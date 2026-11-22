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Nic Woltemade bestätigt seine gute Form mit einem weiteren Treffer im Juve-Trikot. Auch einem Teamkollegen greift er unter die Arme.

Beim 4:0-Sieg gegen den FC Venedig überlässt Nick Woltemade seinem Teamkollegen Randal Kolo Muani einen Elfmeter. Im Anschluss klärt der Stürmer von Juventus Turin über die Gründe auf.

Der deutsche Nationalspieler war beim deutlichen Triumph über das Tabellenschlusslicht der Serie A zur Halbzeit eingewechselt worden und hatte den Tor-Reigen nach der Pause mit einem Treffer in der 53. Spielminute selbst eingeleitet. Auch bereitete er das 2:0 durch Teun Koopmeiners (59.) vor.

Nach einem weiteren Tor durch Juan Cabal (65.) bekam Juventus in der 69. Minute schließlich einen Strafstoß zugesprochen, nachdem Kolo Muani im Venediger Strafraum zu Fall gekommen war. Zunächst schnappte sich Woltemade die Kugel und wartete am Punkt auf das grüne Licht des Schiedsrichters. Als dieses erteilt wurde, gab der ehemalige Bundesliga-Stürmer den Ball dann allerdings an Kolo Muani ab, der wiederum das Geschenk annahm und mühelos verwandelte.

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"Das letzte Mal hat er mir den Ball gegeben; wir brauchen beide Selbstvertrauen", klärte Woltemade bei DAZN im Anschluss auf. "Wenn wir die Chance haben, uns gegenseitig zu helfen, dann helfen wir uns. Ich will mich nicht als 'Good Guy' aufspielen, der ihm den Ball gegeben hat. Für mich war das ganz normal. Er ist ein guter Kerl. Er hat den Elfmeter geschossen und ihn verwandelt."

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Tatsächlich hatte der ehemalige Frankfurter Ende Oktober beim Remis in der Europa League gegen Stade Rennes Woltemade einen ähnlichen Dienst erwiesen. Damals überließ Kolo Muani dem Deutschen die Ausführung eines Strafstoßes, den Woltemade letztlich zum 2:2 Endstand verwandelte.

Wie viele Tore erzielte Nick Woltemade für Juventus Turin?

Für Woltemade war es gegen Venedig der erst zweite Liga-Treffer im zehnten Spiel. In der Europa League steht er bei drei Toren in vier Einsätzen, insgesamt stehen also wettbewerbsübergreifend fünf Tore in 16 Partie zu Buche. Darüber hinaus steuerte er vier Assists bei.

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In der Liga hält Juventus durch den Sieg Tuchfühlung zu den Champions-League-Plätzen. Nach zwölf Spieltagen hat die Alte Dame 21 Zähler auf dem Konto, auf Tabellenführer Lazio Rom beträgt der Rückstand jedoch bereits elf Punkte.

"Das ist ein wichtiger Sieg. Nach der Länderspielpause ist es immer schwierig, wieder in den Rhythmus zu kommen. Wir wussten, dass es ein hartes Spiel werden würde, aber ich denke, wir haben in der zweiten Halbzeit ziemlich gut gespielt und in wichtigen Momenten getroffen", unterstrich Woltemade dennoch die zuletzt verbesserte Verfassung der Turiner.