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Quels sont les prochains matches de l’Inter Miami en 2026 ?

Les heures de coup d’envoi sont indiquées à l’heure de l’Est et sont susceptibles d’être modifiées avant la confirmation de la diffusion. Vérifiez toujours sur le site officiel du club ou auprès de votre fournisseur de billets à l’approche du match.

Comment acheter des billets pour l’Inter Miami

Plusieurs options de billetterie sont proposées pour les matches de l’Inter Miami, des billets à l’unité aux packages hospitalité.

Pour acheter des billets officiels de l’Inter Miami, la méthode la plus fiable consiste à se rendre sur le site officiel de la MLS ou à accéder au portail billetterie sur le site officiel du club.

Évidemment, la demande est généralement forte, surtout maintenant que le club est installé dans sa nouvelle enceinte permanente et aborde la saison en tant que tenant du titre de la MLS Cup. Donc, si les matches sont à guichets fermés via les canaux officiels ou si vous cherchez à obtenir des billets de dernière minute, vous pouvez envisager des plateformes secondaires de revente comme StubHub, avec des billets à partir de 36 $.

Combien coûtent les billets pour l’Inter Miami ?

Pour celles et ceux qui souhaitent acheter des billets pour l’Inter Miami via les canaux officiels, le club a affiché des abonnements à partir de 40 $ par match pour les inscriptions anticipées au Nu Stadium, même si les tarifs des billets à l’unité varient fortement selon l’adversaire, la catégorie de place et l’anticipation de l’achat. Vérifiez toujours le portail billetterie officiel du club pour connaître les prix actuels match par match, car ils peuvent évoluer au cours de la saison, notamment pour les affiches très demandées ou si l’Inter Miami va loin en play-offs.

Le prix varie selon votre place dans le stade, et les tarifs des matches à l’extérieur dépendent des politiques propres au club hôte.

Consultez régulièrement le portail billetterie officiel du club pour obtenir davantage d’informations sur les disponibilités et les prix.

À quoi s’attendre de l’Inter Miami en 2026 ?

L’Inter Miami n’évolue en MLS que depuis le début de la saison 2020, mais le club est déjà devenu l’une des plus grandes attractions du championnat. Il a fait une entrée remarquée sur la scène avec le soutien de célébrité de David Beckham et n’a cessé de monter en puissance. De nombreux grands noms ont porté le désormais célèbre maillot rose, et aucun plus que Lionel Messi.

La saison 2025 de Messi a marqué l’histoire : il a remporté le Soulier d’or de la MLS, enchaîné un deuxième trophée consécutif de MVP, et a été désigné MVP du parcours victorieux de l’Inter Miami en MLS Cup 2025. L’Argentin a signé une prolongation de contrat de trois ans fin 2025 afin de rester au club jusqu’en 2028, consolidant son engagement dans la nouvelle ère de la franchise au Nu Stadium. Il aura 39 ans pendant la Coupe du monde 2026 de la FIFA, mais ne montre aucun signe de ralentissement. Outre Messi, l’effectif actuel compte aussi des joueurs comme Rodrigo De Paul, Sergio Reguilón et Germán Berterame, tandis que les cadres du club Jordi Alba et Sergio Busquets doivent tous deux prendre leur retraite à la fin de la saison.

La saison a aussi été marquée par des changements en dehors du terrain : l’entraîneur de longue date Javier Mascherano est parti en avril 2026, et Guillermo Hoyos a repris les commandes.

Les affluences moyennes ont augmenté régulièrement chaque année depuis la fondation de l’Inter Miami, et le déménagement dans le nouveau Nu Stadium, plus grand, qui a ouvert à guichets fermés devant 26 700 spectateurs lors de la venue d’Austin FC le 4 avril 2026, n’a fait qu’intensifier la demande. Attendez-vous à une ambiance bouillante pour les grandes affiches, surtout avec un club qui vise un deuxième sacre consécutif en MLS Cup.

Histoire du Nu Stadium

Le Nu Stadium est le nouveau domicile spécifiquement dédié au football de l’Inter Miami au Miami Freedom Park, un complexe de divertissement et de développement communautaire de 131 acres situé près de l’aéroport international de Miami. Le stade a ouvert le 4 avril 2026, avec un premier match à domicile de MLS pour l’Inter Miami qui s’y est terminé sur un nul 2-2 face à Austin FC, mettant fin au passage de plusieurs années du club dans le stade provisoire de Chase Stadium à Fort Lauderdale.

Conçu comme une enceinte polyvalente de 25 000 places, avec une capacité annoncée plus proche de 26 700 pour les plus grands événements, le Nu Stadium comprend un déambulatoire à ciel ouvert à 360 degrés avec vue panoramique sur le centre-ville de Miami, un bol unique à un seul niveau pensé pour maximiser l’ambiance, ainsi que ce qui est présenté comme le plus long bar de MLS. Le stade porte le nom de Nu, une entreprise de services financiers numériques, dans le cadre d’un partenariat pluriannuel sur les droits de naming annoncé en mars 2026.