Auch mit 40 Jahren hütet Manuel Neuer noch das Tor des FC Bayern, vermutlich verlängert er seinen Vertrag demnächst sogar um eine weitere Saison. Damit ist Neuer aktuell der fünftälteste Spieler in Europas großen Ligen. Einsam an der Spitze des Rankings steht aber ein ehemaliger Teamkollege des Münchner Keepers: der mittlerweile 42-jährige Dante. 2013 Triple-Sieger mit dem FC Bayern, seit vielen Jahren Kapitän des französischen Erstligisten OGC Nizza - und immer noch regelmäßig im Einsatz.
Pep Guardiola wollte ihn tausendfach haben! Die neue Trainer-Hoffnung des FC Bayern ist "Papa" und perfektes Vorbild zugleich
Dante arbeitet schon lange an seiner Trainerkarriere
Im Sommer gibt der brasilianische Innenverteidiger - auch aufgrund zunehmender gesundheitlicher Beschwerden - seine persönliche Tabellenführung jedoch auf und kehrt überraschend als Trainer zum FC Bayern zurück. Dante übernimmt die zweite Mannschaft in der viertklassigen Regionalliga Bayern. Mit all seiner Spielererfahrung und Lebensfreude soll er zur aktuell so erfolgreichen Talententwicklung beitragen.
Tatsächlich bereitet sich Dante auf diesen Schritt schon lange vor. Neben der aktiven Karriere absolvierte er sämtliche Trainerscheine, die finale UEFA-Pro-Lizenz schließlich vergangenes Jahr. "Ich möchte auf jeden Fall Trainer werden", sagte Dante 2024 der Sport Bild. "Dafür helfe ich in Nizza schon jetzt immer wieder beim Training unserer Jugendteams und habe in letzter Zeit mit vielen großen Trainern wie Lucien Favre oder Thomas Tuchel gesprochen."
In Nizza trägt Dante den Spitznamen "Pai", das portugiesische Wort für "Vater". Er dient als Mentor für jüngere Spieler, einst auch für das ehemalige Bayern-Talent Flavius Daniliuc. Der Österreicher wechselte 2020 aus der Münchner Jugend nach Nizza und startete dort seine Profikarriere.
"Dante ist zu einem ganz wichtigen Förderer für mich geworden", berichtete Daniliuc, mittlerweile für den FC Basel aktiv, damals im Interview mit SPOX. "Ich habe mir ständig bei ihm Rat geholt, wo ich mich noch verbessern kann. Und er hat mir mit unglaublicher Geduld geholfen." Dante selbst sagt über seine Rolle als "Pai", er wolle jungen Talenten "dabei helfen, sich weiterzuentwickeln und das Beste aus ihrer Karriere herauszuholen". Wenn diesbezüglich jemand als perfektes Vorbild taugt, dann ist das natürlich er selbst.
Dante verpasst beim FC Bayern das Pokalfinale und wird mit Video zur Kultfigur
Dante wechselte 2004 im Alter von 18 Jahren aus seiner brasilianischen Heimat zum OSC Lille nach Frankreich. Eines habe er sich damals geschworen, berichtete er später im Interview mit Transfermarkt: "Du gibst alles, was du kannst, und du bleibst so lange, bis du nicht mehr kannst." Nach Stationen in Belgien landete Dante bei Borussia Mönchengladbach. 2012 verpflichtete ihn der FC Bayern für die festgeschriebene Ablösesumme von nur 4,7 Millionen Euro. Karl-Heinz Rummenigge sollte später "von einem unserer besten Transfers in den zurückliegenden Jahren" sprechen.
Kurz vor Dantes Ankunft hatten die Münchner auf dramatischste Art und Weise das Finale dahoam verloren (und alle anderen Titel auch). Als verlässlicher Innenverteidiger und stets gut gelaunte Stimmungskanone half der damals 29-Jährige an der beeindruckenden Wiederauferstehung mit, die im Triple 2013 mündete.
Das abschließende Finale im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart verpasste Dante jedoch. Es fiel bereits in die Abstellungsfrist für den Confed Cup, an dem er und sein Münchner Kollege Luiz Gustavo mit der brasilianischen Nationalmannschaft teilnahmen (und immerhin gewannen).
Wenn schon nicht sportlich, half er am dritten Titelgewinn immerhin atmosphärisch mit - indem er seinen Kollegen ein legendäres Video schickte. In etwas schiefem Deutsch, dafür aber umso inbrünstiger sang Dante: "Wir gewinn' Meisterschaft, wir gewinn' Champions League - und Pokal aaauch, und Pokal aaauch!" Spätestens damit avancierte Dante beim FC Bayern zur Kultfigur und zum Publikumsliebling.
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Guardiola schwärmte von Dante und zwang ihn dennoch zur Flucht
Unter dem neuen Trainer Pep Guardiola behielt er zunächst seinen Stammplatz in der Innenverteidigung neben Jerome Boateng, ehe seine Spielzeiten in der Saison 2014/15 abnahmen. Nachdem Dante mehrmals nur auf der Bank gesessen hatte, beorderte ihn Guardiola im April 2015 für das Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund mal wieder in die Startelf. Der FC Bayern gewann 1:0, danach sagte Guardiola seinen legendären Satz: "Ich hätte gerne 1000 Dantes in meinem Team."
Bei den darauffolgenden jeweils verlorenen Halbfinals gegen den FC Barcelona in der Champions League und gegen den BVB im DFB-Pokal spielte aber kein einziger Dante auch nur eine Sekunde. Im Sommer flüchtete er schließlich zum VfL Wolfsburg, ehe er 2016 nach Nizza weiterzog. Nun also die Rückkehr zum FC Bayern.
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FC Bayern als Sprungbrett für Sebastian Hoeneß und Martin Demichelis
Dass die Reserve des FC Bayern als Sprungbrett für große Trainerkarrieren dienen kann, bewies zuletzt Sebastian Hoeneß. 2020 führte er eine Mannschaft um Josip Stanisic und Angelo Stiller sensationell zur Drittliga-Meisterschaft. Nach einem Intermezzo bei der TSG Hoffenheim wurde Hoeneß mit dem VfB Stuttgart Vizemeister, Champions-League-Teilnehmer, DFB-Pokalsieger und entwickelte sich zu einem der gefragtesten Trainer Deutschlands. Zuletzt galt er sogar als Kandidat bei Real Madrid.
Zwischen 2021 und 2022 trainierte Martin Demichelis - wie Dante einst als Spieler für die Münchner aktiv - die Reserve des FC Bayern. Anschließend gewann er mit River Plate die argentinische Meisterschaft, aktuell kämpft er mit RCD Mallorca gegen den Abstieg aus der spanischen Primera Division. Demichelis' Nachfolger wurde Holger Seitz, der seitdem viermal am Wiederaufstieg in die 3. Liga scheiterte - so auch in dieser Saison, in der die Münchner abgeschlagen nur auf Platz zehn rangieren. Seitz übernimmt nun andere Aufgaben am Campus.
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Dante beim FC Bayern: Nur eine Frage ist noch ungeklärt
Auf Betreiben von Sportdirektor Christoph Freund hin soll die Reserve künftig stets junge Trainertalente anleiten, idealerweise mit Spieler-Vergangenheit beim FC Bayern - so wie Demichelis und eben Dante. Ein ähnliches Konzept initiierte Freund bereits bei seinem Ex-Klub RB Salzburg, wo es unter anderem Marco Rose, Adi Hütter oder Matthias Jaissle vom Nachwuchsbereich in den großen Fußball schafften.
"Wir suchen aktiv nach jungen Trainertalenten und versuchen, sie genau wie talentierte Spieler frühzeitig unter Vertrag zu nehmen und in unserer Akademie weiter auszubilden", sagte Freund während seiner Zeit in Salzburg im Interview mit SPOX. "Wie bei Spielern haben wir auch bei Trainern eine Schattenliste."
Trainernovize Dante soll beim FC Bayern einen erfahrenen Assistenten zur Seite gestellt bekommen. Einen, der den Campus und die Regionalliga kennt. Also eher nicht den zuletzt gehandelten Franck Ribery, der mit seinem speziellen Status wohl für etwas zu viel Trubel sorgen würde. Wie Dante seine Trainertätigkeit angehen will, verriet er schon vor einem Jahr im Transfermarkt-Interview: "Mein Ziel wäre es, dass meine Spieler jeden Morgen aufstehen und glücklich darüber sind, zum Training zu fahren. Sie sollen das Gefühl haben: Mit diesem Trainer haben wir immer Spaß und wir lernen etwas." Und gewinnen vielleicht Pokal aaauch.