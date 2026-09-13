Chicago Fire trennte sich in der MLS mit 1:1 von Inter Miami. Anschließend nutzte Trainer Gregg Berhalter die Gelegenheit gegenüber CBS News, um Neuzugang Robert Lewandowski überschwänglich zu loben. Der polnische Rekordtorschütze unterstrich bei der Punkteteilung gegen den Klub aus Florida einmal mehr seinen sportlichen Wert. Lewandowski, der das Team am Donnerstag als Kapitän auf den Platz führte, erzielte die zwischenzeitliche Führung für Chicago.

Es war nicht das erste Ausrufezeichen des 38-jährigen Angreifers in den USA. Seit seinem ablösefreien Wechsel im Sommer stehen für den Routinier bereits sieben Treffer und zwei Torvorlagen in 13 Pflichtspielen zu Buche.

Diese Torgefahr ist es auch, die seinen Coach nachhaltig beeindruckt. "Dieser Wille, den Ball zu holen und ihn dann auf diese Weise ins Tor zu schießen. Es gibt nicht viele Stürmer in dieser Liga, die ein solches Tor erzielen können", erklärte Berhalter.

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Gregg Berhalter lobt Robert Lewandowski

Neben dem sportlichen Ertrag hebt Chicagos Coach vor allem die menschlichen Qualitäten und den Einfluss des Neuzugangs auf die Hierarchie innerhalb des Kaders hervor. Der Ex-Münchner habe die Struktur in Illinois binnen kürzester Zeit spürbar verändert und das Niveau in allen Bereichen gehoben.

"Die Kommunikation im Team ist wahrscheinlich fünfmal besser, seit Robert dabei ist, und das ist ein wesentlicher Teil seiner Rolle. Er zeigt, dass er gewinnen will, man sieht, wie wichtig ihm das ist", so Berhalter weiter. Um Lewandowskis Ausbeute noch weiter zu erhöhen, nimmt der Übungsleiter jedoch auch die Mitspieler des Polen in die Pflicht: "Wir müssen einfach noch besser arbeiten, um ihn in gute Positionen zu bringen."

Lewandowskis Wechsel nach Nordamerika hatte sich bereits im Frühjahr angedeutet. Im Mai verkündete der Stürmer dann offiziell, seinen auslaufenden Vertrag beim FC Barcelona nicht mehr zu verlängern. Chicago Fire schlug daraufhin Ende Juni zu und sicherte sich die Dienste des ablösefreien Ausnahmespielers zum 1. Juli. Kurze Zeit zuvor war Lewandowski mit der polnischen Nationalmannschaft in den WM-Playoffs an Schweden gescheitert.

Was war der größte Erfolg in Robert Lewandowskis Karriere?

Mit dem Schritt in die USA schlug der Angreifer ein neues Kapitel in einer bemerkenswerten Laufbahn ein. In Deutschland, Spanien und seiner Heimat Polen sammelte der Angreifer insgesamt 14 Meisterschaften. Den größten Erfolg seiner Karriere feierte er im Jahr 2020, als er mit dem FC Bayern München die Champions League gewann und das Triple perfekt machte. Auch auf internationaler Ebene setzte er Maßstäbe: Mit 167 Länderspielen und 89 Treffern ist er unangefochtener Rekordnationalspieler und Rekordschütze seines Landes.

In Chicago tritt Lewandowski in prominente Fußstapfen. Bei Fire wandelt er auf den Spuren von Bastian Schweinsteiger. Sein ehemaliger Mitspieler aus Münchner Tagen schnürte ab 2017 für knapp drei Jahre die Schuhe für die MLS-Franchise, ehe er dort im Herbst 2019 seine aktive Karriere beendete.