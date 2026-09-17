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Filip Knopp
Übersetzt von

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für Besiktas Istanbul vs. Olympique Marseille in der Europa League?

Beşiktaş - Marseille
Beşiktaş
Marseille
Europa League

Namhaftes Duell zum Auftakt der Europa League: Besiktas Istanbul empfängt Olympique Marseille. Doch wo wird das Kräftemessen heute Abend live im TV und Livestream übertragen? GOAL verrät, wo Fußballfans einschalten können.

In Istanbul treffen heute Abend Besiktas und Olympique Marseille in der Europa League aufeinander. Beide Teams wollen mit einem Erfolg in die neue Saison des Wettbewerbs starten.

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Der Anpfiff in der türkischen Metropole erfolgt um 21 Uhr, Schauplatz des Aufeinandertreffens ist der Besiktas-Park.

Geklärt werden muss noch: Wo kann man Besiktas Istanbul gegen Olympique Marseille heute live verfolgen? Gibt es eine Übertragung im Free-TV bei RTL oder läuft die Partie nur bei Sky und RTL+?GOALverrät, wo das Duell im TV und Livestream zu sehen ist.

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für Besiktas Istanbul vs. Olympique Marseille in der Europa League?

Besiktas Istanbul gegen Olympique Marseille ist heute sowohl bei RTL+ als auch bei Sky live zu sehen. Im Free-TV wird die Partie dagegen nicht übertragen. Bei RTL selbst läuft stattdessen das Europa-League-Spiel von Bayer Leverkusen.

Dass Sky das Duell überhaupt zeigt, ist dabei eine Besonderheit. Der Pay-TV-Sender verfügt normalerweise nicht über reguläre Europa-League-Rechte. Die Ausstrahlung ist möglich, weil RTL seine erworbenen Rechte inzwischen auch über Sky zur Verfügung stellt.

Wer Besiktas gegen Marseille im klassischen Fernsehen verfolgen möchte, kann somit bei Sky einschalten. Für die Übertragung im Livestream steht hingegen RTL+ zur Verfügung. Auch über WOW lässt sich die Partie streamen.

Spiel

Besiktas Istanbul - Olympique Marseille

Datum

17. September 2026

Anstoß

21:00 Uhr

Ort

Besiktas-Park, Istanbul

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenpflichtigen Livestream

RTL+

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

Sky / Sky Go / WOW

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für Besiktas Istanbul vs. Olympique Marseille in der Europa League? - Übertragung bei RTL+

Bei RTL+ ist Besiktas Istanbul gegen Olympique Marseille heute im Livestream zu sehen. Die Partie in Istanbul wird um 21 Uhr angepfiffen.

Für das Einzelspiel übernimmt Christoph Stadtler den Kommentar. Wer lieber die Europa-League-Konferenz verfolgt, hört Alexander Küpper am Mikrofon. So können Zuschauer mehrere parallel stattfindende Begegnungen im Blick behalten und jederzeit zwischen den Partien wechseln.

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Fußball heute live: Besiktas Istanbul vs. Olympique Marseille bei RTL+

Kommentator im Einzelspiel

Christoph Stadtler

Kommentator in der Konferenz

Alexander Küpper

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für Besiktas Istanbul vs. Olympique Marseille in der Europa League? - Übertragung bei Sky

Auch bei Sky wird Besiktas Istanbul gegen Olympique Marseille live übertragen. Möglich ist dies durch die von RTL erworbenen Europa-League-Rechte, die der Privatsender auch über den Pay-TV-Anbieter ausspielt.

Zusätzlich bietet Sky eine Europa-League-Konferenz an. Damit können Zuschauer das Geschehen bei mehreren parallel stattfindenden Partien verfolgen und bei Bedarf zwischen den einzelnen Spielen wechseln. Wer das Duell nicht am Fernseher sehen kann, hat zudem die Möglichkeit, über den Streamingdienst WOW einzuschalten.

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Fußball heute live: Besiktas Istanbul vs. Olympique Marseille bei Sky

Übertragungsstart

20:50 Uhr

Kanal

Sky Sport 4

Fußball heute live: Nur RTL+ und Sky oder auch kostenlos bei RTL im Free-TV für Besiktas Istanbul vs. Olympique Marseille in der Europa League? - Duelle am 1. Spieltag

Termin

Uhrzeit

Begegnung

Mittwoch, 16.09.2026

18:45

Omonia Nikosia - Celta Vigo

Mittwoch, 16.09.2026

18:45

FC Ararat-Armenia - Sparta Prag

Mittwoch, 16.09.2026

21:00

Olympiakos Piräus - Jagiellonia Białystok

Mittwoch, 16.09.2026

21:00

RSC Anderlecht - Olympique Lyon

Mittwoch, 16.09.2026

21:00

Bayer 04 Leverkusen - NK Celje

Mittwoch, 16.09.2026

21:00

AFC Sunderland - AZ Alkmaar

Mittwoch, 16.09.2026

21:00

AC Mailand - Benfica Lissabon

Mittwoch, 16.09.2026

21:00

SK Sturm Graz - Stade Rennes

Mittwoch, 16.09.2026

21:00

Hapoel Be’er Scheva - Dinamo Zagreb

Donnerstag, 17.09.2026

18:45

Lewski Sofia - FC Red Bull Salzburg

Donnerstag, 17.09.2026

18:45

OFI Kreta - TSG 1899 Hoffenheim

Donnerstag, 17.09.2026

21:00

Celtic Glasgow - Ferencváros Budapest

Donnerstag, 17.09.2026

21:00

Juventus Turin - NEC Nijmegen

Donnerstag, 17.09.2026

21:00

Viktoria Pilsen - Royale Union Saint-Gilloise

Donnerstag, 17.09.2026

21:00

Besiktas Istanbul - Olympique Marseille

Donnerstag, 17.09.2026

21:00

Lillestrøm SK - SC União Torreense

Donnerstag, 17.09.2026

21:00

Crystal Palace - Lech Posen

Donnerstag, 17.09.2026

21:00

Real Sociedad - AFC Bournemouth

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