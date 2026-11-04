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Real Madrid CF v Juventus FC: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
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Une répétition de l'affaire Njomoha ? Bataille juridique imminente entre Manchester United et le Real Madrid

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Manchester United se prépare à entrer dans une bataille juridique avec le Real Madrid au cours de la prochaine période, afin de défendre ses droits, après que son joueur JJ Gabriel s'est rapproché d'un transfert vers le club espagnol.

Le joueur a accepté de rejoindre le club madrilène et a disparu des radars, alors que des rapports confirment son absence du centre d'entraînement du club anglais depuis le mois de septembre dernier.

Le Real Madrid a accepté les exigences financières du joueur, tandis que tous les indicateurs laissent penser que la signature officielle aura lieu au mois de janvier prochain, selon le journal catalan « Sport ».

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  • L'impact du déclin du statut de United

    Selon un rapport du journal Mirror, ce mercredi, Gabriel, âgé de 16 ans, a accepté de rejoindre le Real, le préférant à un certain nombre d'offres qui lui étaient parvenues de plusieurs géants européens.

    L'avenir de Gabriel a fait l'objet de nombreuses spéculations ces derniers mois après sa décision de rompre son lien avec Manchester United. Il avait créé la surprise en septembre dernier en demandant à quitter le club, après avoir ressenti de la frustration de devoir patienter pour disputer sa première apparition avec l'équipe première.

    Le jeune talent de Manchester United a également exprimé son inquiétude face au déclin du statut de United ces dernières années, et il estime que sa carrière footballistique se portera mieux ailleurs.

    Gabriel a suscité l'intérêt du Real Madrid, du Barça, du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain, mais il a désormais fixé sa destination sur le Real Madrid.

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  • Le secret d'un départ soudain : les tentations du Real font changer d'avis Gabriel

    Le Mirror a révélé que « l'affaire n'est pas aussi simple, car United possède toujours la licence du joueur et ne souhaite pas perdre l'un des plus prometteurs jeunes joueurs d'Europe pour une somme dérisoire ».

    United a tenté à plusieurs reprises de contacter Gabriel depuis son dernier match avec l'équipe en septembre, mais n'a reçu aucune réponse.

    Le jeune joueur poursuit son entraînement dans le quartier de Castelldefels à Barcelone depuis son départ de United.

    Le club anglais est sous le choc de la manière dont l'adolescent a imposé son transfert ailleurs, d'autant plus qu'il a grandi dans l'académie de Carrington depuis son arrivée en 2022.

    Selon des informations espagnoles, le Real Madrid a séduit Gabriel pour qu'il rejoigne ses rangs grâce à une offre comprenant un contrat de trois ans d'une valeur de plus de 850 000 livres sterling (un million d'euros) par an.

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  • Aucun contact avec le Real Madrid : Manchester United étudie les démarches juridiques

    Le Mirror a repris les informations du Manchester Evening News, qui a affirmé que Manchester United n'avait reçu aucun contact de la part du Real Madrid ni des agents de Gabriel concernant ce transfert.

    Néanmoins, le club anglais étudiera l'éventualité d'une action en justice contre le Real Madrid, car le montant de l'indemnité due (les droits de formation) après l'approbation du transfert par la FIFA sera bien inférieur à la valeur marchande de Gabriel, qui se situe entre 100 000 et 300 000 livres sterling.

    La concurrence pour les meilleurs jeunes talents s'est intensifiée ces dernières années, ce qui a donné lieu à un certain nombre d'affaires retentissantes devant les tribunaux entre équipes rivales. Par exemple, en février dernier, Liverpool a été contraint de verser 2,8 millions de livres sterling à Chelsea à titre d'indemnité pour Rio Ngumoha.

    Gabriel, qui a eu seize ans en octobre dernier, a obtenu un passeport de l'Union européenne, ce qui a facilité son départ à l'étranger. Mais son club actuel et son éventuel futur club devraient connaître de nouvelles négociations ou de nouveaux litiges judiciaires en cas de bras de fer.

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