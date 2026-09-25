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Italien Serie A

Italien Serie A Übersicht

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Italien Serie A, Spielplan und Ergebnisse

Samstag, 19. September
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
2
CFC Genua badge
CFC Genua
GEN
1
END
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
2
Atalanta Bergamo badge
Atalanta Bergamo
ATA
0
END
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
3
Lecce badge
Lecce
LEC
0
END
Freitag, 9. Oktober
CFC Genua badge
CFC Genua
GEN
AC Florenz badge
AC Florenz
FIO
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
Frosinone badge
Frosinone
FRC
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Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1AS Rom crestAS Rom54101431113
U
S
S
S
S
2Inter Mailand crestInter Mailand5410158713
U
S
S
S
S
3Lazio Rom crestLazio Rom541083513
S
U
S
S
S
4Cagliari crestCagliari540152312
S
S
S
N
S
5AC Mailand crestAC Mailand5320104611
S
U
U
S
S
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