Während bei der Weltmeisterschaft noch gespielt wird, laufen bei den deutschen Zweitligisten bereits die Vorbereitungen auf die neue Saison. Auch Dynamo Dresden steigt am heutigen Freitag in die Testspielphase ein und ist ab 18.30 Uhr beim Oberligisten FSV Budissa Bautzen im Stadion Müllerwiese zu Gast.

Bei GOAL erfahrt Ihr, wo Ihr das Testspiel der SGD live verfolgen könnt.

Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. Budissa Bautzen heute im Live Stream und live im TV?





Eine klassische Live-Übertragung im TV oder Livestream ist für das Testspiel von Dynamo Dresden nach aktuellem Stand nicht angekündigt.

Allerdings stellt die SGD Testspiele häufig über den vereinseigenen Kanal DynamoTV als Livestream zur Verfügung. Zudem könnten auf dem YouTube-Kanal des Vereins im Anschluss die Highlights der Partie veröffentlicht werden.

Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. Budissa Bautzen heute im Live Stream und live im TV? Wichtigste Infos

Begegnung Budissa Bautzen vs. Dynamo Dresden Wettbewerb Testspiel Datum 3. Juli 2026 Uhrzeit 18.30 Uhr Ort Stadion Müllerwiese, Bautzen Livestream womöglich bei DynamoTV





Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. Budissa Bautzen heute im Live Stream und live im TV? Sommerfahrplan der SGD