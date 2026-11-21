Juventus gegen Venezia: Spieldetails

Italien Serie A - Spielwoche 12 22. Nov. 2026 - 06:30 Allianz Stadium

Europäischer Rückenwind trifft auf Kampfgeist im Abstiegskampf: Juventus empfängt als Tabellensiebter ein wiedererstarktes Venezia

Juventus empfängt Venezia im Allianz Stadium in Turin zu einem Serie-A-Spiel. Die Mannschaft von Luciano Spalletti will an ihre jüngste Form anknüpfen: Wettbewerbsübergreifend hat sie drei ihrer letzten fünf Partien gewonnen.

Getty Images

Nach zwei Siegen in Folge gegen AZ Alkmaar im Europapokal und Napoli in der Liga geht Juventus mit Rückenwind in die Partie. Das jüngste 2:2 bei Fiorentina zeigte allerdings, dass es der Mannschaft weiterhin an Konstanz fehlt.

Auf der rechten Seite steht Spalletti vor erheblichen Personalproblemen. Pierre Kalulu fällt mit einer Oberschenkelverletzung aus, die er sich nach dem Fiorentina-Spiel zugezogen hat. Zeki Celik bekam während seines Einsatzes für die Türkei Beschwerden am Musculus biceps femoris und ist für die Partie stark fraglich. Sollten beide etatmäßigen Optionen ausfallen, könnte Spalletti gezwungen sein, Weston McKennie als Schienenspieler einzusetzen oder wieder auf eine Dreierkette umzustellen.

Getty Images

Venezia reist in einer schwierigen Lage zum Allianz Stadium. Die Mannschaft von Davide Nicola steht auf Tabellenplatz 19 und hat vier ihrer letzten fünf Serie-A-Spiele verloren. Dabei kassierte sie sechs Gegentore. Der einzige Lichtblick in jüngster Zeit war ein 1:0-Sieg gegen Napoli im Oktober.

Auch die Gäste haben Verletzungssorgen: Bartol Franjic, Marin Sverko, Andrea Adorante und Pasquale Mazzocchi stehen allesamt nicht zur Verfügung. Das erschwert Nicolas Bemühungen, die besorgniserregende Talfahrt zu stoppen.

Juventus steht auf Platz sieben und jagt einen Champions-League-Platz. Drei Punkte zu Hause gegen einen angeschlagenen Gegner sind daher beinahe Pflicht.

Personalien & Kader

Form

Direkter Vergleich

Tabelle