Dank SpongeBob! Ex-Bundesliga-Star verrät, wie er Deutsch lernte

Son Heung-min hat über seinen Weg von Südkorea nach Europa als Teenager gesprochen. In einer Folge des Podcasts The Late Run erinnerte sich der Stürmer daran, wie er mit 16 Jahren nach Hamburg zog und mithilfe der Zeichentrickserie 'SpongeBob' die deutsche Sprache lernte.

Son hätte beinahe den Weg abgelehnt, der schließlich zu seinem Wechsel in die MLS zum LAFC führte, und gab zu, dass die jahrelange Beharrlichkeit des amerikanischen Vereins ihn umgestimmt habe. Die Eingewöhnung in das Leben in Deutschland erwies sich jedoch als seine größte Herausforderung.

Auf Gerüchte über seinen Sprachlernprozess angesprochen, bestätigte Son, dass das Anschauen von 'SpongeBob Schwammkopf' sein wichtigstes Mittel zum Erlernen der deutschen Sprache war. Er erinnerte sich daran, wie er ununterbrochen auf den Bildschirm gestarrt habe, obwohl die Figuren anfangs für einen Anfänger zu schnell sprachen, um ihnen folgen zu können.

Die Zeichentrickserie bot ihm einen visuellen Kontext, der ihm half, sich Wort für Wort den Wortschatz zusammenzusetzen.

"Das stimmt wirklich", sagte Son, als er nach der Zeichentrickserie gefragt wurde. "Da es eine Zeichentrickserie ist, sprechen sie meiner Meinung nach so schnell, dass ich sie zunächst nicht verstehen konnte, aber ich habe mir trotzdem die Bilder angesehen und versucht, es in meinem Kopf nachzuvollziehen."

Son kam mit 16 nach Europa und musste Opfer bringen

Son gab zu, dass die Trennung von seiner Familie in so jungen Jahren die größte Herausforderung seines Lebens war. Trotz der Einsamkeit und der völlig veränderten Essgewohnheiten und Umgebung legte die in Deutschland erworbene Disziplin den Grundstein für seinen Erfolg bei den Spurs.

Rückblickend betont der südkoreanische Nationalspieler, dass diese Opfer notwendig waren, um seine Träume zu verwirklichen.

"Mit 16 Jahren von meiner Familie getrennt zu sein, war wirklich, wirklich hart", gab Son zu. "Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, hat es sich gelohnt. Ich spreche Deutsch, ich habe die Kultur kennengelernt – daher hat es sich gelohnt, diese schwere Zeit durchzustehen."