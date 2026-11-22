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Italien Serie A - Spielwoche 12 22. Nov. 2026 - 06:30 Allianz Stadium

Juventus gegen Venezia wird exklusiv bei DAZN im Livestream übertragen. Das Spiel ist mit einem Abonnement über die App oder die Website der Plattform auf jedem Gerät zu sehen. Abonnenten von DAZN und Sky können die Partie auch auf DAZN 1 verfolgen, das bei Sky auf Kanal 214 verfügbar ist.

Juventus empfängt Venezia am Sonntag, 22. November, im Allianz Stadium in Turin zum zwölften Spieltag der Serie A. Anstoß ist um 12.30 Uhr.

Juventus geht nach einem 2:2 gegen die Fiorentina im letzten Ligaspiel in die Partie. Das Ergebnis beendete eine positive Serie. Spalletti muss eine erhebliche Verletztenmisere bewältigen, wobei vor allem auf den Außenbahnen mehrere wichtige Spieler fehlen.

Kenan Yildiz, Juventus' Nummer 10, fällt nach seiner Fußoperation im August weiterhin aus. Der Türke trainiert wieder mit dem Ball, seine Rückkehr in die Startelf wird aber erst in einigen Wochen erwartet. Auch Kalulu, Cambiaso und Nico Gonzalez fehlen weiterhin.

Gute Nachrichten gibt es dagegen bei Francisco Conceiçao: Der Portugiese steht nach einem Monat Pause wieder zur Verfügung. Er könnte zunächst auf der Bank sitzen, während Kolo Muani erneut auf dem rechten Flügel und Woltemade als Mittelstürmer auflaufen dürften.

Davide Nicolas Venezia reist nach einem 2:1-Sieg gegen Udinese vor der Pause nach Turin. Das Ergebnis hat dem derzeitigen Tabellenvorletzten neue Hoffnung im Abstiegskampf gegeben.

Informationen zu den verfügbaren Übertragungskanälen findet Ihr im Folgenden.

Neuigkeiten zu den Teams

Spalletti muss auf zahlreiche Spieler verzichten. Yildiz, Thuram, Locatelli, Milik und Grabara fallen wegen längerfristiger Verletzungen aus. Kalulu trainiert separat und wird noch mehrere Wochen für seine Rückkehr brauchen. Cambiaso und Nico Gonzalez sind fraglich, auch Celiks Einsatz ist nach seinen muskulären Problemen bei der Nationalmannschaft ungewiss. Zhegrova hat dagegen regulär trainiert und steht zur Verfügung. In der voraussichtlichen Startelf von Juventus steht Vicario im Tor. Lucumi und Bremer bilden das Innenverteidigerduo, Cabal spielt links und McKennie auf der für ihn ungewohnten rechten Seite. Im Mittelfeld sind Koopmeiners, Douglas Luiz und Boga vorgesehen, im Angriff Kolo Muani, Woltemade sowie Alajbegovic oder Boga.

Nicola kann wieder auf alle Stammspieler zurückgreifen. Lediglich Franjic, Sverko und Adorante fehlen. Venezia dürfte mit Stankovic im Tor und einer Viererkette aus Moreno, Halhal, Juan Jesus und Mazzocchi auflaufen. Im Mittelfeld werden Kike Perez, Sohm und Basic erwartet, im Angriff Adams und Yeboah. Die offiziellen Aufstellungen werden in den Stunden vor dem Anpfiff bekannt gegeben.

Aktuelle Form

Juventus hat in den letzten fünf Spielen in der Serie A und der Europa League drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Das Team gewann gegen Napoli mit 2:0 und gegen AZ Alkmaar mit 2:1, verlor aber gegen Genua mit 0:2 und spielte zuletzt 2:2 gegen die Fiorentina. In diesen fünf Partien erzielte Spallettis Mannschaft sieben Tore und kassierte fünf.

Venezia hat in den letzten fünf Ligaspielen zwei Siege und drei Niederlagen verbucht. Das Team gewann gegen Napoli mit 1:0 und gegen Udinese mit 2:1, verlor aber gegen Inter, Genua und Como. In den letzten fünf Partien erzielte Venezia vier Tore und kassierte ebenso viele.

Direkter Vergleich

Das letzte Duell der beiden Teams fand am 25. Mai 2025 statt. Juventus gewann damals in der Serie A bei Venezia mit 3:2. Zuvor hatten sich die Mannschaften im Dezember 2024 im Allianz Stadium 2:2 getrennt. In den fünf vorliegenden Serie-A-Duellen gab es drei Siege für Juventus, einen für Venezia und ein Unentschieden.

Tabelle

In der Serie A steht Juventus derzeit auf dem siebten Tabellenplatz, Venezia auf Rang 19.