Roma gegen Inter: Spieldetails

Italien Serie A - Spielwoche 5 19. Sept. 2026 - 12:00 Stadio Olimpico, Rome

AS Roma und Inter Mailand treffen am 19. September 2026 um 16:00 Uhr GMT (12:00 Uhr EST / 17:00 Uhr BST / 18:00 Uhr SAST) aufeinander.

Topduell in der italienischen Hauptstadt

Die AS Roma kehrt nach Hause zurück und empfängt Inter Mailand im Stadio Olimpico zum 5. Spieltag der Serie-A-Saison 2026/27. Nach positiven Auftritten auf nationaler Ebene und in Europa wollen die Giallorossi den Heimvorteil nutzen, um im Rennen um die Top vier ein deutliches Zeichen zu setzen. Für Inter Mailand ist die Reise nach Rom ein echter Härtetest in der Fremde, während das Team den Schwung der frühen Saisonphase in der Spitzengruppe der Tabelle aufrechterhalten will.

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Späte Dramatik der Giallorossi zu Hause

Die AS Roma geht in das Topspiel am Samstag, nachdem sie am 3. Spieltag im Stadio Olimpico einen hart erkämpften 2:1-Sieg gegen Atalanta BC eingefahren hat. Nach diesem Ligaerfolg kam Roma am 10. September in der Champions League zu einem 1:1 auswärts bei Fenerbahçe SK, wobei Bryan Cristante in der 39. Minute die Führung erzielte. Gianluca Mancini, Paulo Dybala und Matías Soulé sorgen beim Hauptstadtklub weiterhin für Führungsstärke und kreative Gefahr.

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Das packende Comeback der Nerazzurri gegen Napoli

Inter Mailand reist nach dem spektakulären 3:2-Sieg gegen die SSC Napoli im San Siro am 3. Spieltag in die Hauptstadt. Nachdem das Team kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit mit 0:2 zurücklag, leitete Lautaro Martínez die Aufholjagd ein, bevor Marcus Thuram ausglich und Martínez in der 90. Minute den Siegtreffer erzielte. Obwohl Inter zum Auftakt der Champions League eine knappe 1:2-Auswärtsniederlage gegen Real Madrid hinnehmen musste, gehört die Offensive in der Liga weiterhin zu den gefährlichsten der Serie A.

Kann Romas Abwehr Inters Angriff abkühlen?

Die historischen Duelle zwischen diesen beiden italienischen Schwergewichten sind häufig von schnellen Umschaltmomenten und hoher körperlicher Intensität geprägt. Romas Dreierkette um Gianluca Mancini und Evan Ndicka steht vor einer schweren Aufgabe gegen das Sturmduo Lautaro Martínez und Marcus Thuram. Im Mittelfeld wollen Hakan Çalhanoğlu und Nicolò Barella gegen Bryan Cristante das Spiel diktieren. Da die Top-vier-Plätze auf dem Spiel stehen, verspricht das Duell am Samstag vom Anpfiff an große Dramatik.

Mögliche Startaufstellungen

Roma: Svilar; Mancini, Balerdi, Ndicka; Molina, Kone, Cristante, Wesley; Soule, Dybala; Malen

Inter Mailand: J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Thuram, L. Martinez

Teamnews & Kader

Romas Trainer Gian Piero Gasperini geht mit einer gewissen Unsicherheit in die Partie, nachdem Wesley auf der Champions-League-Reise nach Istanbul einen Schlag abbekommen hat, aber Berichten zufolge einsatzbereit ist. Koné ist im Mittelfeld weiterhin fraglich, wobei Pisilli bereitsteht, um neben Cristante einzuspringen. Lulli erholt sich von einer Krankheit, wird aber voraussichtlich anstelle von Molina auf der rechten Außenbahn beginnen, während Balerdi von Beginn an in der Abwehr auflaufen soll.

Inter muss erneut auf Nicolo Zaniolo verzichten, der die ersten Wochen der Saison verletzungsbedingt verpasst hat. Auch Oumar Solet steht nicht zur Verfügung, nachdem er sich bei der Niederlage gegen Lazio ein Problem zugezogen hat, und Piotrowski reiht sich neben McTominay bei den Ausfällen ein, nachdem bei beiden eine leichte gutartige Arrhythmie diagnostiziert wurde. Weitere Kader-Updates werden näher am Anpfiff erwartet.

Form

Roma hat aus den vergangenen fünf Pflichtspielen drei Siege und ein Unentschieden geholt, wobei die einzigen Punktverluste beim 1:1 bei Fenerbahçe in der Champions League am 10. September zustande kamen. Zu den drei Serie-A-Siegen zählen ein 4:0 gegen die Fiorentina, ein 4:0-Auswärtssieg bei Lecce und ein 2:1 gegen Atalanta. Roma hat in diesen fünf Spielen 11 Tore erzielt und nur zwei kassiert.

Inters letzte fünf Spiele brachten vier Siege und eine Niederlage. Das jüngste Ergebnis war ein 3:2 in der Serie A gegen Napoli am 5. September, bei dem das Team einen 0:2-Rückstand noch in einen Sieg drehte. Die einzige Niederlage in dieser Phase war das 1:2 gegen Real Madrid in der Champions League am 8. September. In diesen fünf Spielen erzielte Inter 11 Tore und kassierte sechs.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams war ein Serie-A-Spiel am 5. April 2026, das Inter zu Hause mit 5:2 gegen Roma gewann. Davor gewann Roma im Oktober 2025 mit 1:0 im Olimpico, und Inter setzte sich im April 2025 zu Hause mit 1:0 durch. In den vergangenen fünf direkten Duellen gewann Inter drei und Roma zwei, wobei Inter 11 Tore erzielte und Roma fünf.