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Niko Kovac 2026IMAGO / osnapix
Falko Blöding

"Neuen Entwicklung" bei einem Verkaufskandidaten des BVB: Im Kader von Niko Kovac könnte es eine große Überraschung geben

Bundesliga
Borussia Dortmund
VfL Bochum
Deutschland 2 Bundesliga
Kjell Wätjen
N. Kovac

Ende Mai hieß es, Borussia Dortmund wolle Kjell Wätjen gerne dauerhaft loswerden. Mittlerweile soll sich das aber geändert haben.

Im Kader des BVB zeichnet sich eine Überraschung ab: Verkaufskandidat Kjell Wätjen könnte unter Cheftrainer Niko Kovac doch eine Zukunft haben.

  • Die Ruhr Nachrichten schreiben von einer "neuen Entwicklung" beim deutschen Junioren-Nationalspieler. Dieser bekomme zum Start der Saisonvorbereitung der Dortmunder Profis die Chance, sich unter Kovac zu präsentieren und Argumente für einen Verbleib über den Sommer hinaus zu sammeln.

    Die Chancen darauf sollen gar nicht so schlecht stehen, denn der Coach sei ein "großer Befürworter" Wätjens. Kovac schätze an dem zentralen Mittelfeldspieler dessen "Spielstil, den hohen Arbeitseinsatz und die außergewöhnlich starken Laufwerte".

    Allerdings ist Wätjens Position beim deutschen Vizemeister bereits üppig besetzt: Unter anderem sind seine Konkurrenten im Zentrum Felix Nmecha, Jobe Bellingham und Marcel Sabitzer. Daher gebe es Überlegungen, den 20-Jährigen umzuschulen. Gedankenspiele gebe es in die Richtung, ihn zum Schienenspieler auf der rechten Außenbahn umzufunktionieren.

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  • Borussia Dortmund II v Rot-Weiß Essen - 3. LigaGetty Images Sport

    Kjell Wätjen spielt seit 2015 beim BVB

    Vor wenigen Wochen hatte der kicker noch berichtet, dass beim BVB die Entscheidung für einen Verkauf des Eigengewächses zur neuen Spielzeit gefallen sei. Wätjen, der von der U16 bis zur U20 alle DFB-Auswahlmannschaften durchlief und mit der U17 2023 Europameister wurde, verbrachte bereits die abgelaufene Spielzeit auf Leihbasis beim Zweitligisten VfL Bochum.

    Er galt einst als riesiges Talent. Nach seinem Einstand in der ersten Mannschaft unter dem damaligen Coach Edin Terzic im Frühjahr 2024 nannte BVB-Legende Marco Reus ihn einen "geilen Kicker" und Ex-Sportchef Sebastian Kehl schwärmte: "Ein besseres Debüt kann man eigentlich gar nicht geben."

    Den Durchbruch beim BVB schaffte er trotzdem nicht, vier Einsätze absolvierte er für die Profis. Es folgte im Sommer 2025 besagte Leihe nach Bochum, wo es für ihn auch nicht nach Wunsch lief. Aus diversen Gründen reichte es nicht für einen Stammplatz im Unterhaus, Im Kalenderjahr 2026 stand er unter Trainer Uwe Rösler nur zweimal in der Startformation. Insgesamt kam er für den VfL zu 26 Einsätzen in der 2. Bundesliga, davon jedoch keiner über die kompletten 90 Minuten. Dabei erzielte Wätjen zwei Tore.

    Nun folgt also erstmal die Rückkehr zur Borussia, für die er seit 2015 aufläuft. Sein Vertrag bei den Westfalen läuft noch bis 2028.

  • Die Rekordverkäufe des BVB

    SpielerPositionVerkauft anJahrAblöse
    Ousmane DembeleAngriffFC Barcelona2017148 Millionen Euro
    Jude BellinghamMittelfeldReal Madrid2023127 Millionen Euro
    Jadon SanchoAngriffManchester United202285 Millionen Euro
    Christian PulisicAngriffFC Chelsea201864 Millionen Euro
    Pierre-Emerick AubameyangAngriffFC Arsenal202363,75 Millionen Euro