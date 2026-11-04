Manchester United se prépare à entrer dans une bataille juridique avec le Real Madrid au cours de la prochaine période, afin de défendre ses droits, après que son joueur JJ Gabriel s'est rapproché d'un transfert vers le club espagnol.

Le joueur a accepté de rejoindre le club madrilène et a disparu des radars, alors que des rapports confirment son absence du centre d'entraînement du club anglais depuis le mois de septembre dernier.

Le Real Madrid a accepté les exigences financières du joueur, tandis que tous les indicateurs laissent penser que la signature officielle aura lieu au mois de janvier prochain, selon le journal catalan « Sport ».

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