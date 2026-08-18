Nottingham Forest est devenue l’une des équipes les plus agréables à regarder de Premier League, et le City Ground a retrouvé l’ambiance qui en faisait autrefois l’un des stades les plus redoutés d’Europe. Désormais dirigé par Vitor Pereira, l’entraîneur portugais arrivé pour prendre les commandes sur les rives de la Trent, le club entame une nouvelle campagne dans l’élite avec des attentes plus élevées qu’elles ne l’ont été depuis des décennies.

Le calendrier à domicile pour 2026/27 est relevé. Leeds United lancera la saison au City Ground, Arsenal se déplacera en octobre, et Manchester City comme Chelsea viendront tous deux à Nottingham en novembre, offrant aux supporters trois grandes affiches avant Noël.

Alors, comment obtenir un billet de Premier League pour voir Nottingham Forest à l’œuvre ? Laissez GOAL vous présenter les options pour 2026/27, notamment où trouver des billets et combien ils coûteront.

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Quels sont les prochains matchs de Nottingham Forest ?

Retrouvez ci-dessous les prochains matchs de Nottingham Forest en Premier League pour la saison 2026/27 :

Date Match Lieu Billets sam. 22 août 2026 Nottingham Forest vs Leeds United City Ground, Nottingham Billets sam. 29 août 2026 Liverpool vs Nottingham Forest Anfield, Liverpool Billets sam. 5 sept. 2026 Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur City Ground, Nottingham Billets sam. 12 sept. 2026 Aston Villa vs Nottingham Forest Villa Park, Birmingham Billets sam. 19 sept. 2026 Nottingham Forest vs Coventry City City Ground, Nottingham Billets sam. 10 oct. 2026 Crystal Palace vs Nottingham Forest Selhurst Park, Londres Billets sam. 17 oct. 2026 Nottingham Forest vs Arsenal City Ground, Nottingham Billets sam. 24 oct. 2026 Ipswich Town vs Nottingham Forest Portman Road, Ipswich Billets sam. 31 oct. 2026 Brentford vs Nottingham Forest Gtech Community Stadium, Londres Billets sam. 7 nov. 2026 Nottingham Forest vs Manchester City City Ground, Nottingham Billets sam. 21 nov. 2026 AFC Bournemouth vs Nottingham Forest Vitality Stadium, Bournemouth Billets sam. 28 nov. 2026 Nottingham Forest vs Chelsea City Ground, Nottingham Billets mer. 2 déc. 2026 Hull City vs Nottingham Forest MKM Stadium, Hull Billets sam. 5 déc. 2026 Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion City Ground, Nottingham Billets

Comment acheter des billets pour Nottingham Forest en 2026/27 ?

Le moyen le plus accessible d’acheter des billets pour Nottingham Forest est de passer par StubHub, où des billets vérifiés sont disponibles pour les matchs à domicile comme à l’extérieur, sans adhésion ni points de fidélité requis.

Les billets pour le City Ground sont mis en vente par étapes, d’abord pour les abonnés, puis pour les membres classés selon leurs points de fidélité issus de précédents achats, avant une vente générale s’il reste encore des places. Avec une capacité d’environ 30 700 places et une demande à son plus haut niveau depuis des années, les plus grosses affiches atteignent rarement cette dernière étape.

StubHub supprime totalement ces barrières. Il n’y a pas de période d’attente, pas de points à accumuler et aucun historique d’achat requis. Vous pouvez parcourir les annonces pour n’importe quel match, comparer les sièges dans toutes les tribunes et acheter en quelques minutes, ce qui en fait l’option la plus réaliste pour quiconque cherche un billet tardivement ou se rend à Nottingham pour un match précis.

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Combien coûtent les billets de Nottingham Forest ?

Les billets de match de Nottingham Forest varient généralement entre environ 33 £ et 60 £ au prix facial, selon l’emplacement du siège, l’adversaire et la rencontre.

Sur StubHub, les prix reflètent la demande en direct plutôt que des catégories fixes. Les rencontres contre des équipes promues et de milieu de tableau comme Coventry City et Brighton représentent le meilleur rapport qualité-prix de l’automne, tandis qu’Arsenal, Manchester City et Chelsea au City Ground affichent les tarifs les plus élevés de cette période.

La tendance est constante : les places les moins chères pour les plus grandes affiches disparaissent en premier, donc plus vous cherchez tôt, meilleur sera le prix et plus le choix sera large.

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Quelle est l’histoire du City Ground ?

Le City Ground est un stade de football situé sur les rives de la River Trent à Nottingham et accueille Nottingham Forest depuis 1898, avec une capacité d’environ 30 700 places.

Le stade a accueilli des matchs de l’Euro 1996 et fait depuis longtemps l’objet de projets de réaménagement, notamment des propositions visant à porter sa capacité vers 38 000 places grâce à une nouvelle Peter Taylor Stand et à des sièges supplémentaires dans le Bridgford End. Son emplacement en bord de rivière, ses tribunes resserrées et sa proximité avec Trent Bridge en font l’un des cadres de match les plus singuliers du football anglais.

Comment se rendre au City Ground ?

Les possibilités de stationnement sont très limitées autour du City Ground, donc le meilleur moyen de s’y rendre est de prendre le train jusqu’à la gare de Nottingham, qui se trouve à distance de marche du stade.

Le stade est également desservi par des services supplémentaires de bus et de tram les jours de match si vous préférez ne pas effectuer tout le trajet à pied. Il existe plusieurs hôtels et options d’hébergement autour du City Ground et dans l’ensemble de Nottingham, et les liaisons de transport de la ville rendent un séjour plus éloigné tout à fait envisageable.