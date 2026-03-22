Atalanta 1–0 Hellas Verona
Goalscorers: Zappacosta 37’ (1st half)
ATALANTA (4-4-2): Carnesecchi 6.5; Scalvini 6.5, Djimsiti 6.5, Kolasinac 6.5 (Hien 6 31’ 2nd half); Zappacosta 7.5, De Roon 7 (Samardzic n/a 43’ 2nd half), Ederson 7 (Pasalic 6 18’ 2nd half), Bernasconi 6; De Ketelaere 6 (Musah 6 31’ 2nd half), Zalewski 6.5 (Raspadori 6 19’ 2nd half); Krstovic 7. Manager: Palladino 6.5.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò 6; Nelsson 5.5, Edmundsson 5.5, Valentini 5; Belghali 6.5, Akpa Akpro 6 (Bernede 40’ 2nd half), Gagliardini 5.5 (Al-Musrati 6 21’ st, Harroui 6 (Suslov 6 21’ st), Frese 5 (Oyegoke 6 1’ st); Bowie 5 (Sarr 6 33’ st), Orban 6. Manager: Sammarco 5.5.
Referee: Ayroldi (Molfetta) 6.
Bookings: Edmundsson, Valentini, Gagliardini, Hien.
Added time: 1’ and 4’.