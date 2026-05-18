Bei der Zweitvertretung des BVB steht zur kommenden Saison ein gewaltiger Umbruch an. Gleich sechs Spieler und eine Vereinsikone gehen.
Sechs Spieler müssen gehen! BVB verkündet Abgangswelle
Auch Marcel Schmelzer verlässt den BVB
Wie Borussia Dortmund am Montag verkündete, verlassen Leroy Kwadwo, Patrick Göbel, Jonas Feddersen, Prince Aning, Nick Cherny und Babis Drakas den Regionalligisten. Von dem Sextett läuft jeweils der Vertrag am 30. Juni aus.
Außerdem kehrt der einstige Meisterheld Marcel Schmelzer dem BVB auf "eigenen Wunsch" den Rücken, der zuletzt als Assistent im Trainerteam der Dortmunder Reserve fungierte. Physiotherapeut Daniel Zolinski sucht sich an anderer Stelle ebenfalls eine neue Herausforderung.
Mit Innenverteidiger Nanitonda Quiala, der sich ablösefrei von Hertha Zehlendorf anschließt, steht bereits ein Neuzugang fest. Außerdem werden Keeper Aaron Held und Angreifer Taycan Etcibasi aus der U19 hochgezogen.
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BVB-Reserve wird Fünfter in der Regionalliga
Die BVB-Reserve hatte die Saison in der Regionalliga West nach einer 0:2-Niederlage beim SC Wiedenbrück am Wochenende als Fünfter beendet, nachdem aus den vier letzten Partien lediglich zwei Punkte herausgesprungen waren.
Trainer Daniel Rios sprach im Anschluss von einer "verdienten" Niederlage. "Wir haben uns zu wenige Torchancen herausgespielt, um hier etwas mitzunehmen. Und in den Momenten, in denen wir verteidigen mussten, haben wir es nicht gut gemacht. Wir haben das Spiel mit Ball zu langsam gemacht."
In der vorherigen Spielzeit war der BVB II aus der 3. Liga abgestiegen. Trainer Mike Tullberg heuerte kurz darauf beim FC Midtjylland an. Gerüchten zufolge gehört er nun zu den Kandidaten auf die Nachfolge von Albert Riera bei Eintracht Frankfurt.