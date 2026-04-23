Auf baskisch wandte sich Pellegrino Matarazzo während der offiziellen Feierlichkeiten zu Real Sociedads Copa-del-Rey-Triumph an die euphorischen Fans unten auf dem Rathaus-Vorplatz. Er las zwar von einem Blatt Papier ab und das eine oder andere Wort kam ihm nur ziemlich holprig über die Lippen - aber das war den so zahlreich erschienen Leuten herzlich egal. Sie feierten ihn trotzdem. Oder vielleicht gerade deswegen.
"Mann des Wunders" trotz Gegenrede von der Künstlichen Intelligenz: Wie Matarazzo bei Real Sociedad vom Unbekannten zum Helden wurde
US-Amerikaner Matarazzo schreibt mit Pokal-Coup Geschichte
Matarazzo hat ihnen gerade den ersten großen Titel seit fast 40 Jahren (1987, ebenfalls Copa del Rey) beschert, den sie so richtig zelebrieren durften. 2021 hatte der stolze baskische Traditionsklub zwar auch die Copa del Rey gewonnen, doch da machte Corona einem großen, sorglosen Fest noch einen Strich durch die Rechnung.
"Was für ein wundervoller Start auf diesem Weg, den wir gemeinsam beschreiten", rief Matarazzo seinen Zuhörern auf baskisch zu. Rund 100.000 Menschen sollen Berichten zufolge diesen gewöhnlichen Montag auf San Sebastians Straßen in einen riesigen Feiertag verwandelt haben. Nach allen paar Worten, die Matarazzo auf dem Rathaus-Balkon feierlich von seinem Handzettel ablas, grölten sie anerkennend zurück. "Ich habe das Gefühl, das ist erst der Anfang", betonte der 48-jährige US-Amerikaner und ihm schwappte mal wieder eine Jubelwelle entgegen.
Knapp 48 Stunden zuvor hatte Matarazzos Mannschaft in Sevilla Großes geleistet. Ander Barrenetxea hatte im Finale der Copa del Rey gegen den Favoriten und Champions-League-Halbfinalisten Atletico Madrid mit seinem Führungstor nach gerade einmal 14 Sekunden für einen Blitzstart gesorgt. Auf den Ausgleich durch Ademola Lookman (18. Minute) folgte kurz vor der Pause die erneute Führung für die Basken, als Europameister Mikel Oyarzabal per Elfmeter traf. Wenige Minuten vor der dem Ende der regulären Spielzeit gelang Atleti-Stürmer Julian Alvarez noch der 2:2-Ausgleich, im Elfmeterschießen hatte schließlich Real Sociedad das bessere Ende für sich. Als Eigengewächs Pablo Marin den entscheidenden Versuch vom Punkt eiskalt in die Maschen setzte, brachen alle Dämme und der Jubel kannte keine Grenzen mehr.
Matarazzo schrieb ganz nebenbei Geschichte, ist er nun doch der erste US-amerikanische Trainer, der in einer Top-5-Liga Europas einen Titel gewinnt. Die Nacht von Sevilla war die vorläufige Krönung seiner ja noch gar nicht so langen Zeit im Baskenland. Und der Erfolg ist umso höher zu bewerten, wenn man sich anschaut, wo Real Sociedad stand, als Matarazzo vor nur vier Monaten kurz vor Weihnachten übernahm.
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Real Sociedad verliert binnen eines Jahres fast alle Eckpfeiler des Erfolgs
Im vergangenen Sommer hatte man sich bei Real Sociedad dazu entschieden, das Ende einer Ära intern aufzufangen. Imanol Alguacil trainierte die Basken in den sechseinhalb Jahren zuvor sehr erfolgreich: In LaLiga war man Dauergast unter den Top-6, dazu der Pokaltriumph 2021 und die Qualifikation für die Champions League 2023. In der Königsklasse gelang in der Saison darauf dann sogar der Gruppensieg vor Inter Mailand, erst im Achtelfinale war gegen Paris Saint-Germain Endstation.
Doch Alguacil, ebenfalls ein Trainereigengewächs, einst sogar schon Jugendspieler und auch Profi im Verein, entschied sich im Sommer 2025 dazu, dem Lockruf des Geldes zu folgen. Er unterschrieb in Saudi-Arabien bei Al-Shabab (dort ist er seit Februar 2026 nicht mehr). Sergio Francisco, bis dato Trainer des B-Teams und mit einem ähnlichem Werdegang wie Alguacil, sollte dessen Arbeit möglichst nahtlos fortführen.
Oder besser gesagt, er sollte sie optimalerweise mit neuen Impulsen auffrischen. Denn schon die Vorsaison lief nicht zufriedenstellend, Platz elf bedeutete der mit Abstand schlechteste Ausgang einer vollen Alguacil-Spielzeit. Doch Franciscos Start ging krachend schief, aus den ersten fünf Ligaspielen gab es keinen Sieg und nur zwei Punkte.
Ein Abwärtstrend, der durchaus erklärbar war, schließlich hatte Real Sociedad in jüngster Vergangenheit drei der wichtigsten Stützen der erfolgreichen Alguacil-Jahre verloren: 2024 verließen Mittelfeldstratege Mikel Merino (FC Arsenal) und Innenverteidiger Robin Le Normand (Atletico Madrid) den Verein, 2025 folgte mit Ausnahmekönner Martin Zubimendi (FC Arsenal) auch noch der allerwichtigste Eckpfeiler.
Spieler dieses Formats 1:1 zu ersetzen ist für Real Sociedad schlichtweg unmöglich. Ein Stück weit ist das Normalität und mit in der DNA des Vereins verankert, der darauf angewiesen ist, immer wieder neue Hochbegabte aus dem eigenen Nachwuchs nach oben zu bringen. Nur so kann Real Sociedad mittel- und langfristig erfolgreich sein. Doch unter Francisco wurde die Lage Ende vergangenen Jahres so prekär, dass sich die Verantwortlichen zum Handeln gezwungen sahen. Eine 1:2-Heimniederlage gegen das seinerzeit ebenfalls arg kriselnde Girona Mitte Dezember war zu viel, nach 16 Spieltagen war man mit nur einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegsregion Tabellen-15. Die Bosse um Präsident Jokin Aperribay kamen zum Entschluss, dass Francisco würde gehen müssen und es mal wieder externe Reize brauche, um der akuten Abstiegsgefahr aus dem Weg gehen zu können.
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Künstliche Intelligenz rät Sociedad-Boss von Matarazzo ab
Dass die Wahl ausgerechnet auf Matarazzo fiel, in Spanien bis dato ein komplett unbeschriebenes Blatt, dürfte sogar Aperribay selbst überrascht haben. "Ich kannte ihn nicht", gab der Vereinsboss von Real Sociedad nach dem siegreichen Pokalfinale bei Cadena SER unumwunden zu. Er verriet zudem: "Ich fragte die KI, ob er ein guter Trainer für Real Sociedad sei. Sie sagte mir, dass dies nicht der Fall sei." Glücklicherweise ließ sich Aperribay von der Künstlichen Intelligenz nicht verunsichern und vertraute stattdessen auf seinen Sportdirektor Erik Bretos, der den ehemaligen Bundesligatrainer des VfB Stuttgart (Dezember 2019 bis Oktober 2022) und der TSG Hoffenheim (Februar 2023 bis November 2024) vorgeschlagen hatte.
Schon beim ersten Treffen habe Matarazzo ihn beeindruckt, "weil er über jeden alles wusste. Er hatte eine beeindruckende Analyse von Real Sociedad", lobte Aperribay, der die Wahl auf den ihm zuvor unbekannten Coach nach fünf Gesprächen letztlich absegnete. Matarazzo wurde am 21. Dezember vorgestellt, gut 13 Monate nach seiner Entlassung bei Hoffenheim.
Die freie Zeit habe er unter anderem genutzt, um aus Fehlern auf vorherigen Stationen zu lernen, erklärte Matarazzo kürzlich bei The Athletic: "Ich hatte früher die Tendenz, Spieler mit Informationen zu überfrachten. Mittlerweile habe ich gelernt, zu selektieren und zu individualisieren, damit die Spieler ihre Energie auf den Platz bringen können, ohne zu viel nachzudenken." Klarheit zu schaffen, sei zwar sehr wichtig, "sei es die Vertikalität in unserem Spiel, wie wir Linien brechen wollen, unser Positionsspiel, unsere Pressingauslöser, die generellen Prinzipien für unser Pressing - aber wenn zu viel in einem Kopf ist, kann man nicht instinktiv Fußball spielen", so Matarazzo.
Klarheit in den Anweisungen, aber gleichzeitig den Spielern Freiraum für ihre eigenen Entscheidungen auf dem Platz gewähren. Mit diesen beiden Grundpfeilern ist es Matarazzo gelungen, "sehr gute Lösungen zu finden, um diesem Team eine Siegermentalität zurückzugeben und es wieder auf die Erfolgsspur zu bringen". Mit dem Copa-Triumph schloss sich dabei insofern ein Kreis, da das Kapitel Matarazzo bei Real Sociedad Anfang Januar ausgerechnet gegen Atletico begann. Gegen das Top-Team gelang bei der Premiere des früheren Bundesligatrainers ein achtbares 1:1 und damit der erste Schritt in die richtige Richtung.
Es folgten vier Siege am Stück, unter denen zwei heraus stachen. Beim ersten davon hatte Matarazzo auch das Glück des Tüchtigen, denn der Traum vom Pokalsieg wäre Mitte Januar beinahe schon ausgeträumt gewesen: Im Achtelfinale zuhause gegen Osasuna lag Real Sociedad bis eine Viertelstunde vor Ende der regulären Spielzeit 0:2 hinten. Benat Turrientes gelang dann der Anschlusstreffer, erst in der Nachspielzeit rettete Igor Zubeldia Real Sociedad in die Verlängerung. Letztlich brauchte es ein Elfmeter-Drama, um doch noch ins Viertelfinale einzuziehen.
Nummer zwei der prägnanten Erfolge war der 2:1-Sieg gegen Meister FC Barcelona wenige Tage später, den mit Oyarzabal und Goncalo Guedes zwei der großen Namen sicherstellten. Der Grundstein für die so erfolgreichen ersten vier Monate Matarazzos in San Sebastian war damit gelegt und wurde weiter mit Leben gefüllt. In den bis dato 20 Partien unter Matarazzo hat Real Sociedad gerade einmal vier Niederlagen kassiert - mit Real Madrid, dem Rückspiel bei Atletico sowie beim FC Villarreal gab es die ersten drei davon jeweils auswärts gegen absolute Top-Teams aus LaLiga. Die erste nicht erwartbare Niederlage setzte es erst am Mittwoch, als Real Sociedad nur zwei Tage nach der Pokalparty in der Stadt überraschend mit 0:1 gegen Getafe verlor.
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Pellegrino Matarazzo macht Ersatzkeeper Marrero zum Pokalhelden
Dass es sportlich insgesamt so gut läuft, ist sicherlich auch eng damit verknüpft, dass sich Matarazzo voll und ganz auf die neue Herausforderung eingelassen hat. Er versteht die besondere Kultur des Vereins, bei dem die baskische Identität gepflegt wird und man zu einem Großteil auf Spieler setzt, die aus der Region stammen und am liebsten schon in der Jugend für "La Real" gespielt haben.
Um den Klub in seiner Gänze aufzusaugen, wohnt Matarazzo mitten im Zentrum der Stadt im Norden Spaniens und sucht den direkten Kontakt zu den Menschen, die den Verein so lebendig machen. "Ich genieße diese wunderbare Region wirklich sehr. Die Stadt ist hochwertig, alles ist total gepflegt. Jeden Abend genieße ich ein richtig tolles kulinarisches Erlebnis. Es gibt so viel Gutes zu essen, die Menschen sind bodenständig und respektvoll. Das ist schon eine Kultur, die mich sehr anspricht und mit der ich mich identifizieren kann", sagte Matarazzo im Interview mit der Sport Bild. Sein Auto stehe "in der Nähe des Strands. Jeden Morgen schnaufe ich einmal durch und schaue Richtung Meer, um den Fokus auf den Tag zu legen. Wenn ich meine Gedanken sortieren muss, gehe ich am Strand spazieren, schaue aufs Meer und denke auch an Fußball."
Ein großes Highlight von Matarazzos bisheriger Zeit in Spanien waren sicherlich die Pokal-Halbfinals gegen Athletic Bilbao, den baskischen Erzrivalen. "Schon um 6:30 Uhr morgens sagen mir die Fans auf der Straße, dass wir gegen Athletic gewinnen müssen. Wenn ich abends zum Essen gehe, erinnern sie mich dann schon wieder daran", verriet Matarazzo, dass er gar nicht umhin kam, diese ganz besondere Konstellation schnell zu verinnerlichen. Da sowohl Hin- als auch Rückspiel mit 1:0 gewonnen wurden, hat Matarazzo bei Real Sociedads Anhängern nun umso mehr einen Stein im Brett.
Ganz wichtig: Sieben Akteure aus der Startelf im Pokalfinale gegen Atletico stammen aus der Region und trugen schon im Nachwuchsbereich das Trikot von Real Sociedad. Der spanische Nationalspieler Oyarzabal natürlich zuvorderst, aber beispielsweise auch Torwart Unai Marrero. Der 24-Jährige, in San Sebastian geboren und schon seit seinem 15. Lebensjahr bei "La Real", ist in der Liga die Nummer zwei, Matarazzo vertraut ihm aber als Pokalkeeper. Und Marrero dankte es mit zwei gehaltenen Schüssen im Elfmeterschießen gegen Atletico.
Pellegrino Matarazzo bei Real Sociedad: Die KI hat ihre Meinung schlagartig geändert
Zur Mischung aus frischen Impulsen von außen auf der einen, aber voller Hingabe zur vereinseigenen Identität auf der anderen passt derweil auch Matarazzos Co-Trainer. Überraschend holte er sich den früheren Bundesliga-Verteidiger Ömer Toprak (u.a. Leverkusen und Dortmund) an seine Seite, obwohl der zuvor noch überhaupt nicht im Trainergeschäft gearbeitet hatte.
"Ich habe ihn mal bei einem Champions-League-Spiel von Leverkusen gegen Inter Mailand kennengelernt. Wir sind in Kontakt geblieben und haben uns regelmäßig getroffen und über Fußball ausgetauscht", erklärte Matarazzo der Sport Bild, wie er auf Toprak kam. "Er hat die Erfahrung als Profispieler, sodass er eine gute Beziehung zur Mannschaft herstellen kann. Er hat schon jetzt einen großen Einfluss."
Bei einer Sache sei Toprak ihm gegenüber allerdings "nicht ganz ehrlich" gewesen, warf Matarazzo dem ehemaligen türkischen Nationalspieler augenzwinkernd vor: "Ömer hat mir damals gesagt, dass er Spanisch spricht. Das war ein bisschen übertrieben. Mittlerweile lachen wir darüber … Er hat zwar ein paar Spanischkenntnisse, aber wir sind gerade im Rennen, wer zuerst Spanisch lernt."
Das abgelesene Baskisch war den Fans bei der Pokalfeier ohnehin lieber. Und mit John Maisano hat Matarazzo noch einen weiteren Co-Trainer an Bord, der "fließend Spanisch, Italienisch und Englisch" spricht. Er selbst habe sich zum Ziel gesetzt, "Anfang nächster Saison alles auf Spanisch erledigen" zu können, betonte Matarazzo. Bis Sommer 2027 läuft sein Vertrag, im Rausch des Copa-Erfolgs kündigte er an, noch Großes vor zu haben.
Bis dato hat er Real Sociedad von Abstiegsangst zu einem Titel und zurück zu Europacup-Ambitionen geführt. Nach 32 Spieltagen steht derzeit Platz acht zu Buche, die Teilnahme an der Europa League hat man durch den Pokalsieg ohnehin bereits sicher. Sollte Rang fünf in LaLiga am Saisonende für die Champions League reichen, wäre angesichts von sieben Punkten Rückstand auf den Fünften Real Betis sogar die Königsklasse theoretisch noch drin. Das Restprogramm ist jedenfalls nicht allzu schwer, abgesehen von einem direkten Duell mit Betis spielt Matarazzos Elf nur noch gegen Mannschaften, die aktuell in der unteren Tabellenhälfte stehen.
So oder so: Die KI hat "der Mann des Wunders", wie die Marca Matarazzo nach dem Triumph über Atletico nannte, längst eines Besseren belehrt. Sein Präsident hakte Anfang März nach den erfolgreichen Copa-Halbfinals gegen Bilbao nämlich noch einmal mit seiner ursprünglichen Anfrage nach. Und diesmal, verriet Aperribay, spuckte die KI aus, Matarazzo "sei ausgezeichnet" für den Job bei Real Sociedad.