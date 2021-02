BVB, News und Gerüchte: Watzke verteilt Lob an Sancho, Mislintat kann sich Rückkehr zu Borussia Dortmund vorstellen

Watzke hat Sancho für dessen ansteigende Form geadelt und Mislintat kann sich eine Rückkehr zum BVB vorstellen. Alles zu Borussia Dortmund am Montag.

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund am Montag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum BVB in der Übersicht.

Borussia Dortmund, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

BVB (Borussia Dortmund), News: Watze adelt Sancho und spricht über Transferdruck

Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, hat in einem Interview mit Sport1 über die ansteigende Formkurve von Jadon Sancho gesprochen. Der BVB-Boss äußerte sich auch zum Derbysieg gegen Schalke 04, Interimscoach Edin Terzic und die Qualifikation für die Champions League.

"Wir haben es richtig gut gemacht, das Zentrum sehr gut zugemacht und beherzt nach vorne gespielt", sagte Watzke nach dem 4:0-Erfolg gegen den Erzrivalen. Ein Sonderlob bekam Mahmoud Dahoud ab, der schon beim Sieg in Sevilla in der Champions League glänzte. "Mo Dahoud, der zuletzt nicht so viel gespielt hat, macht es momentan außergewöhnlich gut, das muss man hervorheben. Die Herangehensweise unserer Mannschaft war entscheidend."

Auch Jadon Sancho, im Jahr 2021 mit zwölf Torbeteiligungen in zehn Spielen, wurde von Watzke für seine ansteigende Form geadelt. "Jadon macht das zurzeit richtig gut, er ist wieder da. Das war aber auch nur eine Frage der Zeit. Der ganze Transferdruck im Sommer hat ihn schon beeindruckt", sagte Watzke, der davon überzeugt ist, im Umgang mit dem begehrten Engländer richtig gehandelt zu haben: "Du kannst als Verein in so einer Situation zwei Dinge machen: Einerseits auf den Spieler draufgehen und deutlich werden, oder ihm gegenüber positiv gestimmt sein und ihm Mut zusprechen. Letzteres hat Edin gemacht. Er hat viel mit ihm gesprochen. Jadon zeigt in den letzten Wochen wieder, welche unglaubliche Qualität in ihm steckt. Wir sind sehr froh, dass er bei uns spielt."

Hinsichtlich Interimscoach Terzic, der ab Sommer wieder in die Co-Trainer-Rolle schlüpfen und Marco Rose assistieren wird, freut sich der Dortmunder Geschäftsführer über die Zusammenarbeit zwischen Terzic und dem Team: "Die Mannschaft folgt Edin. Daran hatten wir aber ohnehin keine Zweifel. Das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer ist 1a. Er erreicht die Mannschaft und stellt sie auf jedes Spiel top ein. Wir sind froh, dass er uns auch nach der Saison erhalten bleibt. Edin lebt Borussia Dortmund."

Ob der Umschwung beim BVB zuletzt auch die nötige Wende bedeutet, um in der Bundesliga die Qualifikation zur Champions League zu erreichen? Watzke ist optimistisch: "Es sind sechs Punkte auf Frankfurt und Wolfsburg. Eines der beiden Teams müssen wir am Ende hinter uns lassen. Es ist sicherlich gut, dass wir im direkten Vergleich noch auf beide Mannschaften treffen. Für uns ist also nach wie vor noch alles drin. Klar ist aber auch: Um die CL zu erreichen, müssen wir mehr als zwei Punkte im Schnitt aus den letzten zwölf Spielen holen. Je deutlicher wir über 60-Punkte-Marke kommen, desto größer sind die Chancen."

BVB, News: Sven Mislintat kann sich Rückkehr zu Borussia Dortmund vorstellen

Sportdirektor Sven Mislintat vom VfB Stuttgart kann sich offenbar eine Rückkehr zu Borussia Dortmund vorstellen. Die Ruhr Nachrichten hatten berichtet, dass der 48-Jährige ein Kandidat für die Nachfolge von Michael Zorc als Sportdirektor sei .

"Natürlich habe ich auch vernommen, dass mein Mentor (Michael Zorc, Anm. d. Red.) und für mich einer der herausragendsten Sportdirektoren 2022 aufhört. Dass die Gedankenspiele stattfinden, liegt in der Natur der Sache. Aber bis dahin sind es noch viele Monate und wir haben noch ein bisschen was zu tun", erklärte Mislintat bei Sky .

"Ich bin gebürtiger Dortmunder. Das heißt, wenn es da ein Interesse gibt, dann ist das nichts, was mich kalt lässt, sondern dann freue ich mich über die Wertschätzung", so der 48-Jährige am Sonntag weiter. Einen Termin für ein mögliches Treffen gibt es laut Mislintat noch nicht: "Es gibt keinen festen Termin und es wurde auch noch nicht gesprochen."

Zorc verlängerte seinen Vertrag beim BVB zwar bis 2022, kündigte aber bereits einen anschließenden Abschied an. Neben Mislintat gilt auch der derzeitige Leiter der Lizenzspielerabteilung Sebastian Kehl als Nachfolge-Kandidat.

Mislintat war von 2006 bis 2017 als Chefscout und Leiter Profifußball für den BVB tätig. Anschließend arbeitete er für den FC Arsenal und seit April 2019 für Stuttgart, wo er am Wiederaufstieg in die Bundesliga mitwirkte.

Sein Vertrag beim VfB läuft bis 2024 und verfügt über keine Ausstiegsklausel. "Eine klassische Ausstiegsklausel, dass ein Klub kommt, Geld auf den Tisch legt und mich auslösen kann, gibt es nicht", sagte Mislintat.

Borussia Dortmund, News: Ex-BVB-Spieler Felipe Santana verlängert bei Chapecoense

Der ehemalige BVB-Spieler Felipe Santana hat seinen Vertrag beim brasilianischen Aufsteiger Chapecoense bis Ende 2021 verlängert. "Jetzt starten wir ein neues Projekt. Neue Ziele und ich hoffe, sie wie im letzten Jahr alle zu erreichen", sagte der 34-Jährige gegenüber der Vereinswebseite.

Santana hatte im Juni nach mehr als zwei Jahren Pause bei Chapecoense sein Comeback gegeben und mit dem brasilianischen Verein den direkten Wiederaufstieg in die Serie A gefeiert. Für Borussia Dortmund und Schalke 04 war der Innenverteidiger insgesamt 119-mal in der Bundesliga aktiv.

