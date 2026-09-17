In Istanbul treffen heute Abend Besiktas und Olympique Marseille in der Europa League aufeinander. Beide Teams wollen mit einem Erfolg in die neue Saison des Wettbewerbs starten.
Der Anpfiff in der türkischen Metropole erfolgt um 21 Uhr, Schauplatz des Aufeinandertreffens ist der Besiktas-Park.
Geklärt werden muss noch: Wo kann man Besiktas Istanbul gegen Olympique Marseille heute live verfolgen? Gibt es eine Übertragung im Free-TV bei RTL oder läuft die Partie nur bei Sky und RTL+?GOALverrät, wo das Duell im TV und Livestream zu sehen ist.
Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für Besiktas Istanbul vs. Olympique Marseille in der Europa League?
Besiktas Istanbul gegen Olympique Marseille ist heute sowohl bei RTL+ als auch bei Sky live zu sehen. Im Free-TV wird die Partie dagegen nicht übertragen. Bei RTL selbst läuft stattdessen das Europa-League-Spiel von Bayer Leverkusen.
Dass Sky das Duell überhaupt zeigt, ist dabei eine Besonderheit. Der Pay-TV-Sender verfügt normalerweise nicht über reguläre Europa-League-Rechte. Die Ausstrahlung ist möglich, weil RTL seine erworbenen Rechte inzwischen auch über Sky zur Verfügung stellt.
Wer Besiktas gegen Marseille im klassischen Fernsehen verfolgen möchte, kann somit bei Sky einschalten. Für die Übertragung im Livestream steht hingegen RTL+ zur Verfügung. Auch über WOW lässt sich die Partie streamen.
Spiel
Besiktas Istanbul - Olympique Marseille
Datum
17. September 2026
Anstoß
21:00 Uhr
Ort
Besiktas-Park, Istanbul
Übertragung live im Free-TV
-
Übertragung im kostenpflichtigen Livestream
RTL+
Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo
Sky / Sky Go / WOW
Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für Besiktas Istanbul vs. Olympique Marseille in der Europa League? - Übertragung bei RTL+
Bei RTL+ ist Besiktas Istanbul gegen Olympique Marseille heute im Livestream zu sehen. Die Partie in Istanbul wird um 21 Uhr angepfiffen.
Für das Einzelspiel übernimmt Christoph Stadtler den Kommentar. Wer lieber die Europa-League-Konferenz verfolgt, hört Alexander Küpper am Mikrofon. So können Zuschauer mehrere parallel stattfindende Begegnungen im Blick behalten und jederzeit zwischen den Partien wechseln.
Fußball heute live: Besiktas Istanbul vs. Olympique Marseille bei RTL+
Kommentator im Einzelspiel
Christoph Stadtler
Kommentator in der Konferenz
Alexander Küpper
Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für Besiktas Istanbul vs. Olympique Marseille in der Europa League? - Übertragung bei Sky
Auch bei Sky wird Besiktas Istanbul gegen Olympique Marseille live übertragen. Möglich ist dies durch die von RTL erworbenen Europa-League-Rechte, die der Privatsender auch über den Pay-TV-Anbieter ausspielt.
Zusätzlich bietet Sky eine Europa-League-Konferenz an. Damit können Zuschauer das Geschehen bei mehreren parallel stattfindenden Partien verfolgen und bei Bedarf zwischen den einzelnen Spielen wechseln. Wer das Duell nicht am Fernseher sehen kann, hat zudem die Möglichkeit, über den Streamingdienst WOW einzuschalten.
Fußball heute live: Besiktas Istanbul vs. Olympique Marseille bei Sky
Übertragungsstart
20:50 Uhr
Kanal
Sky Sport 4
Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für Besiktas Istanbul vs. Olympique Marseille in der Europa League? - Duelle am 1. Spieltag
Termin
Uhrzeit
Begegnung
Mittwoch, 16.09.2026
18:45
Omonia Nikosia - Celta Vigo
Mittwoch, 16.09.2026
18:45
FC Ararat-Armenia - Sparta Prag
Mittwoch, 16.09.2026
21:00
Olympiakos Piräus - Jagiellonia Białystok
Mittwoch, 16.09.2026
21:00
RSC Anderlecht - Olympique Lyon
Mittwoch, 16.09.2026
21:00
Bayer 04 Leverkusen - NK Celje
Mittwoch, 16.09.2026
21:00
AFC Sunderland - AZ Alkmaar
Mittwoch, 16.09.2026
21:00
AC Mailand - Benfica Lissabon
Mittwoch, 16.09.2026
21:00
SK Sturm Graz - Stade Rennes
Mittwoch, 16.09.2026
21:00
Hapoel Be’er Scheva - Dinamo Zagreb
Donnerstag, 17.09.2026
18:45
Lewski Sofia - FC Red Bull Salzburg
Donnerstag, 17.09.2026
18:45
OFI Kreta - TSG 1899 Hoffenheim
Donnerstag, 17.09.2026
21:00
Celtic Glasgow - Ferencváros Budapest
Donnerstag, 17.09.2026
21:00
Juventus Turin - NEC Nijmegen
Donnerstag, 17.09.2026
21:00
Viktoria Pilsen - Royale Union Saint-Gilloise
Donnerstag, 17.09.2026
21:00
Besiktas Istanbul - Olympique Marseille
Donnerstag, 17.09.2026
21:00
Lillestrøm SK - SC União Torreense
Donnerstag, 17.09.2026
21:00
Crystal Palace - Lech Posen
Donnerstag, 17.09.2026
21:00
Real Sociedad - AFC Bournemouth