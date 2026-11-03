Pronostic Manchester United vs Roma 03/11/2026 : les Giallorossi peuvent frapper un grand coup

Cotes fournies par Betclic, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que la Roma inflige à Manchester United une nouvelle défaite en Ligue des Champions, ajoutant encore à la pression qui pèse sur le club.

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Les meilleurs paris pour Manchester United vs Roma

Premier buteur - Roma à la cote de 1,93 sur Betclic

Buteur à tout moment - Donyell Malen à la cote de 2,12 sur Betclic

1N2 - Roma à la cote de 2,47 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Manchester United 1-2 Roma

Pronostic des buteurs : Manchester United - Bruno Fernandes ; Roma - Donyell Malen, Matias Soulé

L'avenir de Michael Carrick sur le banc de Manchester United ne tient plus qu'à un fil après la défaite 2-0 de son équipe face à Chelsea ce week-end. Ce résultat porte à neuf le nombre de matchs sans victoire des Red Devils, leur pire série depuis 1988. United pointe à la 17e place de Premier League et n'échappe à la zone de relégation que grâce à une différence de buts légèrement supérieure à celle de Crystal Palace.

Carrick espère que le retour de la coupe européenne pourra redonner un peu de vie à son club. Après un début de match encourageant samedi, son équipe s'est finalement effondrée, laissant filer les trois points. United occupe la 20e place du classement de la Ligue des Champions avant la quatrième journée, après avoir enchaîné deux défaites depuis sa victoire inaugurale contre Sabah.

Sur le plan national, la Roma a été la bonne surprise de la saison en Serie A, restant au contact des deux premiers du championnat. Les Giallorossi ont consolidé leur position près du sommet avec un large succès 5-2 à Udine samedi. Ils ne comptent désormais qu'un point de retard sur l'Inter Milan et quatre sur la Lazio. Les hommes de Gian Piero Gasperini doivent désormais reproduire cette forme de championnat dans cette compétition s'ils veulent se qualifier pour le tour suivant.

Le club italien pointe à la 15e place avant cette journée, un point devant ses hôtes. La Roma a connu les trois issues possibles en Ligue des Champions cette saison, mais elle sait que c'est le moment idéal pour se déplacer à Old Trafford. Une victoire ici marquerait idéalement la mi-parcours de la phase de ligue de cette compétition. Elle apporterait également une confiance renouvelée avant les quatre dernières journées.

Les effectifs probables pour Manchester United vs Roma

Composition attendue de Manchester United : Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Mazraoui, Tielemans, Santos, Diallo, Fernandes, Cunha, Mbeumo

Composition attendue de Roma : Gollini, Ghilardi, Ndicka, Hermoso, Molina, de Roon, Pisilli, Franca, Soulé, Pellegrini, Malen

La Roma pour ouvrir le score face à une défense mancunienne fébrile

Manchester United est en difficulté depuis le début de la saison, en particulier en défense. Le carton rouge de Lisandro Martinez face à Chelsea en a été un nouvel exemple criant. Les hommes de Carrick ont pris la mauvaise habitude d'encaisser le premier but dans leurs matchs importants cette saison.

United avait gardé sa cage inviolée face à une opposition plus faible, Sabah, mais semble en difficulté contre de meilleurs adversaires. Les Red Devils ont encaissé le premier but lors de leurs deux derniers matchs de Ligue des Champions. Ils étaient déjà menés 1-0 dès la première minute face à l'Atlético. Lors de leur dernière sortie, Côme avait ouvert le score dès la deuxième minute.

Pour donner un ordre d'idée, les hôtes ont encaissé le premier but dans 67 % de leurs matchs de Premier League, un chiffre qui grimpe à 75 % à Old Trafford cette saison. De son côté, la Roma a inscrit le premier but dans chacun de ses matchs de phase de ligue cette saison, y compris face au Real Madrid. Il pourrait donc être judicieux de miser sur les visiteurs pour frapper en premier.

Pronostic 1 Manchester United vs Roma : Premier buteur - Roma à la cote de 1,93 sur Betclic

Malen attendu pour poursuivre sa série de buts face à United

S'il y a bien un joueur dont la défense de United devrait se méfier, c'est Donyell Malen. L'attaquant néerlandais est dans une forme prolifique depuis son arrivée en Serie A. Il a inscrit le troisième but de la Roma lors de la large victoire face à Udinese ce week-end.

Lors de ce match, Malen a marqué une fois mais a manqué deux grosses occasions. Il a tenté cinq tirs, plus que tout autre joueur sur le terrain, et a été celui qui a le plus touché de ballons dans la surface adverse, avec huit ballons touchés. Malen a inscrit trois buts en autant de matchs de Ligue des Champions cette saison, mais il brille aussi en championnat.

L'attaquant a marqué huit buts en neuf matchs de Serie A, portant son total récent à cinq buts et deux passes décisives lors de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Avec une confiance au plus haut et une défense de United en difficulté pour garder sa cage inviolée, Malen peut se montrer convaincant. C'est pourquoi il est le joueur à privilégier pour marquer mardi soir.

Pronostic 2 Manchester United vs Roma : Buteur à tout moment - Donyell Malen à la cote de 2,12 sur Betclic

Jamais un meilleur moment pour battre United

La Roma a souffert par le passé face à Manchester United, n'ayant remporté aucun de ses quatre derniers déplacements à Old Trafford. De plus, les hommes de Gasperini n'ont jamais battu une équipe anglaise en phase finale de Ligue des Champions en dix tentatives. Pourtant, au vu de l'état actuel de United, c'est le moment idéal pour les affronter.

La série de neuf matchs sans victoire de United comprend six défaites, dont trois consécutives avant ce choc. La réalité est que ce n'est plus la même équipe qui avait remporté cette confrontation 7-1 en 2007, un match où Carrick avait lui-même inscrit un doublé.

Les Giallorossi avaient remporté la plus récente confrontation directe 3-2 lors des demi-finales de la Ligue Europa 2021, mais ce match s'était déroulé au Stadio Olimpico.

La Roma reste sur une série de cinq matchs sans défaite et a enchaîné deux victoires consécutives avant ce déplacement à Manchester. Un succès des visiteurs en Angleterre semble un pronostic logique, d'autant plus au vu de leur valeur intéressante sur ce marché.

Pronostic 3 Manchester United vs Roma : 1N2 - Roma à la cote de 2,57 sur Betclic

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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