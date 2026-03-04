Beim 3:0 (2:0)-Erfolg am Dienstagabend über Atlético Madrid, das nach dem 0:4 im Hinspiel nicht zum Weiterkommen reichte, verletzten sich die Abwehrspieler Jules Kounde und Alejandro Balde. Beide werden für längere Zeit fehlen.
Zwei neue Langzeitverletzte! FC Barcelona zahlt Pokal-Drama gegen Atletico Madrid teuer
FC Barcelona plagen große Verletzungssorgen
Kounde habe sich eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen und falle für unbestimmte Zeit aus, teilte Barca am Mittwoch mit. Balde, der seinen verletzt ausgewechselten Kollegen ersetzt hatte, erlitt ebenfalls eine Verletzung im linken Oberschenkel und werde etwa vier Wochen pausieren müssen.
Damit vergrößerten sich die Personalsorgen von Trainer Hansi Flick in der entscheidenden Saisonphase. Der ehemalige Bundestrainer muss aktuell bereits auf Stürmerstar Robert Lewandowski, die Mittelfeldspieler Frenkie de Jong und Gavi sowie Verteidiger Andreas Christensen verzichten.
Barca führt die spanische Liga zwölf Spieltage vor dem Saisonende mit vier Punkten Vorsprung auf Erzrivale Real Madrid an. In der Champions League stehen die Achtelfinal-Duelle mit Newcastle United um die Nationalspieler Nick Woltemade und Malick Thiaw an (10. und 18. März).
Häufig gestellte Fragen
Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.
Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.
Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.
Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.
Der FC Barcelona hat insgesamt 108 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.
Der FC Barcelona hat 28 Mal die spanische La Liga gewinnen können.
Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.
Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.
Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.
Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.
Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.