"Kommt das Foto sehr hart?": Atleticos Antoine Griezmann rächt sich am FC Barcelona

Im Hinspiel Mitte Februar war Barca in Madrid mit 0:4 unter die Räder gekommen. Auch Griezmann steuerte ein Tor bei, traf zum zwischenzeitlichen 2:0. Beim Rückspiel stand der 34-Jährige die vollen 90 Minuten über auf dem Platz und musste mehr um den Finaleinzug zittern, als ihm lieb war.

Ein vom entfesselt aufspielenden Lamine Yamal angetriebenes Barcelona schnürte die Gäste über weite Strecken in deren Hälfte ein und hoffte bei einer 2:0-Pausenführung durch Tore von Marc Bernal (29. Minute) sowie Raphinha (45.+5, Elfmeter) auf eine erfolgreiche Aufholjagd. Im zweiten Durchgang kam allerdings nur noch ein weiterer Treffer hinzu, Bernal erzielte in der 72. Minute den 3:0-Endstand. In der Schlussphase gelang es Atletico dann, kein weiteres Gegentor mehr zuzulassen und eine drohende Verlängerung mit letzter Kraft zu vermeiden.

Damit muss sich Barca, das in LaLiga die Tabelle anführt, von einer Titelchance verabschieden. Atletico darf indes vom Pokaltriumph träumen, im Finale trifft die Mannschaft von Trainer Diego Simeone auf Real Sociedad oder Athletic Club. Das Halbfinalrückspiel zwischen den beiden baskischen Erzrivalen steigt am Mittwochabend, Real Sociedad hat nach einem 1:0-Auswärtssieg im Hinspiel die bessere Ausgangsposition.