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Juventus fertigt Venezia dank einer furiosen zweiten Halbzeit ab. Nick Woltemade sticht als Joker.

Nationalspieler Nick Woltemade kommt bei Juventus Turin immer besser in Schwung. Der 24 Jahre alte Angreifer leitete den wichtigen 4:0 (0:0)-Sieg der "Alten Dame" in der Serie A gegen Aufsteiger FC Venedig ein.

Woltemade traf in der 53. Minute als Joker zur Führung für den 36-maligen italienischen Meister, das 2:0 durch Teun Koopmeiners (59.) bereitete er vor. Zudem trafen Juan Cabal (65.) und Randal Kolo Muani (71., Foulelfmeter).

Erst zur Pause war Woltemade von Trainer Luciano Spalletti für Kerim Alajbegovic eingewechselt worden. Für den früheren Stuttgarter war es im zehnten Ligaspiel der zweite Treffer. Schon im letzten Spiel gegen Florenz hatte er getroffen. Zudem war Woltemade schon dreimal in der Europa League erfolgreich gewesen.

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Der Sieg gegen Venedig war wichtig für Juve. Mit 21 Zählern haben die Turiner aber immer noch einigen Abstand zu den Champions-League-Plätzen.

Getty Images

Woltemade, der von Bundestrainer Jürgen Klopp zuletzt nicht berücksichtigt wurde, war im Sommer auf Leihbasis von Newcastle United zu Juventus gewechselt, hatte in Italien aber einen schwierigen Start. Doch inzwischen sei er "sehr zufrieden", sagte Woltemade zuletzt bei Sky: "Es lief die letzten Spiele ganz gut für mich persönlich, es ist immer besser geworden. Ich komme immer besser rein."