Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Bleibt er doch über den Sommer hinaus in Italien? Bei Nick Woltemade soll es zu einer Kehrtwende gekommen sein.

Für Nick Woltemade geht das Kapitel Juventus Turin womöglich über den Sommer hinaus. Es soll sich eine dicke Überraschung anbahnen.

Wie die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport berichtet, würde Juve den Nationalspieler gerne halten. Dabei hatte Woltemade erst vor wenigen Wochen noch regelmäßig heftig in der Kritik gestanden. Auch gab es schon Spekulationen über potenzielle Nachfolger.

Der 24-Jährige hat sich nach seinem ernüchternden Start aber inzwischen eingelebt und soll sich dem Bericht zufolge in Turin auch wohlfühlen, was sich mit dessen jüngsten Aussagen deckt. Es sei "sehr schön" in Turin, sagte Woltemade im Rahmen eines Besuchs bei den ATP Finals. Juve sei ein "sehr großer Verein, es gibt hier viel Liebe von den Fans. Ich bin sehr zufrieden. Es lief die letzten Spiele ganz gut für mich persönlich, es ist immer besser geworden. Ich komme immer besser rein."

Werbung Werbung

Zuletzt fand sich Woltemade auch in der Serie A regelmäßig in der Startelf wieder und erzielte vor der Länderspielpause seinen ersten Liga-Treffer beim 2:2 gegen die AC Florenz. In der Europa League kommt er bereits auf fünf Torbeteiligungen.

Verwandte Themen

Bleibt Nick Woltemade bei Juventus Turin? Spekulationen um zwei Transfer-Modelle

Deshalb werde nun über zwei Transfer-Modelle diskutiert. Die favorisierte und zugleich wahrscheinlichere Variante sei demnach ein weiteres Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption zu einem vertretbaren Preis. Jene ist im aktuellen Deal mit Woltemades Stammklub Newcastle United nicht verankert.

Eine feste Verpflichtung im kommenden Sommer dürfte sich aus finanzieller Sicht deutlich schwieriger gestalten. Die Magpies würden wohl alles daran setzen, möglichst viel von den 75 Millionen Euro plus Boni, die 2025 an den VfB Stuttgart flossen, wiederzusehen - auch, um einen namhaften Ersatz für die ambitionierten Ziele des Vereins zu verpflichten. Die Tuttosport spekulierte unlängst aber auch über einen Entgegenkommen Newcastles, ohne auf genaue Zahlen einzugehen.

Werbung

Laut der Gazzetta dello Sport könnte aber auch Francisco Conceicao zum Faustpfand werden. Newcastle sucht dem Vernehmen nach eine Verstärkung für den rechten Flügel, weshalb der Portugiese in den Fokus rücken könnte. Bereits im vergangenen Sommer hatte es Abgangsgerüchte um den 23-Jährigen gegeben, der sich jedoch quergestellt haben soll und auf einen Verbleib gepocht habe.

Getty Images

Wechselt Francisco Conceicao zu Newcastle?

Dessen Berater Jorge Mendes schaue sich jedoch weiterhin nach Optionen für seinen Klienten um und pflege ein gutes Verhältnis zu Newcastle. Gleichwohl wäre Juve darauf angewiesen, Conceicao mit einem Transferplus zu verkaufen, um weiteres Budget für eine potenzielle Woltemade-Verpflichtung freizuschaufeln. Als mögliche Summe werden 40 Millionen Euro genannt, nachdem er 2025 für 32 Millionen Euro vom FC Porto fest verpflichtet worden war.

Werbung

Am Sonntag wird Woltemade voraussichtlich die nächste Chance haben, Eigenwerbung zu betreiben. Dann empfängt Juve den FC Venedig. Es wird davon ausgegangen, dass ihn Trainer Luciano Spalletti an der Seite von Randal Kolo Muani im Sturm aufbieten wird.