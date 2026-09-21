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Europa League

Europa League Übersicht

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Europa League, Spielplan und Ergebnisse

Mittwoch, 16. September
Lilleström badge
Lilleström
LIL
1
Torreense badge
Torreense
TOR
2
END
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
5
Nijmegen badge
Nijmegen
NEC
0
END
Beşiktaş badge
Beşiktaş
BJK
4
Marseille badge
Marseille
OM
1
END
Mittwoch, 14. Oktober
RB Salzburg badge
RB Salzburg
SAL
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
Lech Posen badge
Lech Posen
LCH
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
AZ Alkmaar badge
AZ Alkmaar
AZ
Hapoel Beer Sheva badge
Hapoel Beer Sheva
HBS
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Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Juventus FC crestJuventus FC11005053
S
2Crystal Palace crestCrystal Palace11004043
S
3Sp. Prag crestSp. Prag11004133
S
4Beşiktaş crestBeşiktaş11004133
S
5Royale Union Saint-Gilloise crestRoyale Union Saint-Gilloise11003033
S
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