Doppelrolle als Trainer? Dante sorgt offenbar für Novum beim FC Bayern München

Im Frühjahr hatten die Bayern verkündet, dass der ehemalige Innenverteidiger die Nachfolge von Holger Seitz als neuer Trainer der U23 antreten wird. Bis zum Ende der vergangenen Saison war Dante noch als Spieler bei OGC Nizza in der Ligue 1 aktiv.

Zwischen 2012 und 2015 absolvierte er 133 Pflichtspiele für den FC Bayern und gewann dreimal die deutsche Meisterschaft, dreimal den DFB-Pokal und einmal die Champions League.

Der Einstand des 42-Jährigen bei den Bayern-Amateuren gestaltete sich bislang als schwierig. In den drei bisherigen Testspielen gegen die Stuttgarter Kickers (0:4), Legia Warschau (0:2) und Wacker Innsbruck (1:4) setzte es drei empfindliche Niederlagen.

Dante und Bayern II starten am Freitag in einer Woche (24. Juli) offiziell in die neue Regionalliga-Saison. Zum Auftakt ist der SC Eltersdorf zu Gast.