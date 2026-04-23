"Mann des Wunders" trotz Gegenrede von der Künstlichen Intelligenz: Wie Matarazzo bei Real Sociedad vom Unbekannten zum Helden wurde

Dass die Wahl ausgerechnet auf Matarazzo fiel, in Spanien bis dato ein komplett unbeschriebenes Blatt, dürfte sogar Aperribay selbst überrascht haben. "Ich kannte ihn nicht", gab der Vereinsboss von Real Sociedad nach dem siegreichen Pokalfinale bei Cadena SER unumwunden zu. Er verriet zudem: "Ich fragte die KI, ob er ein guter Trainer für Real Sociedad sei. Sie sagte mir, dass dies nicht der Fall sei." Glücklicherweise ließ sich Aperribay von der Künstlichen Intelligenz nicht verunsichern und vertraute stattdessen auf seinen Sportdirektor Erik Bretos, der den ehemaligen Bundesligatrainer des VfB Stuttgart (Dezember 2019 bis Oktober 2022) und der TSG Hoffenheim (Februar 2023 bis November 2024) vorgeschlagen hatte.

Schon beim ersten Treffen habe Matarazzo ihn beeindruckt, "weil er über jeden alles wusste. Er hatte eine beeindruckende Analyse von Real Sociedad", lobte Aperribay, der die Wahl auf den ihm zuvor unbekannten Coach nach fünf Gesprächen letztlich absegnete. Matarazzo wurde am 21. Dezember vorgestellt, gut 13 Monate nach seiner Entlassung bei Hoffenheim.

Die freie Zeit habe er unter anderem genutzt, um aus Fehlern auf vorherigen Stationen zu lernen, erklärte Matarazzo kürzlich bei The Athletic: "Ich hatte früher die Tendenz, Spieler mit Informationen zu überfrachten. Mittlerweile habe ich gelernt, zu selektieren und zu individualisieren, damit die Spieler ihre Energie auf den Platz bringen können, ohne zu viel nachzudenken." Klarheit zu schaffen, sei zwar sehr wichtig, "sei es die Vertikalität in unserem Spiel, wie wir Linien brechen wollen, unser Positionsspiel, unsere Pressingauslöser, die generellen Prinzipien für unser Pressing - aber wenn zu viel in einem Kopf ist, kann man nicht instinktiv Fußball spielen", so Matarazzo.

Klarheit in den Anweisungen, aber gleichzeitig den Spielern Freiraum für ihre eigenen Entscheidungen auf dem Platz gewähren. Mit diesen beiden Grundpfeilern ist es Matarazzo gelungen, "sehr gute Lösungen zu finden, um diesem Team eine Siegermentalität zurückzugeben und es wieder auf die Erfolgsspur zu bringen". Mit dem Copa-Triumph schloss sich dabei insofern ein Kreis, da das Kapitel Matarazzo bei Real Sociedad Anfang Januar ausgerechnet gegen Atletico begann. Gegen das Top-Team gelang bei der Premiere des früheren Bundesligatrainers ein achtbares 1:1 und damit der erste Schritt in die richtige Richtung.

Es folgten vier Siege am Stück, unter denen zwei heraus stachen. Beim ersten davon hatte Matarazzo auch das Glück des Tüchtigen, denn der Traum vom Pokalsieg wäre Mitte Januar beinahe schon ausgeträumt gewesen: Im Achtelfinale zuhause gegen Osasuna lag Real Sociedad bis eine Viertelstunde vor Ende der regulären Spielzeit 0:2 hinten. Benat Turrientes gelang dann der Anschlusstreffer, erst in der Nachspielzeit rettete Igor Zubeldia Real Sociedad in die Verlängerung. Letztlich brauchte es ein Elfmeter-Drama, um doch noch ins Viertelfinale einzuziehen.

Nummer zwei der prägnanten Erfolge war der 2:1-Sieg gegen Meister FC Barcelona wenige Tage später, den mit Oyarzabal und Goncalo Guedes zwei der großen Namen sicherstellten. Der Grundstein für die so erfolgreichen ersten vier Monate Matarazzos in San Sebastian war damit gelegt und wurde weiter mit Leben gefüllt. In den bis dato 20 Partien unter Matarazzo hat Real Sociedad gerade einmal vier Niederlagen kassiert - mit Real Madrid, dem Rückspiel bei Atletico sowie beim FC Villarreal gab es die ersten drei davon jeweils auswärts gegen absolute Top-Teams aus LaLiga. Die erste nicht erwartbare Niederlage setzte es erst am Mittwoch, als Real Sociedad nur zwei Tage nach der Pokalparty in der Stadt überraschend mit 0:1 gegen Getafe verlor.