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Bryan Cristante a fait part de sa frustration après une décision de penalty controversée, alors que l’AS Roma a laissé filer une avance de deux buts avant de s’incliner face à Manchester United. Le milieu de terrain italien a appelé ses coéquipiers à corriger leurs faiblesses défensives après un nouvel effondrement spectaculaire à Old Trafford.

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La Roma laisse échapper son avance à Old Trafford

Cristante a exigé une amélioration immédiate de la part de ses coéquipiers après une défaite spectaculaire 3-2 face à Manchester United. L’équipe italienne a gâché une avance confortable de deux buts à Old Trafford mardi.

Les visiteurs menaient 2-0 après seulement 18 minutes de jeu. Mais ils se sont effondrés en seconde période, encaissant trois buts et repartant d’Angleterre les mains vides. Gianluca Mancini a concédé un penalty crucial au début de la seconde période après avoir commis une faute sur Matheus Cunha. Cette décision a offert aux locaux une chance de revenir et a complètement renversé la dynamique du match.

Cristante conteste un penalty douteux

Cristante était visiblement frustré par le penalty qui a amorcé la remontée de Manchester United. Le milieu de terrain a estimé que l’arbitre avait pris une décision sévère à l’encontre de Mancini.

« Je n’ai pas revu les images du penalty, mais sur le terrain, il m’a semblé très douteux », a déclaré Cristante à Sky Sport Italia. « Quand ils sont galvanisés, ils deviennent vraiment très forts, donc il est difficile de les contenir. »

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Malgré sa frustration concernant l’arbitrage, Cristante a reconnu la part de responsabilité de la Roma dans cette défaite : « Nous avons très bien joué en première période. Nous aurions pu marquer plus de deux buts, mais nos adversaires sont évidemment forts eux aussi. »

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La Roma peine à gérer les situations sous pression

Ce n’est pas la première fois cette saison que la Roma s’effondre après avoir mené au score. Elle avait déjà gâché une avance de deux buts lors d’une défaite 4-3 à domicile contre le Real Madrid en octobre. Cristante a admis que reculer pour préserver un avantage constitue actuellement une faiblesse majeure de l’équipe.

« C’est possible. Nous devons certainement être plus concentrés défensivement, tous ensemble, a-t-il expliqué. Nous menions 2-0 aujourd’hui. Parfois, on peut reculer et gérer le match, laisser le ballon à l’adversaire, mais sans encaisser de buts. Nous devons examiner cela attentivement et comprendre ce que nous faisons mal, car cela arrive trop souvent. »

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Transformer les points positifs en résultats réguliers

L’équipe italienne doit désormais se remobiliser et remédier à sa fragilité défensive avant ses prochaines rencontres. La Roma va reprendre l’entraînement pour éviter que ces effondrements coûteux en seconde période ne définissent sa saison.