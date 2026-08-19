Les billets de Fulham pour la saison 2026/27 sont en vente dès maintenant pour la cinquième saison consécutive des Cottagers en Premier League, et cela commence fort : un derby de l’ouest londonien contre Chelsea à Craven Cottage le lundi 24 août. Une nouvelle ère débute sur les bords de la Tamise, avec Alvaro Arbeloa qui prend les commandes après le départ de Marco Silva vers Benfica au bout de cinq ans à la tête de l’équipe, et de nouvelles recrues comme Gonzalo Garcia et Shea Charles qui arrivent pour apporter du sang neuf à l’effectif.

Après deux 11es places consécutives, les supporters rempliront Craven Cottage pour voir si Arbeloa peut faire grimper Fulham au classement, avec la réception de Brighton le Boxing Day puis celle d’Arsenal le 30 décembre. GOAL vous explique où acheter des billets de Fulham, combien ils coûtent et présente toutes les affiches à domicile cette saison.

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Les prochains matches de Fulham 2026/27 à Craven Cottage

Voici la liste complète et confirmée des matches à domicile de Fulham à Craven Cottage pour la saison 2026/27 :

Date Affiche Compétition Billets Lun. 24 août Fulham vs Chelsea Premier League Billets Sam. 5 sept. Fulham vs Crystal Palace Premier League Billets Sam. 19 sept. Fulham vs Manchester United Premier League Billets Sam. 17 oct. Fulham vs Hull City Premier League Billets Sam. 7 nov. Fulham vs Newcastle United Premier League Billets Sam. 28 nov. Fulham vs Bournemouth Premier League Billets Sam. 12 déc. Fulham vs Brentford Premier League Billets Sam. 26 déc. Fulham vs Brighton & Hove Albion Premier League Billets Mer. 30 déc. Fulham vs Arsenal Premier League Billets Mer. 6 janv. Fulham vs Tottenham Hotspur Premier League Billets Sam. 23 janv. Fulham vs Aston Villa Premier League Billets Sam. 6 févr. Fulham vs Manchester City Premier League Billets Mer. 10 févr. Fulham vs Nottingham Forest Premier League Billets Sam. 27 févr. Fulham vs Leeds United Premier League Billets Sam. 20 mars Fulham vs Liverpool Premier League Billets Sam. 17 avr. Fulham vs Sunderland Premier League Billets Sam. 1er mai Fulham vs Everton Premier League Billets Sam. 8 mai Fulham vs Ipswich Town Premier League Billets Dim. 23 mai Fulham vs Coventry City Premier League Billets

Les dates proviennent de l’annonce officielle du calendrier de Premier League et les horaires de coup d’envoi sont confirmés quelques semaines avant chaque journée, une fois les choix des diffuseurs télévisés effectués, donc vérifiez toujours avant de voyager. Les dates de coupe, y compris une rencontre d’EFL Cup à domicile contre AFC Wimbledon, seront ajoutées dès qu’elles seront confirmées.

Comment acheter des billets pour Fulham en 2026/27 ?

Le meilleur moyen d’acheter des billets de Fulham au prix facial est de passer par la billetterie officielle du club, où les places sont mises en vente en trois étapes : d’abord pour les abonnés, puis pour les membres du club classés selon leurs points de fidélité, et enfin pour le grand public lors de la vente générale, même si les plus grosses affiches vont rarement jusque-là. Les abonnements garantissent l’entrée à tous les matches de championnat à domicile ainsi qu’une priorité pour les rencontres de coupe, mais ils sont épuisés pour les nouveaux supporters, avec une liste d’attente comme seule porte d’entrée.

Pour tous les autres, StubHub est l’option la plus réaliste, avec des billets pour chaque match à domicile de Fulham, y compris les rencontres réservées aux membres et celles à guichets fermés, avec des prix de revente à partir d’environ 53 euros et chaque achat couvert par la garantie FanProtect. Les billets pour l’extérieur fonctionnent de manière similaire : le club les vend d’abord selon le principe du premier arrivé, premier servi aux abonnés, et les plateformes de revente récupèrent le reste.

Pour vivre un matchday premium, des offres d’hospitalité peuvent être réservées sur le site officiel du club, des Johnny Haynes et Thameside Superboxes avec buffets, boissons incluses et places en balcon, jusqu’au Chairman's Lounge avec service à table aux côtés de légendes du club, sans oublier l’expérience de restauration d’avant-match au Fulham Palace, hors site. Les options sont limitées et une demande ne garantit pas une place, donc mieux vaut manifester son intérêt tôt pour les plus grandes affiches.

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Combien coûtent les billets de Fulham 2026/27 ?

Fulham reste l’un des billets de Premier League les plus abordables de Londres. Les prix au tarif facial les jours de match à Craven Cottage varient selon l’emplacement du siège, l’adversaire et le moment de la saison, et ont récemment été structurés comme suit :

Catégorie Adulte Senior Étudiant Junior Hammersmith 35,00 £ 30,00 £ 30,00 £ 15,00 £ Putney Home 35,00 £ 30,00 £ 30,00 £ 15,00 £ Johnny Haynes E+F 50,00 £ 45,00 £ 45,00 £ 25,00 £ Johnny Haynes Other 40,00 £ 35,00 £ 35,00 £ 15,00 £

Sur le marché de la revente, des billets de Fulham ont été proposés à partir d’environ 53 euros pour les matches les moins demandés, avant de grimper fortement pour le derby contre Chelsea, le Boxing Day contre Brighton et les venues d’Arsenal, de Liverpool et des deux clubs de Manchester. Comparez tout ce qui est actuellement disponible sur StubHub avant que les prix n’augmentent à l’approche du match.

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Tout ce qu’il faut savoir sur Craven Cottage

Craven Cottage est l’un des stades les plus emblématiques du football anglais, domicile du plus ancien club londonien de l’élite, célèbre pour son emplacement au bord de la Tamise, sa tribune historique Johnny Haynes et la Riverside Stand récemment réaménagée, qui a modernisé le stade tout en conservant son charme d’antan. Fulham n’a jamais remporté de trophée majeur, terminant finaliste de la FA Cup en 1975 et de la Ligue Europa en 2010, si bien que chaque saison à Craven Cottage porte l’espoir de mettre enfin un terme à cette attente.

Le plus simple pour s’y rendre est d’emprunter les transports en commun, le stationnement étant très limité autour du stade. Putney Bridge, Hammersmith et Fulham Broadway sur le métro londonien desservent tous le stade, tout comme Putney sur le National Rail et les bus de jour de match au départ de Kingston, Putney et Hammersmith. Si vous voulez découvrir les lieux de plus près en dehors des jours de match, des visites guidées du stade sont proposées en anglais, en espagnol et en portugais à partir d’environ 22 livres, avec passage par le tunnel des joueurs, les vestiaires, le bord du terrain et le célèbre balcon du Cottage.

Avec un derby pour lancer la saison, une nouvelle ère avec un nouvel entraîneur et les réceptions de Brighton puis d’Arsenal pendant les fêtes, Craven Cottage sera très demandé toute la saison. Assurez-vous vos billets pour Fulham 2026/27 sur StubHubdès aujourd’hui avant que les plus grandes affiches n’affichent complet.