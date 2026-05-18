Sechs Spieler müssen gehen! BVB verkündet Abgangswelle

Wie Borussia Dortmund am Montag verkündete, verlassen Leroy Kwadwo, Patrick Göbel, Jonas Feddersen, Prince Aning, Nick Cherny und Babis Drakas den Regionalligisten. Von dem Sextett läuft jeweils der Vertrag am 30. Juni aus.

Außerdem kehrt der einstige Meisterheld Marcel Schmelzer dem BVB auf "eigenen Wunsch" den Rücken, der zuletzt als Assistent im Trainerteam der Dortmunder Reserve fungierte. Physiotherapeut Daniel Zolinski sucht sich an anderer Stelle ebenfalls eine neue Herausforderung.

Mit Innenverteidiger Nanitonda Quiala, der sich ablösefrei von Hertha Zehlendorf anschließt, steht bereits ein Neuzugang fest. Außerdem werden Keeper Aaron Held und Angreifer Taycan Etcibasi aus der U19 hochgezogen.