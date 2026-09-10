Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Chicago Fire FC v Inter Miami CFGetty Images Sport
Andreas Königl

"Habe die WM gewonnen, und du?" Szene zwischen Robert Lewandowski und Argentinien-Star geht viral

USA MLS
Chicago Fire FC - Inter Miami CF
Chicago Fire FC
Inter Miami CF
R. De Paul
R. Lewandowski

Robert Lewandowski stand beim Duell mit Inter Miami in der MLS nicht nur aufgrund seines Treffers im Mittelpunkt der Partie.

Das Aufeinandertreffen zwischen Chicago Fire und Inter Miami war das Spiel der großen Namen in der MLS. Bayern-Legende Robert Lewandowski auf der einen, Lionel Messi, Luis Suarez & Co. auf der anderen Seite. Doch vor allem ein Duell ging besonders viral.

Lewandowski hatte die Hausherren zunächst bereits nach zehn Minuten in Führung gebracht, ehe der ehemalige Real-Star Casemiro mit seinem Treffer kurz nach dem Seitenwechsel bereits in der 48. Minute den 1:1-Endstand herstellte.

Der größte Aufreger folgte schließlich in der Schlussphase, als wieder Lewandowski nach einem vermeintlichen Foul von Miamis Ian Fray in der 89. Minute im Strafraum zu Boden ging, der Schiedsrichter jedoch weiterspielen ließ.

Mehrere Gästespieler gingen auf den 38-Jährigen zu, wobei Messis argentinischer Nationalmannschaftskollege Rodrigo De Paul den Polen gegen die Brust stieß. Lewandowski lächelte den Streit weg, doch De Paul wollte es offenbar wissen.

Was hat Rodrigo De Paul zu Robert Lewandowski gesagt?

Wie ein Video-Mitschnitt zeigt, soll De Paul den polnischen Rekordtorjäger auch noch mit den Worten "Wer bist du eigentlich, du Idiot?! Ich habe zweimal die Copa America und die Weltmeisterschaft gewonnen – und du?!", beleidigt haben. Lewandowski blieb weiter äußerlich entspannt.

De Paul hatte an der Seite von Messi sowohl die Copa America 2021 als auch 2024 geholt, 2022 gab es für den heute 32-Jährigen die Krönung mit dem WM-Titel in Katar. Polen-Legende Lewandowski dagegen konnte mit den Bialo-Czerwoni dagegen nie einen großen Titel gewinnen.

Werbung

Häufig gestellte Fragen

Lewandowski ist Mittelstürmer – ein klassischer Neuner, technisch komplett, beidfüßig und im Strafraum seit Jahren eine der dominantesten Figuren des Weltfußballs.

Er wurde am 21. August 1988 in Warschau geboren.

Lewandowski trägt die Nummer 9 – seine ikonische RL9-Marke basiert genau auf dieser Zahl.

Je nach Quelle wird seine Größe mit 1,85 bis 1,86 Metern angegeben.

Sein Gewicht wird mit rund 81 Kilogramm angegeben.

Er trägt die Schuhgröße 44 – auch wenn Dani Olmo einmal über die 43 gescherzt hat.

Lewandowskis dominanter Fuß ist der rechte – auch wenn er längst als beidfüßig gefährlich gilt.

Er wurde im Nachwuchs u. a. beim FC Varsovia ausgebildet, bevor seine Profikarriere über Znicz Pruszkow und Lech Poznan Fahrt aufnahm.

Lewandowski besitzt Immobilien in Spanien – aufgrund seiner Zeit beim FC Barcelona – und weiterhin in Polen. Beide Standorte sind Teil seines dauerhaften Lebensmittelpunkts.

Er besitzt eine exklusive Sportwagen-Kollektion. Ein Modell in seinem Portfolio liegt im Wertbereich von rund 320.000 Dollar.

Ja. Acht Jahre in Dortmund und München hinterlassen Spuren. In anderen Wort: Er spricht Deutsch, auch wenn sein Akzent erkennbar bleibt.

Er hat zwei Töchter: Klara und Laura.

Er ist mit Anna Lewandowska verheiratet – sie ist Unternehmerin, Ernährungsexpertin und ehemalige Karateka.

Sein Vermögen wird je nach Schätzung zwischen 85 und über 100 Millionen Dollar verortet. Neben Fußballgehältern spielen Sponsoring und eigene Geschäftszweige eine große Rolle.

Er hat eine enorme Sammlung: darunter die Champions League 2019/20, den UEFA-Supercup, die Klub-Weltmeisterschaft, zahlreiche Meistertitel in Polen, Deutschland und Spanien sowie diverse Pokalsiege. 

Kein einziges Mal. Die große Kontroverse 2020 – das Jahr seines Triples – bleibt ein zentraler Punkt seiner Karrieregeschichte.

Zweimal: 2020 und 2021 gewann er "The Best FIFA Men's Player".

Mehrere sogar und "Lewy" ist der gebräuchlichste. "The Body" stammt aus seiner Dortmunder Zeit. Und "Kleiner Biber" war ein sehr früher Spitzname aus seiner Jugend.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen