Während bei der Weltmeisterschaft noch gespielt wird, laufen bei den deutschen Zweitligisten bereits die Vorbereitungen auf die neue Saison. Auch Dynamo Dresden steigt am heutigen Freitag in die Testspielphase ein und ist ab 18.30 Uhr beim Oberligisten FSV Budissa Bautzen im Stadion Müllerwiese zu Gast.
Bei GOAL erfahrt Ihr, wo Ihr das Testspiel der SGD live verfolgen könnt.
Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. Budissa Bautzen heute im Live Stream und live im TV?
Eine klassische Live-Übertragung im TV oder Livestream ist für das Testspiel von Dynamo Dresden nach aktuellem Stand nicht angekündigt.
Allerdings stellt die SGD Testspiele häufig über den vereinseigenen Kanal DynamoTV als Livestream zur Verfügung. Zudem könnten auf dem YouTube-Kanal des Vereins im Anschluss die Highlights der Partie veröffentlicht werden.
Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. Budissa Bautzen heute im Live Stream und live im TV? Wichtigste Infos
Begegnung
Budissa Bautzen vs. Dynamo Dresden
Wettbewerb
Testspiel
Datum
3. Juli 2026
Uhrzeit
18.30 Uhr
Ort
Stadion Müllerwiese, Bautzen
Livestream
womöglich bei DynamoTV
Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. Budissa Bautzen heute im Live Stream und live im TV? Sommerfahrplan der SGD
Datum / Uhrzeit
Ereignis
Gegner / Ereignis
Do., 25.06.26, 15:00
Trainingsauftakt
Weinböhla
Fr., 03.07.26, 18:30
Testspiel
FSV Budissa Bautzen
Sa., 04.07.26, 13:30
Testspiel
LSV Neustadt/Spree
Sa., 11.07.26, 15:30
Testspiel
KSV Hessen Kassel
16. – 23.07.26
Trainingslager
Windischgarsten (AUT)
Sa., 18.07.26, 16:00
Testspiel
Grazer AK 1902
Sa., 25.07.26, 13:00
Testspiel
FC Energie Cottbus (Geisterspiel)
Sa., 01.08.26, 14:00
Saisoneröffnung
1. FC Union Berlin
07. – 09.08.26
Saisonstart
2. Bundesliga