Nick Woltemade hat am Donnerstagabend seinen ersten Treffer für den italienischen Rekordmeister Juventus Turin erzielt. Der deutsche Nationalstürmer traf bei seinem Startelfdebüt für die Bianconeri in der Europa League gegen Eredivisie-Klub NEC Nijmegen per Strafstoß in der 35. Minute zum 3:0.

Trainer Luciano Spalletti bot Woltemade dabei als einzige Spitze in einer 4-2-3-1-Formation auf. Hinter ihm bildeten mit Nico Gonzalez, Weston McKennie und mit Kerim Alajbegovic drei weitere ehemalige Bundesligaprofis die offensive Dreierreihe.

Juve ging früh in Führung: Nach einem kapitalen Bock von Keeper Nikolas Polster und einem Assist von Keeper Kamil Grabara (!) markierte Gonzalez in der 8. Minute das 1:0 für die Gastgeber im Juventus Stadium.

Alajbegovic ließ mit einem sehenswerten Schuss aus 16 Metern den zweiten Treffer folgen (24.), ehe Woltemade vom Punkt zuschlug. Bemerkenswert: Gonzalez drückte dem Deutschen vor der Ausführung demonstrativ das Leder in die Hand und wischte seinem Mitspieler aufmunternd durch die Haare. Nachdem Woltemade Polster ausgeguckt und in die linke Ecke verwandelt hatte, jubelten alle Mitspieler mit ihm und von Trainer Spalletti gab es anerkennenden Applaus von der Seitenlinie.

Woltemade war zuvor nur einmal wirklich in Erscheinung getreten: Bei einer Großchance in der 23. Minute scheiterte er mit einem schwer zu nehmenden Abschluss aus kurzer Distanz an Polster.

Nick Woltemade wechselte von Newcastle United zu Juventus

Für Woltemade war es der erste Startelfeinsatz seit seinem Leihwechsel von Newcastle United nach Turin vor wenigen Wochen. Bislang standen für ihn bei seinem neuen Klub nur zwei Einsätze als Joker zu Buche, dabei blieb er in 44 Minuten ohne Scorerpunkt. Leise Kritik machte sich bereits in den Medien breit und auch Spalletti äußerte sich öffentlich kritisch.

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Am Wochenende trifft Juve in der Serie A zuhause auf Atalanta Bergamo (Sonntag, 18 Uhr). Anschließend geht es in die Länderspielpause. Woltemade ist dann Teil des zweiten Kaders des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp für die beiden späteren Nations-League-Spiele gegen Serbien (1. Oktober) und Griechenland (4. Oktober).