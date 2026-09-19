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Italien Serie A
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Wer zeigt / überträgt AS Rom vs. Inter Mailand heute live im TV und Livestream?

AS Rom - Inter Mailand
AS Rom
Inter Mailand
Italien Serie A

In der Italien Serie A spielt AS Rom gegen Inter Mailand. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen AS Rom und Inter Mailand beginnt am 19.09.2026, 18:00.

Anstoßzeit AS Rom gegen Inter Mailand

crest
Italien Serie A - Spielwoche 5
Stadio Olimpico, Rome

Wer zeigt / überträgt AS Rom vs Inter Mailand heute live im TV und Livestream?

Roma gegen Inter Mailand ist live auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienst überträgt alle 380 Partien der Serie A 2026/27. Bis zum 20. September 2026 ist das DAZN-Full-Abo für 19,99 Euro pro Monat in den ersten drei Monaten erhältlich, danach 29,99 Euro monatlich – das ergibt einen Jahrespreis von 329,88 Euro. Den Livestream gibt es direkt über die DAZN-Website oder die App.

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AS Rom vs. Inter Mailand: Spielvorschau

AS Roma empfängt Inter Mailand am Samstag, den 19. September 2026, im Stadio Olimpico in Rom zum Spitzenspiel der fünften Serie-A-Runde der Saison 2026/27.

Die Roma reist mit makellosen zwölf Punkten aus vier Spielen in dieses Duell – und damit punktgleich mit dem amtierenden Meister. Mit zwölf erzielten Treffern und lediglich einem Gegentor stellt Gian Piero Gasperinis Mannschaft die beste Defensive der Liga.

Den jüngsten Schwung holte sich die Roma mit einem 2:0-Auswärtssieg beim FC Turin, bei dem Donyell Malen und Niccolò Pisilli trafen. Paulo Dybala und Matías Soulé sorgen für kreative Gefahr in der Offensive, während Gianluca Mancini und Evan Ndicka die Abwehr stabilisieren.

Inter Mailand reist nach einem turbulenten 5:3-Sieg gegen Udinese an – eine Partie, in der Marcus Thuram mit einem Tor und einer Vorlage glänzte. Trainer Cristian Chivu muss dabei auf mehrere Stammkräfte verzichten, was dem Duell eine zusätzliche taktische Dimension verleiht.

Gasperini selbst hat Scudetto-Gespräche öffentlich gebremst und erklärt, nach rund zwanzig Spieltagen könne man das Thema ernsthaft angehen. Torwart Mile Svilar zeigte sich ebenfalls nüchtern: In Rom werde man nach zwei, drei guten Spielen gefeiert und nach einer Niederlage direkt wieder verdammt.

Dieses Aufeinandertreffen ist das erste echte Kräftemessen zwischen den beiden Titelanwärtern – und dürfte zeigen, wie groß der Abstand zwischen Roma und dem Meister tatsächlich noch ist.

Alle Infos zur Übertragung, den Aufstellungen und dem Spielverlauf gibt es im Folgenden.


AS Rom vs. Inter Mailand: Aufstellungen

AS Rom vs Inter Mailand Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
AS Rom crest
AS Rom
ROM
Aufstellung
Inter Mailand crest
Inter Mailand
INT
3-5-2
M. SvilarM. SvilarG. ManciniG. ManciniE. N'DickaE. N'DickaM. HermosoM. HermosoP. DybalaP. DybalaB. CristanteB. Cristanteteam-logoE. LulliKouadio KonéKouadio Konéteam-logoWesleyMatias SouléMatias SouléD. MalenD. MalenJ. MartinezJ. MartinezM. AkanjiM. AkanjiB. PavardB. PavardA. BastoniA. BastoniL. HenriqueL. HenriqueC. JonesC. JonesF. DimarcoF. DimarcoN. BarellaN. BarellaP. ZielinskiP. ZielinskiL. MartinezL. MartinezM. ThuramM. Thuram
Inter Mailand crest
Inter Mailand
INT
3-4-2-1
AS Rom

Startelf

Inter Mailand

Trainer

  • G. Gasperini
  • C. Chivu

Form

ROM

ROM - Form

FIO
S4-0
LEC
S0-4
ATA
S2-1
FB
U1-1
TOR
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
13/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
INT

INT - Form

MON
S4-1
CGL
S0-1
NAP
S3-2
RMA
N2-1
UDI
S5-3
Tor erzielt (kassiert)
14/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Die Roma kommt mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Drei Ligasiege – darunter ein 4:0 gegen Florenz, ein 4:0 in Lecce und ein 2:1 gegen Atalanta – unterstreichen die Konstanz. Das einzige Ausrutscher war ein 1:1 bei Fenerbahçe in der Champions League. In diesen fünf Partien erzielte die Roma elf Tore und kassierte nur zwei.

Inter Mailand gewann vier der letzten fünf Spiele und verlor nur 1:2 gegen Real Madrid in der Champions League. Der bislang spektakulärste Auftritt war das 3:2 gegen den SSC Neapel, als die Nerazzurri einen 0:2-Rückstand noch drehten. In den jüngsten fünf Partien erzielte Inter ebenfalls elf Tore, kassierte jedoch sechs.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

AS RomUnentschiedenInter Mailand
1
0
4
Italien Serie A
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
5
AS Rom badge
AS Rom
ROM
2
END
Italien Serie A
AS Rom badge
AS Rom
ROM
0
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
1
END
Italien Serie A
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
0
AS Rom badge
AS Rom
ROM
1
END
Italien Serie A
AS Rom badge
AS Rom
ROM
0
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
1
END
Italien Serie A
AS Rom badge
AS Rom
ROM
2
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
4
END
5Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das bislang letzte Aufeinandertreffen fand am 5. April 2026 in der Serie A statt: Inter Mailand gewann daheim mit 5:2 gegen die Roma. In den fünf jüngsten Direktvergleichen führt Inter mit drei Siegen, die Roma gewann zweimal – Inter erzielte dabei insgesamt elf Tore, die Roma fünf.

AS Rom vs. Inter Mailand: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
AS RomAS RomROM
4400121+1112
S
S
S
S
2
Inter MailandInter MailandINT
4400136+712
S
S
S
S
3
ComoComoCOM
431094+510
S
S
S
U
4
Lazio RomLazio RomLAZ
431063+310
U
S
S
S
5
CagliariCagliariCGL
430142+29
S
S
N
S
6
AC MailandAC MailandMIL
422074+38
U
U
S
S
7
FrosinoneFrosinoneFRC
421174+37
U
S
S
N
8
Juventus FCJuventus FCJUV
421164+27
N
U
S
S
9
SassuoloSassuoloSAS
52129907
N
S
U
S
N
10
SSC NeapelSSC NeapelNAP
420265+16
S
N
N
S
11
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
42025506
N
N
S
S
12
LecceLecceLEC
420257-26
S
N
N
S
13
UdineseUdineseUDI
4112810-24
N
N
S
U
14
MonzaMonzaMON
5113812-44
S
N
U
N
N
15
FC TurinFC TurinTOR
410347-33
N
S
N
N
16
AC FlorenzAC FlorenzFIO
4103511-63
S
N
N
N
17
BolognaBolognaBOL
401325-31
N
U
N
N
18
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
401326-41
N
U
N
N
19
CFC GenuaCFC GenuaGEN
401328-61
U
N
N
N
20
VenedigVenedigVEN
4004411-70
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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