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Europa League
Europa League Übersicht
Europa League, Spielplan und Ergebnisse
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Mittwoch, 16. September
Tabelle
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|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|Juventus FC
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|5
|3
|2
|Crystal Palace
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|3
|Sp. Prag
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|4
|Beşiktaş
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|5
|Royale Union Saint-Gilloise
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3