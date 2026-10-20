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Puerto Rico Übersicht
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Liga II
|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|10
|CS Afumati
|10
|5
|2
|3
|16
|14
|2
|17
|11
|FC Bihor Oradea
|10
|4
|3
|3
|16
|10
|6
|15
|12
|Gloria Bistrita
|10
|5
|0
|5
|13
|13
|0
|15
|13
|FC Metaloglobus Bucuresti
|10
|3
|3
|4
|11
|15
|-4
|12
|14
|Ramnicu Valcea
|10
|3
|2
|5
|10
|15
|-5
|11