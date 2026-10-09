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Kroatien

Kroatien Übersicht

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October 2026
World Cup Qualification UEFA
Kroatien badge
Kroatien
KRO
0
Island badge
Island
ISL
4
END
World Cup Qualification UEFA
Island badge
Island
ISL
5
Kroatien badge
Kroatien
KRO
0
END
ges 9 - 0
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Tabelle

Chile Apertura/Clausura crestChile Apertura/Clausura

Live
Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
9Tijuana crestTijuana
0 - 0
124531514117
U
U
U
N
U
10Santos Laguna crestSantos Laguna125161716116
S
S
S
S
S
11Club Universidad Nacional crestClub Universidad Nacional124441920-116
S
U
N
U
N
12Puebla crestPuebla
0 - 1
134451214-216
N
U
U
N
U
13Atletico de San Luis crestAtletico de San Luis134451822-416
S
U
N
S
S
Zuletzt aktualisiert vor 9 Minuten
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