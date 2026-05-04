Pep Guardiola wollte ihn tausendfach haben! Die neue Trainer-Hoffnung des FC Bayern ist "Papa" und perfektes Vorbild zugleich

Im Sommer gibt der brasilianische Innenverteidiger - auch aufgrund zunehmender gesundheitlicher Beschwerden - seine persönliche Tabellenführung jedoch auf und kehrt überraschend als Trainer zum FC Bayern zurück. Dante übernimmt die zweite Mannschaft in der viertklassigen Regionalliga Bayern. Mit all seiner Spielererfahrung und Lebensfreude soll er zur aktuell so erfolgreichen Talententwicklung beitragen.

Tatsächlich bereitet sich Dante auf diesen Schritt schon lange vor. Neben der aktiven Karriere absolvierte er sämtliche Trainerscheine, die finale UEFA-Pro-Lizenz schließlich vergangenes Jahr. "Ich möchte auf jeden Fall Trainer werden", sagte Dante 2024 der Sport Bild. "Dafür helfe ich in Nizza schon jetzt immer wieder beim Training unserer Jugendteams und habe in letzter Zeit mit vielen großen Trainern wie Lucien Favre oder Thomas Tuchel gesprochen."

In Nizza trägt Dante den Spitznamen "Pai", das portugiesische Wort für "Vater". Er dient als Mentor für jüngere Spieler, einst auch für das ehemalige Bayern-Talent Flavius Daniliuc. Der Österreicher wechselte 2020 aus der Münchner Jugend nach Nizza und startete dort seine Profikarriere.

"Dante ist zu einem ganz wichtigen Förderer für mich geworden", berichtete Daniliuc, mittlerweile für den FC Basel aktiv, damals im Interview mit SPOX. "Ich habe mir ständig bei ihm Rat geholt, wo ich mich noch verbessern kann. Und er hat mir mit unglaublicher Geduld geholfen." Dante selbst sagt über seine Rolle als "Pai", er wolle jungen Talenten "dabei helfen, sich weiterzuentwickeln und das Beste aus ihrer Karriere herauszuholen". Wenn diesbezüglich jemand als perfektes Vorbild taugt, dann ist das natürlich er selbst.