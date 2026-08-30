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FBL-MLS-INTER MIAMI-MONTREALAFP

Zwei direkt verwandelte Freistöße! Lionel Messi glänzt mit Viererpack und beendet Durststrecke von Inter Miami

USA MLS
Inter Miami CF - CF Montreal
Inter Miami CF
CF Montreal
L. Messi
Thomas Müller

Lionel Messi hat Inter Miami zurück in die Erfolgsspur geführt.

Dank eines überragenden Lionel Messi hat Inter Miami seine sportliche Krise in der MLS beendet. Der argentinische Ex-Weltmeister erzielte beim 7:1 (2:1) gegen CF Montreal gleich vier Treffer und führte den Titelverteidiger damit zum ersten Sieg nach zuvor fünf Spielen ohne Erfolg. Miami festigte im ersten Spiel des neuen Trainers Cristian "Kily" Gonzalez Rang zwei der Eastern Conference, der Rückstand auf Spitzenreiter Nashville beträgt zehn Punkte.

Der brasilianische Nationalspieler Casemiro brachte sein Team in der 20. Minute per Kopf in Führung. Montreal gelang durch Fabian Herbers zwar zwischenzeitlich der Ausgleich (37.), doch Messi stellte kurz vor der Pause mit einem Freistoßtor den alten Abstand wieder her (40.).

Nach dem Seitenwechsel drehte der 39-Jährige endgültig auf. Messi erhöhte mit einer Einzelaktion auf 3:1 (52.), bereitete anschließend den Treffer seines früheren Barcelona-Mitspielers Luis Suarez vor (80.) und hatte auch in der Schlussphase noch nicht genug. Nach Vorlage von Rodrigo De Paul traf er zum 5:1 (82.), ehe Joker Alex Shaw das sechste Tor erzielte (89.). In der Nachspielzeit setzte Messi mit einem weiteren direkt verwandelten Freistoß den Schlusspunkt.

Thomas MüllerGetty Images

Thomas Müller legt Grundstein für Sieg der Vancouver Whitecaps

Miami hatte nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Anschluss an die WM vier seiner vorangegangenen fünf Begegnungen verloren. Gegen das vorletzte Team der Eastern Conference gelang nun die erhoffte Rückkehr in die Erfolgsspur.

Auch Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps waren erfolgreich. Bei Sporting Kansas City gewannen die Kanadier 3:0 (1:0). Den Grundstein zum Erfolg hatte Müller mit einem verwandelten Elfmeter zum 1:0 gelegt (40.). In der zweiten Hälfte bereitete er einen weiteren Treffer zum 3:0-Endstand vor. Damit führen die Whitecaps die Western Conference weiter vor Houston Dynamo an.

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Häufig gestellte Fragen

Messi ist im Sturm zuhause – meistens als hängende Spitze oder auf der rechten Seite. Seine Rolle verändert sich je nach System, doch überall gilt: Er ist das kreative Zentrum im Angriff.

Er wurde am 24. Juni 1987 in Rosario, Argentinien geboren – dort, wo auch seine ersten Schritte im Fußball begannen.

Die Nummer 10 begleitet ihn durch fast seine gesamte Karriere. Ob bei Barcelona, PSG, der argentinischen Nationalmannschaft oder in Miami – sie ist längst ein Markenzeichen geworden.

Messi wird mit 1,70 m Größe angegeben – und macht mit seinem tiefen Körperschwerpunkt das, was viele Größere nicht können. Nämlich blitzschnell die Richtung wechseln, durch enge Räume tanzen, Tore vorbereiten und selbst abschließen.

Sein Gewicht liegt bei etwa 72 Kilogramm – eine stabile, sportliche Basis für seine Beweglichkeit und Ausdauer.

Messi trägt in der Regel Größe EU 42. Exakt bestätigt ist das selten, aber diese Größenangabe gilt als am wahrscheinlichsten.

Messi ist Linksfuß – einer der besten aller Zeiten. Aber auch mit rechts trifft er, wenn's sein muss. Er nutzt beide Füße – sein linker bleibt trotzdem die Magiequelle.

Messi startete bei Newell's Old Boys in Rosario. 2000 wechselte er als 13-Jähriger zur Jugend des FC Barcelona – der Rest ist Fußballgeschichte.

Er lebt offiziell in Barcelona, auch wenn er derzeit für Inter Miami spielt. In der Vergangenheit hatte er Wohnsitze in Paris, Miami und an der spanischen Küste – Familie und Fußball bestimmen oft, wo er gerade zuhause ist.

Messis Sammlung ist legendär: Ein seltener Ferrari 335 S Spider Scaglietti, ein Pagani Zonda Tricolore, Maserati, Range Rover, Cadillac Escalade – Messi liebt Stil, aber fährt im Alltag oft eher unauffällig.

Nein. Deutsch gehört nicht zu seinen Sprachen. Er spricht Spanisch, versteht auch Katalanisch – und mit Englisch hat er sich in Interviews meist zurückgehalten.

Messi ist Vater von drei Söhnen: Thiago, Mateo und Ciro – ein fester Teil seines Lebens, regelmäßig zu sehen bei Spielen, Events oder auf Social Media.

Messi ist verheiratet mit Antonela Roccuzzo. Die beiden kennen sich seit Kindheitstagen.

Sein geschätztes Vermögen liegt laut Forbes bei rund über einer Milliarde Euro. Damit zählt Messi zu den bestverdienenden Sportlern weltweit.

Aktuell steht er bei 44 Mannschaftstiteln. Er krönte sich zum Meister, Pokalsieger, doch vor allem triumphierte er in der Champions League, Copa America sowie als Weltmeister 2022.

Messi hat den Ballon d'Or achtmal gewonnen – mehr als jeder andere Spieler in der Geschichte.

Auch hier steht er ganz oben – mit acht Auszeichnungen als FIFA-Weltfußballer.

Sein bekanntester Spitzname ist "La Pulga", spanisch für "Der Floh". Zusätzlich zu dieser Anspielung auf seine Größe und seine wendigen Bewegungen hört man auch oft "The GOAT" – das steht für "Greatest of All Time".

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