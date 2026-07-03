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Dynamo Dresden v Alemannia Aachen - 3. LigaGetty Images Sport
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Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. Budissa Bautzen heute im Live Stream und live im TV?

Dynamo Dresden
Deutschland 2 Bundesliga

Im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Bundesliga trifft Dynamo Dresden am heutigen Freitag in einem Testspiel auf den FSV Budissa Bautzen. Wo Ihr die Partie live im TV und Live Stream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Während bei der Weltmeisterschaft noch gespielt wird, laufen bei den deutschen Zweitligisten bereits die Vorbereitungen auf die neue Saison. Auch Dynamo Dresden steigt am heutigen Freitag in die Testspielphase ein und ist ab 18.30 Uhr beim Oberligisten FSV Budissa Bautzen im Stadion Müllerwiese zu Gast.

Bei GOAL erfahrt Ihr, wo Ihr das Testspiel der SGD live verfolgen könnt.

Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. Budissa Bautzen heute im Live Stream und live im TV?


Eine klassische Live-Übertragung im TV oder Livestream ist für das Testspiel von Dynamo Dresden nach aktuellem Stand nicht angekündigt.

Allerdings stellt die SGD Testspiele häufig über den vereinseigenen Kanal DynamoTV als Livestream zur Verfügung. Zudem könnten auf dem YouTube-Kanal des Vereins im Anschluss die Highlights der Partie veröffentlicht werden.

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Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. Budissa Bautzen heute im Live Stream und live im TV? Wichtigste Infos

Begegnung

Budissa Bautzen vs. Dynamo Dresden

Wettbewerb

Testspiel

Datum

3. Juli 2026

Uhrzeit

18.30 Uhr

Ort

Stadion Müllerwiese, Bautzen

Livestream

womöglich bei DynamoTV


Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. Budissa Bautzen heute im Live Stream und live im TV? Sommerfahrplan der SGD

Datum / Uhrzeit

Ereignis

Gegner / Ereignis

Do., 25.06.26, 15:00

Trainingsauftakt

Weinböhla

Fr., 03.07.26, 18:30

Testspiel

FSV Budissa Bautzen

Sa., 04.07.26, 13:30

Testspiel

LSV Neustadt/Spree

Sa., 11.07.26, 15:30

Testspiel

KSV Hessen Kassel

16. – 23.07.26

Trainingslager

Windischgarsten (AUT)

Sa., 18.07.26, 16:00

Testspiel

Grazer AK 1902

Sa., 25.07.26, 13:00

Testspiel

FC Energie Cottbus (Geisterspiel)

Sa., 01.08.26, 14:00

Saisoneröffnung

1. FC Union Berlin

07. – 09.08.26

Saisonstart

2. Bundesliga

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