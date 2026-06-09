Das vierfache Nettogehalt: Saudi-Verein wollen angeblich unbedingt Star des FC Barcelona holen

Die Saudi Pro League will angeblich Raphinha vom FC Barcelona mit einer Vervierfachung seines Gehalts in die Liga locken. Das berichtet die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo. Demnach sind mit Al-Nassr und Al-Hilal zwei Klubs aus Saudi-Arabien hinter dem 29 Jahre alten Brasilianer her, dessen Nettogehalt von zwölf auf 48 Millionen Euro pro Jahr angehoben werden soll. Unterstützt werden die beiden Vereine bei ihren Bemühungen vom Staatsfonds PIF, der dafür sorgen will, dass mit einem Top-Star wie Raphinha die Attraktivität der Liga steigt.

Der FC Barcelona als abgebender Verein soll mit einer Ablösesumme in Höhe von 80 Millionen Euro dazu gebracht werden, dem Deal zuzustimmen.