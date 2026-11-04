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Gian Piero Gasperini a reconnu que le dernier effondrement de la Roma en Ligue des champions face à Manchester United lui laisse un goût amer. Selon lui, cette défaite constitue une leçon plus sévère que son précédent échec contre le Real Madrid. La Roma a laissé filer une avance de deux buts à Old Trafford, confirmant une inquiétante fragilité mentale qui a pesé sur sa campagne européenne.

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Un avantage dilapidé à Old Trafford

L’équipe italienne semblait avoir le match en main en début de rencontre, prenant deux buts d’avance en moins de 18 minutes grâce à Matias Soule et à un penalty de Donyell Malen. La Roma s’est créé plusieurs occasions de creuser l’écart, sans parvenir à les concrétiser.

Le match a radicalement basculé lorsque Bruno Fernandes a transformé un penalty à retirer. Cette occasion de revenir dans la partie a lancé la remontée des locaux, qui n’avaient plus remporté de match depuis le 10 septembre. Matheus Cunha a été le héros de la fin de rencontre pour Manchester United, inscrivant un doublé décisif pour arracher une victoire spectaculaire 3-2.

Gasperini analyse l’effondrement de la Roma

S’exprimant auprès de Sky Sport Italia, Gasperini a expliqué à quel point la dynamique avait changé après le penalty de Fernandes. « C’était un match différent de celui contre le Real Madrid, où tout s’était passé dans les sept ou huit dernières minutes sur des corners, sans véritable signe annonciateur d’une remontée, a-t-il expliqué. Cette fois, après le penalty, Manchester United a soudainement retrouvé de l’enthousiasme et nous n’avons pas réussi à suivre. »

Le technicien italien a reconnu que son équipe avait une tendance préoccupante à ne pas conserver ses avantages. « Je ne pense pas que ce soit une coïncidence, mais je pense aussi qu’il s’agissait de matches différents, a-t-il ajouté. Ce soir, nous n’avons pas eu la force de presser leurs attaquants comme nous l’avions fait en première période. En plus, le penalty et l’erreur sur l’égalisation ont vraiment renversé la situation. »

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« Face à Manchester United, il y aura toujours 15 à 20 minutes pendant lesquelles vous serez sous pression. Si vous parvenez à traverser cette période sans encombre, tout ira bien. »

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Une dure leçon européenne

Revenant sur les lacunes tactiques de son équipe en seconde période, Gasperini a estimé que l’effondrement à Old Trafford constituait une leçon plus utile que celui survenu en fin de match contre le Real Madrid. « Honnêtement, nous avons appris davantage de ce match que de celui contre le Real Madrid. Ce qui s’était passé là-bas semblait imprévisible, alors qu’aujourd’hui, à certains moments, quand Old Trafford poussait l’équipe, nous aurions dû mieux gérer ces situations. Nous devrons le faire à l’avenir », a-t-il reconnu.

Évoquant les ajustements tactiques, Gasperini a souligné l’incapacité de son équipe à s’adapter au pressing intense de United. Il a poursuivi : « Ils ont procédé à des changements à la mi-temps et n’avaient plus rien à perdre. Ils ont donc pressé haut et, dans cette situation, nous aurions peut-être dû utiliser davantage les longs ballons. »

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« Le problème, c’est que nous n’arrivions plus à rester au contact de nos joueurs de référence au marquage. Ils ont donc pris le dessus grâce à leur pressing, qui nous empêchait de jouer, mais aussi dans leurs attaques. »

« Cela nous a posé des problèmes. Nous aurions probablement dû essayer de casser un peu plus leur rythme en allant davantage au duel et de ralentir le jeu. La dynamique du match a changé avec le penalty et l’incident qui a conduit au 2-2. »

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La fragilité psychologique de l’effectif a également été au cœur des discussions, Gasperini reconnaissant que ses joueurs paniquent lorsque la situation se retourne contre eux. « C’est vrai, cela s’est aussi produit contre le Real Madrid. Il y a peut-être une certaine déception qui s’installe quand on voit la victoire s’éloigner, a-t-il ajouté. Encore une fois, l’équipe doit se libérer de la pression de devoir obtenir un résultat à tout prix. Ce match nous aidera donc à apprendre davantage que d’autres. »

Priorité au championnat malgré les blessures

La Roma doit vite se remobiliser alors qu’elle traverse une période difficile, marquée par une accumulation de blessures. Les gardiens Mile Svilar et Pierluigi Gollini sont indisponibles, tout comme plusieurs joueurs de champ importants, Paulo Dybala, Manu Kone et Lorenzo Pellegrini. L’effectif est donc particulièrement réduit. La sortie prématurée de Devyne Rensch en raison d’un problème musculaire aggrave encore ses difficultés actuelles.

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Actuellement 19e du classement de la Ligue des champions avec quatre points en quatre matches, la Roma voit ses espoirs européens menacés. Elle reste toutefois invaincue en Serie A et cherchera à rebondir en championnat lors de la réception de Sassuolo samedi.