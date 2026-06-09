BVB-Albtraum bei Nico Schlotterbeck? Real Madrid plant offenbar Transfer-Angebot während der WM

Es ist also durchaus offensichtlich, dass sich Real trotz der Konate-Verpflichtung weiter nach Verstärkungen auf der Innenverteidiger-Position umsieht. Finanziell dürfte die Schlotterbeck-Klausel für die Königlichen kein Problem darstellen, schließlich hatte Perez im Zuge seiner Wiederwahl bereits angekündigt, die königliche Schatzkammer plündern zu wollen, um Rückkehrer Mourinho eine konkurrenzfähigere Mannschaft zur Verfügung zu stellen, als in der abgelaufenen, titellosen Saison.

Neben einem Superstar-Transfer für weit über 100 Millionen Euro sind mehrere weitere Neuzugänge geplant. Und womöglich wird Schlotterbeck einer davon. Die Königlichen planen deshalb zeitnah ein Angebot bei der Spielerseite einzureichen, heißt es in dem Bericht der Boulevardzeitung. Schließlich ist auch ein gewisser Handlungsdruck vorhanden. Die Klausel verliert rund ums WM-Finale am 19. Juli ihre Gültigkeit.

Doch auch bei Liverpool dürfte er in den Transferplänen noch eine Rolle spielen, denn an der Anfield Road ist die Lage in der Innenverteidigung eigentlich noch brenzliger nach dem Konate-Abgang.

Zwar ist Virgil van Dijk immerhin noch bis 2027 unter Vertrag, allerdings ist fraglich, ob es darüber hinaus für den 34-Jährigen noch weitergeht. Schließlich gestalteten sich schon die Verhandlungen 2025 mit dem Niederländer schwierig. Neben dem Kapitän stehen nach dem Konate-Abgang nur noch Joe Gomez und Giovanni Leoni als gelernte Innenverteidiger unter Vertrag. Und Leoni, den die Reds erst im Sommer 2025 für 30 Millionen aus Parma geholt hatten, zog sich gleich in seinem ersten Spiel einen Kreuzbandriss zu und verpasste somit quasi seine gesamte Debüt-Saison.