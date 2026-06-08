Goal.com
LiveTickets
Florentino PerezGetty Images
Daniel Buse

"Klare Beweise": Real Madrid will offenbar mit 500-Seiten-Dokument erreichen, dass dem FC Barcelona Titel aberkannt werden

La Liga
Real Madrid
FC Barcelona

Die Schiedsrichter-Entscheidungen sind ein Dauerthema in Spanien. Nun fahren die Königlichen wohl ganz große Geschütze auf.

Real Madrid hat angeblich ein 500 Seiten starkes Dokument an den europäischen Fußballverband UEFA geschickt, das eine Bevorzugung des FC Barcelona durch die Schiedsrichter belegen soll. Das berichtet die spanische Sportzeitung AS. Bestärkt durch den Erfolg von Amtsinhaber Florentino Perez bei den Präsidentschaftswahlen der Königlichen am Sonntag habe Real das Dokument nun am Montag offiziell auf den Weg gebracht. 

Im Kern geht es Real um den Negreira-Skandal, der in Spanien noch juristisch aufgearbeitet wird. Der FC Barcelona soll jahrelang den Schiedsrichter-Ansetzer Jose Maria Enriquez Negreira bezahlt und im Gegenzug von den Entscheidungen der Referees profitiert haben. 

  • Florentino PerezGetty Images

    Florentino Perez: "Haben uns zwischen 16 und 18 Punkten abgenommen"

    Real habe nun auf 500 Seiten aus Sicht der Königlichen "klare Beweise" der UEFA vorgelegt, dass Barca in einem Zeitraum von 20 Jahren bevorzugt worden sei. "In diesem Jahr haben sie uns zwischen 16 und 18 Punkten abgenommen", hatte sich Perez bereits nach Ende der gerade abgelaufenen Saison beklagt. 

    Die Madrilenen setzen demnach darauf, dass UEFA-Boss Aleksander Ceferin davon überzeugt werden kann, dass eine Geldstrafe oder kurze Sperre für einen internationalen Wettbewerb keine angemessene Strafe für die angeblichen Barca-Vergehen ist. Sie wollen, dass den Katalanen die Titel im benannten Zeitraum aberkannt werden - und in vielen Fällen damit nachträglich an Real gehen

    • Werbung
  • Aleksander Ceferin UEFAGetty

    Real übt Druck auf die UEFA aus

    Ceferin hatte bereits vor einiger Zeit den Negreira-Skandal als einen der schwerwiegendsten Fälle bezeichnet, mit dem er seit seinem Amtsantritt 2023 konfrontiert worden sei. Bislang hatte die UEFA den Standpunkt vertreten, dass zunächst die spanische Justiz zu einem Urteil kommen müsse, bevor sich der europäische Fußballverband mit dem Fall beschäftigt und zu eigenen Ergebnissen kommt. 

    Mit der Übersendung des Dokuments, in dem für jede Saison genau aufgelistet wird, in welchen Spielen sich Real durch die Schiedsrichter benachteiligt fühlte, wollen die Madrilenen allem Anschein nach erreichen, dass die UEFA Druck auf Barca ausübt und nicht länger auf die Justiz wartet, die bereits seit Jahren mit dem Negreira-Fall beschäftigt ist, ohne dass ein Urteil gefällt worden ist. 

Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".