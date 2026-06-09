"Real Madrid ist Alvaro Arbeloa zutiefst dankbar, der während seiner gesamten Karriere im Verein, seit seinem Eintritt in unsere Akademie, stets Loyalität, Engagement und Professionalität bewiesen hat", hieß es in der Mitteilung Reals: "Seine Persönlichkeit ist ein wahres Vorbild für die Werte unseres Vereins."

Arbeloa stand als Spieler lange für den spanischen Rekordmeister auf dem Platz. Anschließend arbeitete sich der Weltmeister von 2010 aus der Jugend zum Trainer der ersten Mannschaft hoch. In La Liga belegte Arbeloa Platz zwei hinter Erzrivale FC Barcelona, in der Champions League setzte es das Aus im Viertelfinale gegen Bayern München.