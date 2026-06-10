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Kennet Eichhorn Hertha BSCGetty Images
SID

"Für die beste Lösung entschieden": Transfer von Kennet Eichhorn zu Bayer Leverkusen ist perfekt

Bundesliga
Bayer Leverkusen
K. Eichhorn
Hertha BSC
Deutschland 2 Bundesliga

Die Zahl der Interessenten war riesig - aber am Ende macht die Werkself das Rennen um den begehrten Youngster.

Bundesligist Bayer Leverkusen hat das Rennen um Toptalent Kennet Eichhorn gewonnen. Die Verpflichtung des 16-Jährigen bestätigte der deutsche Meister von 2024 am Mittwochabend.

Der Mittelfeldspieler von Zweitligist Hertha BSC war von zahlreichen Topklubs umworben worden. Nach der Zusage des Spielers ziehen die Rheinländer eine Ausstiegsklausel, die knapp unter zehn Millionen Euro liegen soll. Nach Vereinsangaben unterzeichnete Eichhorn einen "langfristigen Vertrag", Sky hatte zuvor von einer Vereinbarung bis 2031 berichtet.

  • Eichhorn "eines der besten deutschen Talente"

    "Kennet teilt unsere Auffassung, bei Bayer 04 die besten Bedingungen für die Entwicklung hin zu einem absoluten Top-Spieler der Bundesliga zu bekommen. Der Austausch auch mit unserem Cheftrainer Carles Martínez war von großer Übereinstimmung in den fußballerischen Themen und von gegenseitigem Vertrauen geprägt", erklärte Bayer 04-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes, der Eichhorn als "eines der besten deutschen Talente" adelte.

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  • EichhornGetty Images

    Kennet Eichhorn: "Meine Freude ist riesig"

    Eichhorn selbst erklärte: "Ich habe mich nach wirklich sehr guten Gesprächen für die aus meiner Sicht beste Lösung entschieden: Leverkusen ist ein Verein, der schon viele, auch sehr junge Spieler schnell zu Top-Profis entwickelt hat. Ich werde alles einsetzen, um hier einen ähnlichen Weg zu gehen. Meine Freude ist riesig, bei einem so spannenden, international aufgestellten Klub wie Bayer 04 meine nächsten Schritte zu machen."

  • Großes Interesse aus England und der Bundesliga an Kennet Eichhorn

    Auch die englischen Großklubs Manchester City und FC Liverpool sowie Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig sollen an dem Berliner Juwel interessiert gewesen sein. Die Entscheidung soll letztendlich zwischen Bayer und RB gefallen sein.

    In Berlin besaß Eichhorn, der in der vergangenen Saison 17 Ligaspiele für die Herthaner absolviert hatte und zum jüngsten Torschützen in der Geschichte der 2. Bundesliga aufstiegen war, noch einen Kontrakt bis 2029.