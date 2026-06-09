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Daniel Buse

Das vierfache Nettogehalt: Saudi-Verein wollen angeblich unbedingt Star des FC Barcelona holen

La Liga
FC Barcelona
Raphinha

Vor zwei Jahren gab es ein erstes Angebot für den Barca-Star - und nun soll ein gigantisches zweites folgen und ihn überzeugen.

Die Saudi Pro League will angeblich Raphinha vom FC Barcelona mit einer Vervierfachung seines Gehalts in die Liga locken. Das berichtet die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo. Demnach sind mit Al-Nassr und Al-Hilal zwei Klubs aus Saudi-Arabien hinter dem 29 Jahre alten Brasilianer her, dessen Nettogehalt von zwölf auf 48 Millionen Euro pro Jahr angehoben werden soll. Unterstützt werden die beiden Vereine bei ihren Bemühungen vom Staatsfonds PIF, der dafür sorgen will, dass mit einem Top-Star wie Raphinha die Attraktivität der Liga steigt. 

Der FC Barcelona als abgebender Verein soll mit einer Ablösesumme in Höhe von 80 Millionen Euro dazu gebracht werden, dem Deal zuzustimmen. 

  • Raphinha: Erstes Saudi-Angebot "war sehr verlockend"

    Raphinha hatte in der Vergangenheit bekannt, dass er sich schon einmal eingehend mit einem Angebot aus Saudi-Arabien beschäftigt hat. Im Sommer 2024, vor dem Amtsantritt von Trainer Hansi Flick, bekam er eine Offerte, die er angenommen hätte, wenn ihn nicht der deutsche Coach vom Verbleib überzeugt hätte. 

    "Das Angebot, das wir aus Saudi-Arabien bekommen haben, war sehr verlockend. Es hätte nicht nur mein Leben, sondern auch das meiner Eltern, meines Sohnes und vieler anderer Menschen verändert", erzählte Raphinha im Oktober 2025 ESPN Brasil. "Natürlich haben wir überlegt, Barcelona zu verlassen", bekannte er. 

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    Raphinha wird von Verletzungen ausgebremst

    Unter Flick blühte Raphinha in der Saison 2024/25 auf, erzielte 34 Tore, lieferte 23 Assists und bildete mit Lamine Yamal eine gefürchtete Flügelzange bei den Katalanen. In der gerade abgelaufenen Spielzeit kämpfte er lange mit Verletzungen, sodass er 24 Partien weniger als in der Vorsaison absolvierte. 

    Dem Bericht zufolge ist Barcelona überzeugt, dass sich Raphinha auch bei einem möglichen neuen Angebot erneut gegen einen Abgang Richtung Saudi-Arabien entscheidet, um mit Coach Flick den dritten Anlauf zu starten, nach zwei Titelgewinnen in LaLiga auch in der Champions League zu triumphieren. 

  • Die Saison 2025/26 von Raphinha beim FC Barcelona:

    • Spiele: 33
    • Tore: 21
    • Assists: 7

Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 108 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 28 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.