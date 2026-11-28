La saison 2025/26 restera dans les mémoires des supporters du SC Freiburg. Outre sa 7e place en Bundesliga, le club, surnommé les « Breisgau-Brasilianer », a atteint les demi-finales de la Coupe d’Allemagne et la finale de la Ligue Europa.

Envie de voir Fribourg sur le terrain dans les prochains mois ? Vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

Ancien joueur du SC Freiburg, Julian Schuster s’est rapidement adapté au métier d’entraîneur. Depuis son arrivée aux commandes à l’Europa-Park-Stadion en juillet 2024, le club du Bade-Wurtemberg impressionne sur la scène nationale comme européenne. Il a maintenu son élan cette saison, Igor Matanović et Yuito Suzuki continuant à marquer à un rythme soutenu.

GOAL vous présente les dernières informations pour obtenir des billets pour les matches du SC Freiburg cette saison : où les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

Les prochains matches du SC Freiburg

Date et heure locales Match Billets Lieu Dimanche 29 novembre (15 h 30) Bundesliga : Fribourg contre le RB Leipzig Billets Europa-Park-Stadion (Fribourg) Mercredi 2 décembre (18 h) Coupe d’Allemagne : Kaiserslautern contre Fribourg Billets Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern) Samedi 5 décembre (15 h 30) Bundesliga : Fribourg contre Hoffenheim Billets Europa-Park-Stadion (Fribourg) Jeudi 10 décembre (18 h 45) Ligue Conférence : Fribourg contre le Panathinaïkos Billets Europa-Park-Stadion (Fribourg) Dimanche 13 décembre (15 h 30) Bundesliga : Mayence 05 contre Fribourg Billets Mewa Arena (Mayence) Jeudi 17 décembre (22 h) Ligue Conférence : Fribourg contre le Panathinaïkos Billets Stade Darius-et-Girėnas (Kaunas) Dimanche 20 décembre (15 h 30) Bundesliga : Fribourg contre Stuttgart Billets Europa-Park-Stadion (Fribourg) Samedi 9 janvier (15 h 30) Bundesliga : Cologne contre Fribourg Billets RheinEnergieSTADION (Cologne) Mercredi 13 janvier (20 h 30) Bundesliga : Fribourg contre le Hambourg SV Billets Europa-Park-Stadion (Fribourg) Samedi 16 janvier (15 h 30) Bundesliga : Borussia Dortmund contre Fribourg Billets Signal Iduna Park (Dortmund) Vendredi 22 janvier (20 h 30) Bundesliga : Werder Brême contre Fribourg Billets Weserstadion (Brême)

Comment acheter des billets pour le SC Freiburg

Les billets officiels du SC Freiburg sont d’abord proposés en prévente aux membres, avant toute mise en vente au grand public. La billetterie en ligne du club permet de consulter le calendrier des préventes et d’acheter des billets, ainsi que de s’inscrire aux alertes destinées aux membres et aux abonnés à la newsletter.

Les membres du club, ainsi que les membres du Förderverein Freiburger Fußballschule âgés d’au moins six ans, bénéficient d’un accès prioritaire exclusif à la billetterie au moins une semaine avant les matches à domicile. La vente au grand public débute après la fin de la prévente réservée aux membres, uniquement s’il reste des places.

Les supporters peuvent également acheter des billets pour les matches du SC Freiburg sur le marché secondaire. StubHub est l’une des principales plateformes pour obtenir des places par d’autres canaux et offre une option fiable aux supporters qui espèrent trouver des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets du SC Freiburg ?

Les billets officiels à l’unité (Tageskarten) pour les matches du SC Freiburg à l’Europa-Park-Stadion, qui peut accueillir 34 700 spectateurs, coûtent généralement entre 17 et 20 € en tribune debout et entre 29 et plus de 60 € pour une place assise standard, selon l’adversaire et la tribune.

Contrairement à de nombreux clubs de Bundesliga, le SC Freiburg ne publie pas de grille tarifaire publique fixe sur son site. Le prix exact des billets varie selon l’attrait de la rencontre, par exemple entre un match de Bundesliga et un match de Ligue Conférence, ou selon le prestige de l’adversaire. Il n’est visible qu’après connexion à la billetterie officielle du SC Freiburg pendant une période de vente.

Consultez régulièrement la billetterie officielle du club pour plus d’informations, ou les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités.

Tout savoir sur l’Europa-Park-Stadion

Inauguré en 2021 à Fribourg-en-Brisgau, l’Europa-Park-Stadion est le stade du SC Freiburg, club de Bundesliga. Il peut accueillir 34 700 spectateurs. Construit pour remplacer le Dreisamstadion vieillissant, il associe des tribunes abruptes et proches du terrain à des installations novatrices dans le domaine des énergies renouvelables.

Pendant des décennies, le SC Freiburg a joué au Dreisamstadion, construit en 1953. Au début des années 2010, le terrain était légèrement trop court au regard des normes habituelles de l’UEFA, ce qui nécessitait des autorisations spéciales de la Ligue allemande de football (DFL). La rénovation de ce site exigu en bord de rivière s’est avérée financièrement non viable.

Les moments marquants à l’Europa-Park-Stadion

Premier match de Bundesliga (octobre 2021) : Fribourg a accueilli le RB Leipzig pour son premier match officiel dans le stade et a arraché le nul 1-1. Cette rencontre s’inscrivait dans un début de saison 2021/22 historique, marqué par dix matches sans défaite.

: Fribourg a accueilli le RB Leipzig pour son premier match officiel dans le stade et a arraché le nul 1-1. Cette rencontre s’inscrivait dans un début de saison 2021/22 historique, marqué par dix matches sans défaite. Les soirées européennes contre la Juventus et West Ham (2023 et 2024) : Le stade s’est transformé en forteresse lors des beaux parcours du SC Freiburg en Ligue Europa. Parmi les moments marquants figurent un huitième de finale contre la Juventus en mars 2023, après lequel les ultras fribourgeois ont continué à chanter et à agiter leurs écharpes longtemps après la défaite 2-0, ainsi qu’une victoire 1-0 âprement disputée contre West Ham United au match aller des huitièmes de finale en 2023/24.

: Le stade s’est transformé en forteresse lors des beaux parcours du SC Freiburg en Ligue Europa. Parmi les moments marquants figurent un huitième de finale contre la Juventus en mars 2023, après lequel les ultras fribourgeois ont continué à chanter et à agiter leurs écharpes longtemps après la défaite 2-0, ainsi qu’une victoire 1-0 âprement disputée contre West Ham United au match aller des huitièmes de finale en 2023/24. La démonstration de l’Allemagne contre la Bosnie-Herzégovine (novembre 2024) : Pour la toute première apparition de l’équipe nationale masculine A dans ce stade, les joueurs de Julian Nagelsmann ont livré une démonstration en Ligue des nations de l’UEFA, s’imposant 7-0 grâce notamment à des doublés de Florian Wirtz et Tim Kleindienst.

Records et statistiques du SC Freiburg

Le SC Freiburg (Sport-Club Freiburg e.V), connu dans toute l’Allemagne sous le surnom de « Breisgau-Brasilianer », est un club de Bundesliga originaire de Fribourg-en-Brisgau, ville de la Forêt-Noire. Il est réputé pour sa remarquable stabilité au poste d’entraîneur, son excellent centre de formation et sa capacité à obtenir régulièrement des résultats supérieurs à ce que laisseraient présager ses moyens financiers.

Fondé en 1904 à partir de deux clubs prédécesseurs qui ont fusionné en 1912, Fribourg a passé des décennies dans les divisions amateurs et régionales, souvent dans l’ombre de son rival local, le Freiburger FC.

De 1991 à 2007, le club a été entraîné par Volker Finke. Son style de jeu fluide et offensif a valu au club le surnom de « Breisgau-Brasilianer ». Fribourg a obtenu sa toute première montée en Bundesliga en 1993, avant de terminer à une étonnante troisième place en 1994/95.

Palmarès et principales performances du club

Coupe d’Allemagne : finaliste (2021/22)

: finaliste (2021/22) Ligue Europa : finaliste (2025/26)

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matches disputés : Christian Günter (472), Andreas Zeyer (440)

Plus grand nombre de buts : Vincenzo Grifo (109), Nils Petersen (105)

Une forteresse bâtie sur la patience

Entre 1991 et 2026, Fribourg a eu beaucoup moins d’entraîneurs principaux permanents que la plupart de ses rivaux de Bundesliga. Les 16 années de Finke et les plus de 12 années de Streich illustrent cette stabilité : le club a refusé de céder à la panique, même lors des relégations.

Les racines de Joachim Löw au club

Joachim Löw, sélectionneur de l’Allemagne championne du monde en 2014, a effectué trois passages distincts au SC Freiburg comme joueur dans les années 1970 et 1980. Ses 83 buts le placent toujours parmi les meilleurs buteurs de l’histoire du club.

L’école de football de Fribourg

Ouvert en 2000 au Möslestadion, le centre de formation réputé de Fribourg détient le record de victoires en Coupe d’Allemagne des moins de 19 ans, avec six titres. Il a formé des internationaux allemands tels que Matthias Ginter, Oliver Baumann et Nico Schlotterbeck, ainsi que le capitaine du club Christian Günter.