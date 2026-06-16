"Neuen Entwicklung" bei einem Verkaufskandidaten des BVB: Im Kader von Niko Kovac könnte es eine große Überraschung geben

Vor wenigen Wochen hatte der kicker noch berichtet, dass beim BVB die Entscheidung für einen Verkauf des Eigengewächses zur neuen Spielzeit gefallen sei. Wätjen, der von der U16 bis zur U20 alle DFB-Auswahlmannschaften durchlief und mit der U17 2023 Europameister wurde, verbrachte bereits die abgelaufene Spielzeit auf Leihbasis beim Zweitligisten VfL Bochum.

Er galt einst als riesiges Talent. Nach seinem Einstand in der ersten Mannschaft unter dem damaligen Coach Edin Terzic im Frühjahr 2024 nannte BVB-Legende Marco Reus ihn einen "geilen Kicker" und Ex-Sportchef Sebastian Kehl schwärmte: "Ein besseres Debüt kann man eigentlich gar nicht geben."

Den Durchbruch beim BVB schaffte er trotzdem nicht, vier Einsätze absolvierte er für die Profis. Es folgte im Sommer 2025 besagte Leihe nach Bochum, wo es für ihn auch nicht nach Wunsch lief. Aus diversen Gründen reichte es nicht für einen Stammplatz im Unterhaus, Im Kalenderjahr 2026 stand er unter Trainer Uwe Rösler nur zweimal in der Startformation. Insgesamt kam er für den VfL zu 26 Einsätzen in der 2. Bundesliga, davon jedoch keiner über die kompletten 90 Minuten. Dabei erzielte Wätjen zwei Tore.

Nun folgt also erstmal die Rückkehr zur Borussia, für die er seit 2015 aufläuft. Sein Vertrag bei den Westfalen läuft noch bis 2028.