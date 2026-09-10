Das Aufeinandertreffen zwischen Chicago Fire und Inter Miami war das Spiel der großen Namen in der MLS. Bayern-Legende Robert Lewandowski auf der einen, Lionel Messi, Luis Suarez & Co. auf der anderen Seite. Doch vor allem ein Duell ging besonders viral.

Lewandowski hatte die Hausherren zunächst bereits nach zehn Minuten in Führung gebracht, ehe der ehemalige Real-Star Casemiro mit seinem Treffer kurz nach dem Seitenwechsel bereits in der 48. Minute den 1:1-Endstand herstellte.

Der größte Aufreger folgte schließlich in der Schlussphase, als wieder Lewandowski nach einem vermeintlichen Foul von Miamis Ian Fray in der 89. Minute im Strafraum zu Boden ging, der Schiedsrichter jedoch weiterspielen ließ.

Mehrere Gästespieler gingen auf den 38-Jährigen zu, wobei Messis argentinischer Nationalmannschaftskollege Rodrigo De Paul den Polen gegen die Brust stieß. Lewandowski lächelte den Streit weg, doch De Paul wollte es offenbar wissen.

Was hat Rodrigo De Paul zu Robert Lewandowski gesagt?

Wie ein Video-Mitschnitt zeigt, soll De Paul den polnischen Rekordtorjäger auch noch mit den Worten "Wer bist du eigentlich, du Idiot?! Ich habe zweimal die Copa America und die Weltmeisterschaft gewonnen – und du?!", beleidigt haben. Lewandowski blieb weiter äußerlich entspannt.

De Paul hatte an der Seite von Messi sowohl die Copa America 2021 als auch 2024 geholt, 2022 gab es für den heute 32-Jährigen die Krönung mit dem WM-Titel in Katar. Polen-Legende Lewandowski dagegen konnte mit den Bialo-Czerwoni dagegen nie einen großen Titel gewinnen.