"Kommt das Foto sehr hart?": Atleticos Antoine Griezmann rächt sich am FC Barcelona

Atletico Madrids Offensivstar Antoine Griezmann hat sich nach dem dramatischen Halbfinalrückspiel in der Copa del Rey am Dienstagabend über den FC Barcelona lustig gemacht und sich für eine Spitze der Katalanen aus dem vergangenen Jahr gerächt.
Nach Pokaldrama: Griezmanns Retourkutsche für den FC Barcelona
Atletico verlor im Camp Nou zwar mit 0:3, aufgrund des 4:0-Sieges aus dem Hinspiel reichte das den Colchoneros aber für den Einzug ins spanische Pokalfinale. Griezmann verlieh seiner Freude darüber bei Instagram mit einem Foto Ausdruck, das ihn beim Jubeln und im Hintergrund zwei Barca-Spieler enttäuscht am Boden liegend zeigt. "Kommt das Foto sehr hart?", fragte der Franzose in der Bildunterschrift und fügte drei schelmisch lachende Emojis hinzu - eine vor Genugtuung strotzende Retourkutsche in Richtung seines Ex-Vereins.
Der Hintergrund: Nachdem Atletico im März vergangenen Jahres in einem Ligaspiel eine 2:0-Führung gegen Barca verspielt und nach einer fulminanten Schlussphase der Katalanen noch 2:4 verloren hatte, postete Barcelona bei X ein Foto des enttäuscht zu den sich einschwörenden Barca-Stars schauenden Griezmann. Der Text dazu, auf den der Atletico-Star nun Bezug nahm, lautete: "Das Foto kommt sehr hart."
- Getty Images Sport
FC Barcelona: Für das Wunder reicht es nicht ganz
Im Hinspiel Mitte Februar war Barca in Madrid mit 0:4 unter die Räder gekommen. Auch Griezmann steuerte ein Tor bei, traf zum zwischenzeitlichen 2:0. Beim Rückspiel stand der 34-Jährige die vollen 90 Minuten über auf dem Platz und musste mehr um den Finaleinzug zittern, als ihm lieb war.
Ein vom entfesselt aufspielenden Lamine Yamal angetriebenes Barcelona schnürte die Gäste über weite Strecken in deren Hälfte ein und hoffte bei einer 2:0-Pausenführung durch Tore von Marc Bernal (29. Minute) sowie Raphinha (45.+5, Elfmeter) auf eine erfolgreiche Aufholjagd. Im zweiten Durchgang kam allerdings nur noch ein weiterer Treffer hinzu, Bernal erzielte in der 72. Minute den 3:0-Endstand. In der Schlussphase gelang es Atletico dann, kein weiteres Gegentor mehr zuzulassen und eine drohende Verlängerung mit letzter Kraft zu vermeiden.
Damit muss sich Barca, das in LaLiga die Tabelle anführt, von einer Titelchance verabschieden. Atletico darf indes vom Pokaltriumph träumen, im Finale trifft die Mannschaft von Trainer Diego Simeone auf Real Sociedad oder Athletic Club. Das Halbfinalrückspiel zwischen den beiden baskischen Erzrivalen steigt am Mittwochabend, Real Sociedad hat nach einem 1:0-Auswärtssieg im Hinspiel die bessere Ausgangsposition.
Wechselspekulation um Antoine Griezmann: MLS oder Verbleib bei Atletico Madrid?
Damit winkt Griezmann ein ganz besonderes Finale, schließlich wechselte er bereits als Jugendlicher in den Nachwuchs von Real Sociedad und schaffte dort den Sprung zum Profi. Ehe er 2014 erstmals zu Atletico wechselte, hatte er für die Basken in 202 Pflichtspielen 52 Tore erzielt.
Ob Griezmann das Pokalendspiel noch mitmacht, erschien zuletzt jedoch fraglich. Medien berichteten von einem bevorstehenden Wechsel zu Orlando City in die MLS, wo das Transferfenster noch bis Ende März geöffnet ist. Mateu Alemany, seit Oktober Direktor Profifußball bei Atletico, dementierte entsprechende Spekulationen jedoch jüngst und verwies auf Griezmanns noch bis Sommer 2027 gültigen Vertrag in Madrid.
- (C)Getty Images
Antoine Griezmanns zwei Jahre beim FC Barcelona verliefen nicht wie erhofft
Zwischen Griezmann und Barca hat sich derweil in den vergangenen Jahren eine brisante Beziehung entwickelt. Nachdem ihm der Gewinn des Champions-League-Titels mit Atletico nicht vergönnt war, wechselte der ehemalige französische Nationalspieler 2019 mit dem ganz großen Ziel, die Königsklasse zu gewinnen, nach Barcelona.
Das gelang nicht und ohnehin wurde Griezmann den hohen Erwartungen bei Barca, das satte 120 Millionen Euro Ablöse für den Linksfuß gezahlt hatte, nie so ganz gerecht. Daher endete die Zeit des Weltmeisters von 2018 im Camp Nou schon nach zwei Jahren wieder, 2021 kehrte er zunächst per Leihe zu Atletico zurück. 2023 wurde er von den Rojiblancos dann wieder fest verpflichtet, für die er in nun insgesamt knapp zehn Jahren schon 483 Pflichtspiele absolviert hat (210 Tore).
Antoine Griezmann: Seine Zahlen in der bisherigen Saison
- Einsätze: 38
- Tore: 12
- Assists: 2