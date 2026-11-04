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Diogo Dalot a prévenu ses coéquipiers de Manchester United que personne n’échappe aux critiques alors que le club tente de traverser une période de crise profonde à Old Trafford. Le défenseur portugais insiste sur le fait que la pression liée aux attentes pèse sur chaque membre de l’effectif, et pas seulement sur l’entraîneur Michael Carrick, sous le feu des critiques.

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Carrick se bat pour conserver son poste à Old Trafford

Manchester United a récemment traversé une série désastreuse de neuf matches sans victoire, avec trois défaites consécutives, dont des prestations inquiétantes face à Como et Bournemouth. Après la défaite 3-0 à domicile contre ce dernier, la direction du club a choisi de laisser à Carrick, très critiqué, une chance de sauver son poste.

Manchester United occupe actuellement une inquiétante 17e place au classement de Premier League et ne reste au-dessus de la zone de relégation qu’à la différence de buts. Le club a toutefois trouvé une bouffée d’oxygène mardi en remontant un déficit de deux buts pour battre la Roma 3-2 en Ligue des champions.

La pression monte à Manchester

Dalot a rapidement souligné que les joueurs ne pouvaient pas se retrancher derrière leur entraîneur de 45 ans, en difficulté. « Il n’y a pas que l’entraîneur, tout le monde est sous pression », a déclaré le défenseur. « Je veux dire que, lorsqu’on ne gagne pas de matches pour ce club, la pression pèse à chaque instant sur chaque personne impliquée. Nous l’avons évidemment ressentie, parce que nous avons été très loin de faire ce que nous aurions dû faire. »

« Ces moments sont vraiment difficiles, je ne vais pas mentir. Malheureusement, j’ai déjà vécu quelques moments comme celui-ci, et le seul moyen de nous en sortir est de gagner des matches. Je pense que c’est la seule façon de retrouver de la confiance. »

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Un possible tournant pour United

Cette troisième victoire seulement depuis le début de la saison offre une lueur d’espoir dont le club avait cruellement besoin. Dalot estime que cette remontée spectaculaire sur la scène européenne doit désormais servir de déclic en championnat.

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« Des soirées comme celle-ci peuvent changer la dynamique, changer le cours d’une saison, et je pense que cette victoire va nous donner confiance pour les prochains matches », a-t-il déclaré.

« Il est important que tous ceux qui entourent le club sentent que cela nous tient à cœur, que nous voulons redresser la situation. Je pense que nous avons montré, surtout en seconde période, que nous le voulons vraiment. »

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Aston Villa attendu dimanche

Carrick a qualifié la victoire contre la Roma de « soirée importante », mais il a déjà prévenu son groupe qu’il devait confirmer ce succès lors de la venue d’Aston Villa à Old Trafford ce week-end.

Alors que United ne se maintient dans l’élite que d’une infime marge, le match de championnat de dimanche est crucial. Perdre encore des points à domicile effacerait aussitôt l’élan pris en Europe et mettrait de nouveau en péril l’avenir à long terme de l’entraîneur.