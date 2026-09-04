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Was sind die kommenden Inter-Miami-Spiele 2026?

Datum & Uhrzeit Spiel Austragungsort Tickets Mi., 9. Sep. 2026, 20:30 Uhr ET Chicago Fire FC gegen Inter Miami Soldier Field, Chicago, IL Tickets kaufen Sa., 12. Sep. 2026, 19:30 Uhr ET Inter Miami gegen Nashville SC Nu Stadium, Miami Tickets kaufen So., 20. Sep. 2026, 19:00 Uhr ET Inter Miami gegen San Diego FC Nu Stadium, Miami Tickets kaufen So., 27. Sep. 2026, 19:00 Uhr ET Columbus Crew gegen Inter Miami ScottsMiracle-Gro Field, Columbus, OH Tickets kaufen Sa., 10. Okt. 2026, 19:30 Uhr ET Inter Miami gegen D.C. United Nu Stadium, Miami Tickets kaufen Mi., 14. Okt. 2026, 19:30 Uhr ET Inter Miami gegen New York City FC Nu Stadium, Miami Tickets kaufen Sa., 17. Okt. 2026, 19:30 Uhr ET Atlanta United FC gegen Inter Miami Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA Tickets kaufen Sa., 24. Okt. 2026, 17:30 Uhr ET Red Bull New York gegen Inter Miami Red Bull Arena, Harrison, NJ Tickets kaufen Mi., 28. Okt. 2026, 19:30 Uhr ET Inter Miami gegen FC Cincinnati Nu Stadium, Miami Tickets kaufen So., 1. Nov. 2026, 18:00 Uhr ET New England Revolution gegen Inter Miami Gillette Stadium, Foxborough, MA Tickets kaufen Sa., 7. Nov. 2026, 16:00 Uhr ET Inter Miami gegen Charlotte FC (Finale der regulären Saison) Nu Stadium, Miami Tickets kaufen

Die Anstoßzeiten sind in Eastern Time angegeben und können sich vor der Bestätigung der Übertragung ändern. Überprüft deshalb immer kurz vor dem Spieltag noch einmal die offizielle Website des Klubs oder euren Ticketanbieter.

Wie man Inter-Miami-Tickets kauft

Für Spiele von Inter Miami gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets bis hin zu Hospitality-Paketen.

Um offizielle Inter-Miami-Tickets zu kaufen, ist die zuverlässigste Methode, die offizielle MLS-Website zu besuchen oder das Ticketportal auf der offiziellen Website des Klubs aufzurufen.

Die Nachfrage nach Tickets ist natürlich in der Regel hoch, besonders jetzt, da sich der Klub in seinem neuen dauerhaften Zuhause eingerichtet hat und als amtierender MLS-Cup-Champion in die Saison geht. Wenn Spiele über die offiziellen Wege ausverkauft sind oder ihr euch kurzfristig Tickets sichern möchtet, könnt ihr sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub in Betracht ziehen, dort gibt es Tickets ab 36 $.

Wie viel kosten Inter-Miami-Tickets?

Für alle, die Inter-Miami-Tickets über offizielle Wege kaufen möchten, hat der Klub Dauerkartenpreise ab 40 $ pro Spiel für frühe Anmeldungen im Nu Stadium beworben. Die Preise für Einzelspiele variieren jedoch erheblich je nach Gegner, Sitzplatzkategorie und Kaufzeitpunkt. Prüft daher immer das offizielle Ticketportal des Klubs auf die aktuellen Preise für jedes einzelne Spiel, da sie sich im Verlauf der Saison ändern können, insbesondere bei Spielen mit hoher Nachfrage oder wenn Inter Miami in den Playoffs weit kommt.

Der Preis schwankt je nachdem, wo ihr im Stadion sitzt, und die Preise für Auswärtsspiele hängen von den jeweiligen Richtlinien des gastgebenden Klubs ab.

Behaltet das offizielle Ticketportal des Klubs im Blick, um zusätzliche Informationen zu Verfügbarkeit und Preisen zu erhalten.

Was ist 2026 von Inter Miami zu erwarten?

Inter Miami spielt erst seit Beginn der Saison 2020 in der MLS, ist aber bereits zu einem der größten Zuschauermagneten der Liga geworden. Der Klub sorgte mit der prominenten Unterstützung von David Beckham sofort für Aufsehen und hat sich seitdem stetig weiterentwickelt. Zahlreiche große Namen haben das inzwischen berühmte pinkfarbene Trikot getragen, allen voran Lionel Messi.

Messis Saison 2025 war eine für die Geschichtsbücher. Er gewann den MLS Golden Boot, sicherte sich in Folge die MVP-Auszeichnung und wurde beim titelgekrönten MLS-Cup-Lauf 2025 von Inter Miami zum MVP ernannt. Der Argentinier unterschrieb Ende 2025 eine Vertragsverlängerung um drei Jahre, um bis 2028 beim Klub zu bleiben, und untermauerte damit sein Bekenntnis zur neuen Ära des Franchises im Nu Stadium. Während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wird er 39 Jahre alt, zeigt aber keine Anzeichen, langsamer zu werden. Neben Messi gehören aktuell auch Spieler wie Rodrigo De Paul, Sergio Reguilón und Germán Berterame zum Kader, während die langjährigen Stützen des Klubs Jordi Alba und Sergio Busquets beide am Ende der Saison ihre Karriere beenden sollen.

Auch abseits des Platzes war es eine Saison des Wandels: Langzeit-Cheftrainer Javier Mascherano verließ den Klub im April 2026, Guillermo Hoyos übernahm daraufhin das Kommando.

Die durchschnittlichen Zuschauerzahlen sind seit der Gründung von Inter Miami jedes Jahr stetig gestiegen, und der Umzug in das neue, größere Nu Stadium, das am 4. April 2026 beim Besuch von Austin FC vor ausverkauftem Haus mit 26.700 Zuschauern eröffnet wurde, hat die Nachfrage nur noch weiter erhöht. Bei Topspielen ist daher eine Atmosphäre zu erwarten, die aus allen Nähten platzt, besonders weil der Klub den MLS Cup erneut gewinnen will.

Geschichte des Nu Stadium

Das Nu Stadium ist die neue reine Fußball-Heimstätte von Inter Miami im Miami Freedom Park, einer 131 Acre großen Freizeit- und Gemeindeentwicklung in der Nähe des Miami International Airport. Das Stadion wurde am 4. April 2026 eröffnet, als Inter Miamis erstes MLS-Heimspiel dort mit einem 2:2 gegen Austin FC endete. Damit ging die mehrjährige Zeit des Klubs im provisorischen Chase Stadium in Fort Lauderdale zu Ende.

Das Nu Stadium wurde als Mehrzweckarena mit 25.000 Plätzen konzipiert, wobei Berichten zufolge die Kapazität bei größeren Veranstaltungen eher bei 26.700 liegt. Es verfügt über eine umlaufende Open-Air-Promenade mit Panoramablick auf Downtown Miami, eine durchgehende einrangige Tribünenkonstruktion zur Maximierung der Atmosphäre und laut Eigenwerbung die längste Bar der MLS. Benannt ist das Stadion nach Nu, einem Unternehmen für digitale Finanzdienstleistungen, im Rahmen einer mehrjährigen Naming-Rights-Partnerschaft, die im März 2026 bekannt gegeben wurde.