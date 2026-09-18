"Die Spurs könnten die Bundesliga zu 100 Prozent gewinnen": Ehemaliger Tottenham-Profi stellt steile Thesen auf

Der ehemalige englische Junioren-Nationalspieler Jamie O'Hara hat ein Loblied auf die Stärke der Premier League gesungen und in dem Zuge gleich mehrere steile Thesen aufgestellt.

Der Ex-Profi von Tottenham Hotspur absolvierte einst 93 Partien im englischen Oberhaus. Dass seine Spurs nach miesem Saisonstart aktuell nur den 17. Tabellenplatz belegen, führt er auf die außergewöhnliche Konkurrenzsituation in der Premier League zurück.

Bei talkSPORT sagte er: "Die Premier League ist wie eine Superliga. Niemand kann da mithalten." Von Jason Cundy, einem weiteren ehemaligen U21-Nationalspieler Englands gefragt, wo Tottenham in der Bundesliga landen würde, meinte O'Hara: "Ich würde sagen auf Platz zwei, aber es wäre ein Kampf um den Titel mit Bayern München."

Der 39-Jährige führte aus: "In der Ligue 1 würden PSG und Tottenham es unter sich ausmachen und in LaLiga wäre es ein Dreikampf (mit dem FC Barcelona und Real Madrid; d. Red.). Ich mag Tottenham-Fan sein, aber dasselbe glaube ich auch von Bournemouth. Die Spurs könnten die Bundesliga zu 100 Prozent gewinnen. Du musst nur Bayern München schlagen, das reicht. In LaLiga wären es drei gute Mannschaften – das zeigt die Stärke der Premier League."

Der zweifelnde Cundy hakte ein und fragte nach, was mit Atletico Madrid sei. Immerhin hätten die Rojiblancos Tottenham in der Vorsaison aus der Champions League geworfen. "Sie sind schwach", urteile O'Hara über den von Diego Simeone trainierten CL-Halbfinalisten. "Sie wirken nur gut, weil sie in einer schwachen Liga spielen. Wir würden dort auf Platz drei landen. Ich halte das nicht für Quatsch, was ich erzähle."

Ziemlich wenig hält er auch von der Serie A: "Die Premier League ist zu stark für alle anderen. Gestern Abend habe ich Milan (beim 0:2 in der Europa League gegen Benfica; d. Red.) angeschaut - sie sind völliger Mist." Deswegen sei die Europa League auch so langweilig: "Die englischen Mannschaften kommen sowieso ins Finale."

In der vergangenen Spielzeit gewann mit Aston Villa in der Tat ein PL-Vertreter Europas zweitwichtigsten Wettbewerb. Der Klub aus Birmingham besiegte im Endspiel gegen den SC Freiburg, zuvor stand mit Nottingham Forest ein weiterer englischer Klub im Halbfinale.

Anders sah es dagegen 2025/26 in der Champions League aus. Da behielt PSG im Finale von Budapest gegen Englands Meister FC Arsenal die Oberhand. Mit dem FC Liverpool schaffte es allerdings nur eine weitere Mannschaft aus der Premier League in das Viertelfinale der Königsklasse.

Wie lief der Saisonstart für Tottenham in der Premier League?

Englands Liga gilt dennoch weithin als stärkste Spielklasse Europas. Das liegt auch an den enormen finanziellen Mitteln der Vereine. In der abgelaufenen Transferperiode gaben die 20 Vereine in einem regelrechten Kaufrausch 3,77 Milliarden Euro für neue Spieler aus - etwa fünfmal so viel wie die Klubs der Bundesliga.

Getty Images

Auch O'Haras Herzensklub Tottenham investierte ordentlich und kaufte für 202 Millionen Euro unter anderem die Mittelfeldstars Sandro Tonali (26, kam von Newcastle United) und Mateus Fernandes (21, kam von West Ham United) sowie Flügelstürmer Savinho (22, kam von Manchester City). In den Resultaten schlägt sich das allerdings noch nicht nieder: Die Mannschaft von Trainer Roberto De Zerbi wartet nach vier Spieltagen auf den ersten Sieg und liegt noch torlos mit zwei Zählern nur knapp vor einem Abstiegsplatz.