Real Madrid hat sich von Trainer Alvaro Arbeloa getrennt. Das gaben die Königlichen am Dienstag bekannt. Der Spanier war im Januar auf den entlassenen Xabi Alonso gefolgt, die zweite titellose Saison nacheinander konnte er aber nicht verhindern. Arbeloas Vertrag hatte noch bis Sommer 2027 Gültigkeit.
Jetzt ist der Weg für Jose Mourinho frei! Real Madrid gibt wegweisende Entscheidung bekannt
"Real Madrid ist Alvaro Arbeloa zutiefst dankbar, der während seiner gesamten Karriere im Verein, seit seinem Eintritt in unsere Akademie, stets Loyalität, Engagement und Professionalität bewiesen hat", hieß es in der Mitteilung Reals: "Seine Persönlichkeit ist ein wahres Vorbild für die Werte unseres Vereins."
Arbeloa stand als Spieler lange für den spanischen Rekordmeister auf dem Platz. Anschließend arbeitete sich der Weltmeister von 2010 aus der Jugend zum Trainer der ersten Mannschaft hoch. In La Liga belegte Arbeloa Platz zwei hinter Erzrivale FC Barcelona, in der Champions League setzte es das Aus im Viertelfinale gegen Bayern München.
Real trennt sich von Arbeloa - Weg frei für Mourinho
Damit ist der Weg frei für Jose Mourinho. Der Portugiese soll den kriselnden Klub wieder zu Titeln führen, die Rückkehr nach 13 Jahren in die spanische Hauptstadt soll beschlossen sein. Für den Star-Trainer muss Real angeblich 15 Millionen Euro an Benfica zahlen.
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".