Explications : Pourquoi Michael Carrick et Matheus Cunha ont eu un échange houleux après la remontée de Manchester United face à la Roma

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Michael Carrick a semblé avoir un échange houleux avec Matheus Cunha après la remontée spectaculaire de Manchester United face à la Roma en Ligue des champions, mardi soir. Malgré le rôle décisif de l’attaquant brésilien dans cette victoire retentissante à Old Trafford, l’entraîneur de Manchester United a été vu en train de l’orienter vers le tunnel dès le coup de sifflet final.

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La prestation magistrale au goût amer de Cunha

United a connu un début de match désastreux mardi, accusant deux buts de retard après seulement 17 minutes à la suite d’une réalisation de Matias Soule et d’un penalty de Donyell Malen. Bruno Fernandes a lancé la remontée en seconde période sur penalty, avant que Cunha ne prenne les choses en main : deux buts inscrits de près ont scellé une victoire spectaculaire 3-2, mettant fin à une série de neuf matches sans victoire.

Mais la joie débordante du Brésilien a eu un prix. Cunha a reçu un carton jaune pour avoir retiré son maillot et sauté dans la foule afin de célébrer son deuxième but. Une intervention tardive sur Leonardo Balerdi lui a ensuite valu un second avertissement, puis un carton rouge.

Au coup de sifflet final, les joueurs de United se sont précipités pour célébrer cette victoire cruciale. L’ambiance de fête a toutefois été interrompue par ce qui semblait être un échange tendu entre Carrick et Cunha. L’entraîneur a été vu en train d’ordonner fermement à l’auteur du but victorieux de regagner les vestiaires. Malgré les apparences, Carrick est intervenu rapidement simplement pour protéger son attaquant d’une sanction supplémentaire : le règlement interdit strictement à un joueur expulsé de revenir sur le terrain après le match.

« C’est pour cela que nous voulons qu’il soit ici »

Malgré cette expulsion en fin de rencontre, Carrick a refusé de critiquer sévèrement son joueur clé. Lors de sa conférence de presse d’après-match, l’entraîneur de United a souligné la contribution essentielle de l’attaquant pour atténuer la pression croissante à Old Trafford.

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« Je suis déçu de la façon dont cela s’est terminé, mais, encore une fois, cela montre à quel point il y tient et ce qu’il est prêt à faire, a expliqué Carrick. Quand il est dans cet état d’esprit et dans ces dispositions, c’est pour cela que nous voulons qu’il soit ici. »

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Une passion « trop brésilienne »

Cunha est revenu sur cette fin de match chaotique auprès de CBS Sports Golazo, attribuant avec humour ses célébrations excessives au fait d’être « trop brésilien » et à sa passion.

« Quelle journée magique. À part le carton rouge, bien sûr, a-t-il déclaré. Mais oui, tout ce que l’on peut apporter à ce club, et puis toujours rêver de participer à quelque chose d’incroyable. Venir ici et réaliser cette remontée dans un moment très difficile de la saison. »

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Assumant son rôle de joueur capable de faire la différence, il a ajouté : « Aujourd’hui, j’ai été béni. Je me dis toujours intérieurement que, si je dois être celui qui prend ses responsabilités dans les moments difficiles, je serai là. »

Un rendez-vous crucial en championnat

L’expulsion de Cunha signifie qu’il manquera le prochain match de United en Ligue des champions, contre le Sporting, le 25 novembre au Portugal. Sa suspension ne s’applique toutefois qu’aux compétitions européennes.

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Le Brésilien reste disponible pour les compétitions nationales et jouera un rôle clé lorsque l’équipe de Carrick recevra Aston Villa en Premier League dimanche. Alors que la dynamique est enfin en sa faveur, Manchester United devra obtenir un autre résultat positif avant la prochaine trêve internationale de deux semaines.