Cremonese 1–4 Fiorentina: the match statistics

Cremonese 1–4 Fiorentina
CREMONESE (3-5-2): Audero; Luperto, Ceccherini (80' Terracciano), Folino; Floriani Mussolini (69' Zerbin), Thorsby (45' Okereke), Bondo (45' Grassi), Maleh (62' Vandeputte), Barbieri; Djuric, Bonazzoli. Manager: Nicola
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri (88' Fabbian), Gosens (80' Rugani); Mandragora (75' Ndour), Fagioli, Brescianini; Parisi (80' Fazzini), Piccoli, Gudmundsson (75' Harrison). Manager: Vanoli.
GOALS - 26' Parisi (F), 33' Piccoli (F), 50' Dodô (F), 57' Okereke, 70' Gudmundsson (F)
REFEREE - Di Bello
BOOKINGS - 27' Bondo (C)
SENT OFF -