"Klare Beweise": Real Madrid will offenbar mit 500-Seiten-Dokument erreichen, dass dem FC Barcelona Titel aberkannt werden

Real Madrid hat angeblich ein 500 Seiten starkes Dokument an den europäischen Fußballverband UEFA geschickt, das eine Bevorzugung des FC Barcelona durch die Schiedsrichter belegen soll. Das berichtet die spanische Sportzeitung AS. Bestärkt durch den Erfolg von Amtsinhaber Florentino Perez bei den Präsidentschaftswahlen der Königlichen am Sonntag habe Real das Dokument nun am Montag offiziell auf den Weg gebracht.

Im Kern geht es Real um den Negreira-Skandal, der in Spanien noch juristisch aufgearbeitet wird. Der FC Barcelona soll jahrelang den Schiedsrichter-Ansetzer Jose Maria Enriquez Negreira bezahlt und im Gegenzug von den Entscheidungen der Referees profitiert haben.