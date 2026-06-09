Das berichtet die Bild. Demnach sei der neue königliche Strippenzieher auf der Trainerbank Jose Mourinho ein "Fan von Schlotterbeck". Umgekehrt habe der deutsche Nationalspieler "im engsten Kreis mehrfach betont", dass ihn ein Wechsel zu Real Madrid stets gereizt habe.
BVB-Albtraum bei Nico Schlotterbeck? Real Madrid plant offenbar Transfer-Angebot während der WM
BVB droht Schlotterbeck-Abgang dank Ausstiegsklausel
Für den BVB könnte die Situation also extrem bedrohlich werden. Der 26-Jährige hatte seinen Vertrag nach langen und zähen Verhandlungen im April zwar bis 2031 verlängert, in diesem Zuge jedoch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 bis 60 Millionen Euro ausverhandelt, die für drei Klubs gültig sein soll. Dazu zählen nach Angaben der Bild mit Real Madrid und dem FC Liverpool zwei große Klubs, die ausgerechnet in diesem Sommer durchaus großen Bedarf in der Innenverteidigung haben.
Dass beispielsweise die Reds mit großer Wahrscheinlichkeit auf dem Innenverteidiger-Markt tätig werden müssen, haben sie auch Real und sich selbst zuzuschreiben. Denn völlig überraschend konnte Liverpool sich mit Ibrahima Konate doch nicht auf einen neuen Vertrag einigen, der 27-Jährige wird sich nun ablösefrei den Königlichen anschließen. Das hatte Präsident Florentino Perez im Falle seiner nun erfolgten Wiederwahl bereits angekündigt.
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Real Madrid hat großen Bedarf in der Innenverteidigung
Doch dabei wird es Real sehr wahrscheinlich nicht belassen. Schließlich gleicht die königliche Zentral-Defensive durchaus einem Sorgenkind. Dean Huijsen, der erst im vergangene Sommer für 63 Millionen Euro vom AFC Bournemouth gekommen war, erlebte eine eher durchwachsene Debüt-Saison. Das Resultat: In Spaniens WM-Kader war für den 21-Jährigen keinen Platz.
David Alaba wird den Klub derweil verlassen und Top-Talent Raul Asencio steht nach Angaben der Bild ebenfalls vor einem Abschied. Der eigentlich gesetzte Eder Militao zog sich indes nach zwei Kreuzbandrissen und einem Muskelriss kurz vor der WM die nächste schwere Verletzung im Oberschenkel zu. Auf die Operation Ende April folgte das WM-Aus. Militao wird mutmaßlich noch bis tief in den Herbst ausfallen.
Zwar stehen bei Antonio Rüdiger die Zeichen auf eine Vertragsverlängerung bis 2027, allerdings ist der deutsche Nationalspieler schon 33 und hatte in jüngster Vergangenheit ebenfalls immer wieder mit teils gravierenden Muskel- und Knieproblemen zu tun.
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Real Madrid plant gigantischen Transfer-Sommer - Liverpool könnte Schlotterbecl gut gebrauchen
Es ist also durchaus offensichtlich, dass sich Real trotz der Konate-Verpflichtung weiter nach Verstärkungen auf der Innenverteidiger-Position umsieht. Finanziell dürfte die Schlotterbeck-Klausel für die Königlichen kein Problem darstellen, schließlich hatte Perez im Zuge seiner Wiederwahl bereits angekündigt, die königliche Schatzkammer plündern zu wollen, um Rückkehrer Mourinho eine konkurrenzfähigere Mannschaft zur Verfügung zu stellen, als in der abgelaufenen, titellosen Saison.
Neben einem Superstar-Transfer für weit über 100 Millionen Euro sind mehrere weitere Neuzugänge geplant. Und womöglich wird Schlotterbeck einer davon. Die Königlichen planen deshalb zeitnah ein Angebot bei der Spielerseite einzureichen, heißt es in dem Bericht der Boulevardzeitung. Schließlich ist auch ein gewisser Handlungsdruck vorhanden. Die Klausel verliert rund ums WM-Finale am 19. Juli ihre Gültigkeit.
Doch auch bei Liverpool dürfte er in den Transferplänen noch eine Rolle spielen, denn an der Anfield Road ist die Lage in der Innenverteidigung eigentlich noch brenzliger nach dem Konate-Abgang.
Zwar ist Virgil van Dijk immerhin noch bis 2027 unter Vertrag, allerdings ist fraglich, ob es darüber hinaus für den 34-Jährigen noch weitergeht. Schließlich gestalteten sich schon die Verhandlungen 2025 mit dem Niederländer schwierig. Neben dem Kapitän stehen nach dem Konate-Abgang nur noch Joe Gomez und Giovanni Leoni als gelernte Innenverteidiger unter Vertrag. Und Leoni, den die Reds erst im Sommer 2025 für 30 Millionen aus Parma geholt hatten, zog sich gleich in seinem ersten Spiel einen Kreuzbandriss zu und verpasste somit quasi seine gesamte Debüt-Saison.
Häufig gestellte Fragen
Jose Mario dos Santos Mourinho Felix kam am 26. Januar 1963 in Setubal zur Welt – eine Hafenstadt, eine gute Stunde südlich von Lissabon. Dort roch alles nach Meer, Hafenarbeit und eben auch nach Fußball. Kein Wunder: Sein Vater stand selbst als Torwart zwischen den Pfosten.
Ja, das hat er. Er war Mittelfeldspieler, lief für Rio Ave, Belenenses und GD Sesimbra auf. Aber ehrlich: Er merkte früh, dass es nicht reichen würde. Mit 24 war Schluss – zu wenig Physis für ganz oben. Statt zu hadern, ging er ins Sportstudium. Im Rückblick: die wohl wichtigste Entscheidung seines Lebens.
Seine komplette Laufbahn spielte sich in Portugal ab. Rio Ave – da trainierte sein Vater, also fast ein Familienprojekt. Danach Belenenses in Lissabon und GD Sesimbra, ein kleiner Klub in der Nähe seiner Heimat. Schlagzeilen? Gab es da kaum. Mourinho wurde erst als Trainer ein Name.
Eine beeindruckende Sammlung. Meisterschaften in vier Ländern – Portugal, England, Italien, Spanien. Zwei Champions-League-Pokale. Mehrere Doubles. Und den kompletten UEFA-Satz: Champions League, Europa League, Conference League. Insgesamt 26 große Titel – und jeder erzählt ein Stück seiner Reise.
Genau zweimal. 2004 mit Porto, das Außenseiter-Märchen. 2010 mit Inter Mailand, das legendäre Triple. Zwei Momente, die ihn endgültig zu "Mourinho" machten – einem Trainer, über den man noch Jahrzehnte spricht.
So ziemlich jeden, den man sich in einer All-Star-Elf vorstellen kann: Cristiano Ronaldo, Lampard, Drogba, Terry, Zanetti, Özil, Modric, Hazard. Typisch Mourinho: Er vertraute auf robuste Anführer, die für ihn kämpften. Aber er konnte auch Künstler wie Özil oder Hazard laufen lassen – solange sie sich seiner Idee unterordneten.
Sein Vermögen wird auf rund 120 Millionen US-Dollar geschätzt. Zwei Jahrzehnte auf Top-Niveau, Jobs bei Chelsea, Real, United, Tottenham, Roma, Fenerbahce – und jetzt Benfica. Spitzengehälter, Millionenprämien, dazu Werbedeals. In manchen Jahren lagen seine Verträge weit über 15 Millionen Euro.
Zwei. Tochter Matilde, geboren 1996, und Sohn Jose Mario Jr., geboren 2000. Beide halten sich lieber im Hintergrund. Ab und zu tauchen sie bei Spielen oder Feiern auf – aber nie im Rampenlicht, das überlässt die Familie dem Vater.
Seit 1989 ist er mit Matilde Faria verheiratet, seiner Jugendliebe aus Setubal. Über 30 Jahre Ehe – eine Konstante, während er als Trainer fast jedes große Stadion Europas von innen gesehen hat.
Einmal – 2010. Das Jahr des Inters-Triples. Passend dazu führte die FIFA damals zum ersten Mal diese Auszeichnung ein. Mourinho und ein neuer Titel, fast wie für ihn geschaffen.
"The Special One" – klar, der ist untrennbar mit ihm verbunden. Den Namen gab er sich 2004 selbst, als er bei Chelsea vorgestellt wurde. Später variierte er das, in Istanbul nannte er sich "The Foreign One". Mourinho spielt mit solchen Etiketten – und weiß genau, wie sie wirken.