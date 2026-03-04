Atletico Madrids Kapitän Koke hat nach dem Halbfinal-Rückspiel in der Copa del Rey beim FC Barcelona von Barcas Mittelfeldspieler Pedri geschwärmt. Die Colchoneros gerieten bei den Katalanen schwer unter Druck und verteidigten ihren 4:0-Vorsprung aus dem Hinspiel nur mit viel Mühe, denn Barcelona entschied das zweite Duell mit 3:0 für sich. Pedri führte bei Barca im Mittelfeld Regie und spielte nach seiner Verletzungspause durch, obwohl er in der Schlussphase mit seinen Kräften am Ende war.
"Er ist eine Maschine": Atletico Madrids Kapitän Koke schwärmt nach Pokal-Duell von Star des FC Barcelona
- AFP
Koke über Pedri: "Haben so viel Glück, dass er Spanier ist"
Koke sagte den Journalisten nach dem Schlusspfiff: "Barca ist eine fantastische Mannschaft. Die jungen Kerle sind unglaublich. Pedri, wenn er nicht schon der Beste der Welt ist, dann ist er sicher einer der Besten. Er ist eine Maschine. Wir haben so viel Glück, dass er Spanier ist. Er ist die Gegenwart und die Zukunft des spanischen Fußballs. Er wird Barca und der Nationalmannschaft noch viel Freude bereiten. Abgesehen davon, dass er ein großartiger Fußballer ist, ist er auch noch ein toller Kerl."
Mit Blick auf das Ergebnis, das Atletico ins Copa-Finale nach Sevilla brachte, ergänzte er: "Es ist die Niederlage, die mir die größte Freude bereitet hat."
- AFP
Diego Simeone: "Leiden und dagegenhalten"
Für das Team von Atletico-Trainer Diego Simeone war im Camp Nou Leiden angesagt, da das Team 21 Barca-Torschüsse und ständige Angriffswellen überstehen musste. "Wir hatten in der ersten Halbzeit Chancen, um alles zu entscheiden, aber dann machen sie das zweite Tor - und dann musst du leiden und dagegenhalten", sagte Simeone. "Die Mannschaft hat getan, was sie tun musste, um diese Runde zu überstehen“, ergänzte er.
Atletico trifft im Endspiel nun auf Real Sociedad oder Athletic Club.
Die Zahlen von Pedri in der Saison 2025/26:
- Spiele: 28
- Spielminuten: 1965
- Tore: 2
- Assists: 9