août 2026 Manchester City vs AFC Bournemouth Etihad Stadium, Manchester Billets sam. 29 août 2026 AFC Bournemouth vs Everton Vitality Stadium, Bournemouth Billets sam. 5 sept. 2026 Newcastle United vs AFC Bournemouth St James' Park, Newcastle Billets sam. 12 sept. 2026 AFC Bournemouth vs Brentford Vitality Stadium, Bournemouth Billets dim. 20 sept. 2026 AFC Bournemouth vs Liverpool Vitality Stadium, Bournemouth Billets sam. 10 oct. 2026 Chelsea vs AFC Bournemouth Stamford Bridge, Londres Billets sam. 21 nov. 2026 AFC Bournemouth vs Nottingham Forest Vitality Stadium, Bournemouth Billets sam. 12 déc. 2026 Arsenal vs AFC Bournemouth Emirates Stadium, Londres Billets sam. 26 déc. 2026 AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur Vitality Stadium, Bournemouth Billets sam. 2 janv. 2027 AFC Bournemouth vs Aston Villa Vitality Stadium, Bournemouth Billets mer. 6 janv. 2027 Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth Amex Stadium, Brighton Billets

Bournemouth dispute également la Ligue Europa cette saison, avec une phase de ligue qui s'étend de septembre jusqu'à la fin janvier, ajoutant une série de soirées européennes au Vitality Stadium au calendrier.

Comment acheter des billets pour AFC Bournemouth en 2026/27 ?

Le moyen le plus accessible d'acheter des billets pour Bournemouth est de passer par StubHub, où des billets vérifiés sont disponibles pour les matches à domicile et à l'extérieur sans avoir besoin de points de fidélité ni d'un historique d'achat.

Bournemouth attribue ses billets de match via le système Cherries Points, qui donne la priorité aux supporters en fonction du nombre de matches qu'ils ont déjà achetés. Les points s'accumulent au fil du temps, ce qui signifie que les nouveaux supporters se retrouvent en fin de file, et ce n'est que dans de rares cas que des rencontres sont réellement mises en vente générale, où tout le monde peut acheter.

Avec la plus petite capacité de Premier League et le football européen qui fait grimper la demande plus que jamais, ce système laisse la plupart des supporters sur la touche. StubHub supprime entièrement cette barrière. Il n'y a pas de points à cumuler ni de période de qualification, vous pouvez donc parcourir les offres pour n'importe quel match, comparer les places dans tout le stade et acheter en quelques minutes, ce qui en fait l'option de référence pour les billets de dernière minute et pour les visiteurs qui se rendent dans le Dorset pour un match précis.

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Combien coûtent les billets d'AFC Bournemouth ?

Les tarifs de Bournemouth s'alignent sur la demande à travers trois catégories, de la catégorie A pour les plus grosses affiches jusqu'à la catégorie C, avec des prix adultes en valeur faciale allant récemment d'environ 42 £ à 59 £ selon la tribune.

Pour les matches de catégorie A, les places adultes les moins chères se situaient dans la Family Stand, autour de 42 £, avant de monter à environ 45 £ dans les North et South Stands, 46 £ en East Outer, 51 £ en Main Outer, 52 £ en East Centre et 59 £ en Main Centre. Les tarifs réduits sont généralement inférieurs de quelques livres dans chaque zone, avec des billets juniors à partir d'environ 11 £.

Sur StubHub, les prix suivent la demande en temps réel plutôt que des catégories fixes. Les venues de Liverpool, Tottenham et Aston Villa se situeront dans la fourchette premium cette saison, tandis que les matches de catégorie inférieure offriront le meilleur rapport qualité-prix. La tendance est constante dans un stade aussi petit : les places les moins chères partent en premier, donc les acheteurs précoces font la meilleure affaire.

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À quoi faut-il s'attendre de la part d'AFC Bournemouth en 2026/27 ?

Bournemouth entame la saison 2026/27 comme un véritable club européen pour la première fois, après une sixième place qui a représenté la meilleure saison de son histoire.

Marco Rose hérite d'un effectif façonné par Iraola pour devenir l'une des équipes les plus agressives et les plus agréables à regarder de la division, et le défi consiste désormais à maintenir ce niveau sur deux compétitions avec un effectif réduit et un stade encore plus petit. Lors des dernières saisons, Bournemouth a battu à domicile Arsenal, Manchester City et Tottenham, preuve que le Vitality reste l'un des déplacements les plus délicats d'Angleterre malgré sa taille.

Le calendrier à domicile offre beaucoup. Liverpool se déplace en septembre pour le premier retour d'Iraola sur la côte sud, Tottenham vient le lendemain de Noël, et les soirées européennes arrivent à Dean Court pour la toute première fois. Pour les supporters qui veulent voir les Cherries à leur meilleur niveau, c'est la saison à ne pas manquer.

Quelle est l'histoire du Vitality Stadium ?

Le Vitality Stadium, autrefois connu sous le nom de Dean Court, est un stade de football situé à Boscombe, en périphérie de Bournemouth, et accueille l'AFC Bournemouth depuis 1910.

Il est depuis longtemps le plus petit stade de Premier League, avec une capacité d'environ 11 300 places, après avoir été entièrement reconstruit en 2001 avec une pelouse pivotée de quatre-vingt-dix degrés par rapport à sa position d'origine. Initialement réaménagé en stade à trois côtés d'une capacité de 9 600 places, il a vu des sièges ajoutés dans l'extrémité sud non développée en 2005.

Cela est maintenant en train de changer. Plutôt que de construire un tout nouveau stade, le club s'est engagé à réaménager le Vitality par phases, avec une nouvelle tribune sud remplaçant la structure temporaire et l'objectif à long terme d'augmenter la capacité vers 20 000 places et potentiellement au-delà, le tout sans fermer le stade. L'enceinte a également accueilli plusieurs matches internationaux des moins de 21 ans de l'Angleterre ainsi que des rencontres impliquant l'équipe nationale féminine d'Angleterre.