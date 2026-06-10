"Für die beste Lösung entschieden": Transfer von Kennet Eichhorn zu Bayer Leverkusen ist perfekt

Bundesligist Bayer Leverkusen hat das Rennen um Toptalent Kennet Eichhorn gewonnen. Die Verpflichtung des 16-Jährigen bestätigte der deutsche Meister von 2024 am Mittwochabend.

Der Mittelfeldspieler von Zweitligist Hertha BSC war von zahlreichen Topklubs umworben worden. Nach der Zusage des Spielers ziehen die Rheinländer eine Ausstiegsklausel, die knapp unter zehn Millionen Euro liegen soll. Nach Vereinsangaben unterzeichnete Eichhorn einen "langfristigen Vertrag", Sky hatte zuvor von einer Vereinbarung bis 2031 berichtet.