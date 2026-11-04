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Bruno Fernandes a expliqué comment il avait abordé le penalty décisif qu’il a retiré, déclenchant la spectaculaire remontée de Manchester United face à la Roma. Le milieu portugais a reconnu avoir eu de la chance de bénéficier d’une seconde chance après un début de match catastrophique en Ligue des champions à Old Trafford.

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Manchester United arrache une victoire spectaculaire après avoir été mené

Manchester United a arraché une victoire 3-2 contre la Roma en Ligue des champions mardi soir. Ce résultat met fin à une pénible série de matches sans victoire qui remontait au 10 septembre.

L’équipe italienne a dominé les premiers échanges à Old Trafford. La Roma a créé la surprise en prenant l’avantage 2-0 après seulement 18 minutes, grâce à un but de Matias Soule et à un penalty de Donyell Malen. Manchester United a bénéficié d’une décision arbitrale généreuse sur un penalty, mais Devis Vasquez a repoussé la première tentative de Fernandes. La VAR a toutefois ordonné de le retirer, le milieu de la Roma Bryan Cristante étant entré trop tôt dans la surface.

Fernandes reconnaît avoir eu de la chance sur son penalty

Fernandes a transformé sa deuxième tentative, lançant une remarquable remontée. Le capitaine de Manchester United est revenu sur l’énorme pression ressentie au moment de tirer deux penalties coup sur coup.

« Je savais que c’était une grande responsabilité. Cela pouvait changer le match et nous avions vraiment besoin d’un but pour que le public nous soutienne à ce moment-là », a confié Fernandes à Sky Sport Italia. « Un penalty est toujours un moment stressant, parce qu’il n’y a que vous face au gardien et que personne d’autre ne peut vous aider dans cette situation. »

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« Honnêtement, j’ai eu de la chance que Cristante entre trop tôt dans la surface. Cela m’a donné l’occasion de le retirer. La deuxième fois, j’ai décidé de choisir un côté et de frapper aussi fort que possible, sans chercher à deviner où le gardien allait plonger. »

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De nouveau autorisé à parler italien après l’interdiction liée à Como

Fernandes a notamment été autorisé à donner son entretien télévisé en italien. Cela marque un changement de politique de la part du service de presse du club après une récente déception européenne. À la suite d’une lourde défaite 4-1 contre Como, des membres du personnel l’auraient empêché de parler à la presse italienne, malgré les années qu’il avait passées en Serie A et en Serie B. Il pouvait désormais évoquer ouvertement la crise actuelle à Old Trafford.

« C’est une victoire très importante, parce que, de toute évidence, les choses ne se passent pas comme nous le voulons », a expliqué Fernandes. « Nous cherchons à faire une chose et nous en faisons une autre. Nous encaissons des buts en début de match. C’est une période vraiment difficile, mais nous devons essayer de nous en sortir.

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« J’espère que cela nous donnera la confiance nécessaire pour aller de l’avant et faire mieux, parce qu’il y a de la qualité dans cet effectif. Ce sont les mêmes joueurs qu’avant, nous avons ajouté des joueurs de qualité cet été et nous devons continuer à avancer. »

Prendre de l’élan avant la Premier League

Cette victoire après avoir été mené pourrait marquer un tournant majeur pour le club anglais en difficulté. Manchester United doit maintenant essayer de transformer cet élan acquis sur la scène européenne en succès sur la scène nationale. Le club retrouvera la Premier League dimanche en recevant Aston Villa.