"Er ist eine Maschine": Atletico Madrids Kapitän Koke schwärmt nach Pokal-Duell von Star des FC Barcelona

Koke sagte den Journalisten nach dem Schlusspfiff: "Barca ist eine fantastische Mannschaft. Die jungen Kerle sind unglaublich. Pedri, wenn er nicht schon der Beste der Welt ist, dann ist er sicher einer der Besten. Er ist eine Maschine. Wir haben so viel Glück, dass er Spanier ist. Er ist die Gegenwart und die Zukunft des spanischen Fußballs. Er wird Barca und der Nationalmannschaft noch viel Freude bereiten. Abgesehen davon, dass er ein großartiger Fußballer ist, ist er auch noch ein toller Kerl."

Mit Blick auf das Ergebnis, das Atletico ins Copa-Finale nach Sevilla brachte, ergänzte er: "Es ist die Niederlage, die mir die größte Freude bereitet hat."