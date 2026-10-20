Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
+18 | AGB gelten | Spiele mit Verantwortung | Glücksspiel kann abhängig machen | Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Veröffentlichungsgrundsätze
Puerto Rico

Puerto Rico Übersicht

Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026

How have debutant teams performed at the FIFA World Cup?

Four nations made debuts at the 2026 World Cup, with Cape Verde, Curacao, Jordan and Uzbekistan gracing the grandest stage in international football for the first time. It was the tournament with the most newcomers since 2006 and Cape Verde achieved the feat of ending a 16-year wait for a debutant to reach the knockout stages, before succumbing to Lionel Messi's Argentina in a classic.

World CupCabo Verde
World Cup missing stars GFX

Biggest stars who failed to qualify for World Cup 2026

We are now just hours away from the start of the 2026 World Cup finals in the United States, Canada and Mexico, with all 48 teams having made their way to North America with dreams of glory driving them. All of the pre-qualifying favourites made it safely through, including Spain, Brazil, England, France and defending champions Argentina.

AnalysisWorld Cup
Mehr
Mehr

Tabelle

Liga II crestLiga II

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
10CS Afumati crestCS Afumati105231614217
N
S
S
U
S
11FC Bihor Oradea crestFC Bihor Oradea104331610615
S
S
N
S
N
12Gloria Bistrita crestGloria Bistrita105051313015
N
S
N
N
S
13FC Metaloglobus Bucuresti crestFC Metaloglobus Bucuresti103341115-412
U
N
S
U
N
14Ramnicu Valcea crestRamnicu Valcea103251015-511
N
N
S
N
N
Mehr

Zoom sur les paris

Pronostic Real Madrid vs RB Leipzig 21/10/2026 : les hommes de Mourinho poursuivent leur marche en avant
Weitere Artikel zum Thema Wetten anzeigen