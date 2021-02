Marco van Basten schwärmt von BVB-Stürmer Erling Haaland: "Er ist besser als Robert Lewandowski"

Für Marco van Basten ist BVB-Stürmer Erling Haaland besser als Robert Lewandowski. Der 20-Jährige habe noch eine rosige Zukunft vor sich.

Marco van Basten ist überzeugt, dass für Erling Haaland von Borussia Dortmund das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht ist. Er sieht den BVB-Stürmer in seinem persönlichen Ranking sogar vor Robert Lewandowski vom FC Bayern.

"Ich denke, er ist besser. In diesem Alter ist er schon so dominant. Ich bin überzeugt, dass er auch richtig gut Fußball spielen kann", sagte der dreimalige Ballon-d'Or-Gewinner van Basten in der niederländischen TV-Sendung 'Rondo' von Ziggo Sport.

Van Basten: "Haaland kann noch viel mehr, als wir jetzt denken"

In der Champions League hatte Haaland am Mittwoch gegen den FC Sevilla (3:2) einen Rekord aufgestellt. Durch seine beiden Treffer schraubte der 20-Jährige seine Marke auf 17 Tore in den ersten 13 Spielen – das ist bisher keinem Spieler in der Königsklasse gelungen.

"Ich glaube, er kann noch viel mehr, als wir jetzt denken", schwärmte van Basten von dem norwegischen Angreifer. Haaland sei ein "sehr intelligenter Spieler. Er hat eine sehr gute Technik und schießt viele Tore", so der 56-Jährige.

Doch man dürfe ihn nicht als reinen Mittelstürmer betrachten: "Daneben sehe ich, wie er einen Pass oder einen schönen Doppelpass spielt oder einfach nur eine Lücke findet. Er ist wirklich ein besonderer Junge", so van Basten abschließend.