+18 | AGB gelten | Spiele mit Verantwortung | Glücksspiel kann abhängig machen | Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Veröffentlichungsgrundsätze
Italien Serie A
Italien Serie A Übersicht
Italien Serie A, Spielplan und Ergebnisse
Mehr
Samstag, 19. September
Tabelle
Mehr
|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|AS Rom
|5
|4
|1
|0
|14
|3
|11
|13
|2
|Inter Mailand
|5
|4
|1
|0
|15
|8
|7
|13
|3
|Lazio Rom
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|13
|4
|Cagliari
|5
|4
|0
|1
|5
|2
|3
|12
|5
|AC Mailand
|5
|3
|2
|0
|10
|4
|6
|11